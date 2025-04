Saka sẵn sàng cho Real Madrid - thử thách lớn nhất của Arsenal

Bukayo Saka đã trở lại kịp lúc cho trận cầu lớn với Real Madrid

Arsenal sẽ chơi trận tứ kết lượt đi Champions League với Real Madrid vào thứ Ba tại London. Phát biểu trong cuộc họp báo, cầu thủ chạy cánh của Arsenal đã mô tả trận đấu này là "trận đấu quan trọng nhất" mà anh từng chơi cho CLB.

"Trong chiếc áo Arsenal, vâng, đó sẽ là trận đấu lớn nhất của tôi", Saka nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, thừa nhận rằng anh đã chơi ở hai trận chung kết lớn với đội tuyển Anh, cả hai đều kết thúc bằng thất bại - trước Tây Ban Nha và Italy tại Euro.

Cầu thủ quốc tế người Anh đã ra sân gần đây trong trận đấu với Fulham và Everton sau ba tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo. Saka thổ lộ: "Thật khó khăn, nhưng điều tích cực là tôi đã trở lại vào thời điểm tốt nhất của mùa giải".

Saka cũng nói về những lợi ích về thể chất và tinh thần trong thời gian anh rời xa sân cỏ. "Về mặt tinh thần, thực ra điều đó tốt cho tôi. Lúc đầu, thật khó khăn, đặc biệt là khi tôi được thông báo rằng mình cần phẫu thuật. Nhưng sau 5 hoặc 6 năm chơi bóng không ngừng nghỉ, thật tốt khi được lùi lại một bước. Tôi cảm thấy sảng khoái về mặt tinh thần".

Khi được hỏi về Real Madrid, cầu thủ 23 tuổi này nhấn mạnh đến nhu cầu "tôn trọng những gì họ đã làm", nhưng nói thêm rằng "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

"Chúng ta đã thấy những màn ngược dòng của Real Madrid, các bàn thắng của họ trong những phút cuối cùng - nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra lần này".

"Tôi thậm chí không nghĩ đến điều đó", anh nói thêm khi được hỏi liệu Madrid có nên được coi là ứng cử viên sáng giá cho trận đấu vào thứ Ba hay không.

Anh cũng nhấn mạnh Vinicius Jr là một trong những cầu thủ nổi bật của Real Madrid: "Cậu ấy đã có những khoảnh khắc khó khăn, nhưng cậu ấy đã cho thấy mình có thể vượt qua mọi thứ".

Đêm trọng đại nhất trong sự nghiệp Arteta

Mikel Arteta không nghi ngờ gì rằng Arsenal có thể đánh bại Real Madrid trong "đêm trọng đại nhất" trong sự nghiệp của mình tại tứ kết Champions League, khi ông khẳng định đội của mình "sẵn sàng giành chiến thắng và đánh bại họ".

Pháo thủ chưa bao giờ được trao vương miện vô địch châu Âu và sẽ đối đầu với đội đã 15 lần vô địch. Hai bên chỉ gặp nhau hai lần tại giải đấu châu Âu, ở vòng 16 đội cuối cùng của Champions League 2005/06, nơi Arsenal đã giành chiến thắng.

"Chính xác 100% đây là đêm trọng đại nhất trong sự nghiệp của tôi", Arteta, người cầm quân tại Emirates từ năm 2019, nói với các phóng viên vào thứ Hai. "Đó là lý do tại sao tôi đến với bóng đá, và đó là lý do tại sao tôi đến với công việc quản lý và đặc biệt là CLB bóng đá này". Người Tây Ban Nha, cũng là đội trưởng của Arsenal, nói thêm: "Đã 20 năm kể từ khi chúng tôi có loại trận đấu này và đối với chúng tôi, đây là cơ hội tuyệt vời để xây dựng câu chuyện của riêng mình và đây là lý do chúng tôi ở đây.

"Sự phấn khích xung quanh CLB, mọi người và tầm quan trọng của trận đấu này. Đây là giai đoạn chúng tôi muốn đến và là nơi Arsenal phải liên tục tiến lên. Chúng tôi rất tự hào khi được ở đó và bây giờ chúng tôi rất sẵn sàng vào ngày mai để thực hiện. "Vào lúc 8:00 tối ngày mai, 11 cầu thủ, 60.000 người hâm mộ, tôi thực sự siêu tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng và đánh bại họ. Đó là tâm thế mà tôi muốn".

Champions League đại diện cho cơ hội tốt nhất của Arsenal để giành danh hiệu trong mùa giải này, khi Pháo thủ kém đội đầu bảng Liverpool 11 điểm tại Premier League. Arsenal đã bị Bayern Munich đánh bại ở cùng giai đoạn của Champions League mùa giải trước. Nhưng Arteta, người được mong đợi sẽ cho Bukayo Saka ra sân lần đầu tiên sau hơn ba tháng vào thứ Ba, cho biết đã đến lúc viết một kịch bản mới.

"Có một khoảng cách lớn ở đó trong nhiều năm khi không có gì xảy ra ở CLB bóng đá này liên quan đến các giải đấu châu Âu. Và chúng tôi cần thay đổi điều đó, và chúng tôi cần thay đổi điều đó một cách nhanh chóng. Đây chỉ là lượt đi, nhưng ý định của đội và những gì chúng tôi muốn đạt được vào ngày mai là rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó".

Jurrien Timber và Ben White, những người đã chơi một giờ trong trận hòa 1-1 của Arsenal với Everton vào thứ Bảy, đều sẽ có mặt, với Jakub Kiwior có khả năng xếp hàng cùng William Saliba khi Gabriel bị thương.

NHẬT TÂN