Sân cỏ trong nước được ‘hâm nóng’ trở lại

Sau thời gian hơn 2 tháng tạm ngưng để tập trung đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026, các sân cỏ trong nước sẽ nhộn nhịp trở lại với hai vòng đấu tất niên của V-League, giải hạng Nhất 2025-2026. Trước đó là trận đấu muộn vòng 1/8 Cúp Quốc gia giữa PVF và HA.GL vào lúc 18 giờ ngày 24-1.

Cả PVF lẫn HA.GL đang cùng kẹt ở khu vực cuối bảng xếp hạng V-League với cùng 8 điểm.

Cuộc so tài giữa PVF và HA.GL vào ngày 24-1 tại Hưng Yên cũng là trận ra mắt của HLV Nguyễn Thành Công. Nhà cầm quân gốc Nghệ An nhận ghế HLV trưởng đội PVF thay cho HLV Thạch Bảo Khanh trước kỳ nghỉ vừa qua. Gần 3 tháng để tái chuẩn bị cùng tân binh V-League này sẽ vừa đủ cho ông Thành Công thực hiện những thay đổi về lối chơi cũng như chuẩn bị lại thể lực, tinh thần… trước khi mùa giải trở lại.

Lãnh đạo CLB PVF hy vọng kinh nghiệm của HLV từng giúp CLB Sài Gòn, Hà Tĩnh vượt khó trong thời gian qua sẽ lèo lái đưa đội bóng này an toàn trụ hạng ở mùa đầu tiên tham dự đấu trường V-League. Cái khó cho ông Thành Công là lực lượng của PVF đa phần là cầu thủ trẻ, khác với đội hình vốn nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như ở Hà Tĩnh trước đó mà ông đã dẫn dắt. Điều mà ông hy vọng là ưu thế sân nhà sẽ là điều khác biệt giúp PVF vượt khó trong cuộc tiếp đón HA.GL, đội mà thực lực cũng không có nhiều điểm vượt trội.

PVF liệu sẽ khởi sắc sau khi thay HLV trưởng?

HA.GL giai đoạn hiện nay thực tế không còn mạnh như trước, nhưng tinh thần thi đấu vẫn đang là “vũ khí” lợi hại của đội bóng này. Cặp bài trùng ở khu kỹ thuật đội bóng phố núi là GĐKT Vũ Tiến Thành và HLV trưởng Lê Quang Trãi vốn có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường V-League. Quan trọng hơn là họ truyền được “lửa” chiến đấu vào những đôi chân của các cầu thủ, họ luôn thi đấu với sự quyết tâm cao ở những thời điểm khó khăn.

Trận đấu này hai bên đều vắng những nhân tố quan trọng ở hàng thủ. HA.GL vắng thủ môn Trung Kiên do tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam, tương tự như vậy ở phía đội chủ nhà là Hiểu Minh và Anh Quân.

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG