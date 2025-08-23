Hậu vệ người Bồ Đào Nha sẽ ở lại Manchester City đến năm 2029 và đã có những chia sẻ độc quyền với giới truyền thông sau khi ký hợp đồng mới.

Ruben Dias "không mong gì hơn từ bóng đá" khi được Man City gia hạn đến 2029

Manchester City đã xác nhận Ruben Dias đã ký gia hạn hợp đồng, giữ chân hậu vệ người Bồ Đào Nha này đến năm 2029. Cầu thủ 30 tuổi này là nhân tố chủ chốt trong những thành công gần đây của City, được nhiều người coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.

Mặc dù phong độ sa sút ở mùa giải trước, Ruben Dias vẫn là trụ cột trong hàng phòng ngự của Pep Guardiola. Khả năng lãnh đạo và đọc trận đấu đã khiến anh trở thành cầu thủ không thể thiếu, ngay cả khi CLB tiếp tục củng cố đội hình. Bản hợp đồng mới cho thấy niềm tin lâu dài của Manchester City vào Ruben Dias khi họ tìm cách tìm lại phong độ cũ tại Premier League và châu Âu. Với nhiều mùa giải đầy thử thách phía trước, kinh nghiệm của hậu vệ này sẽ rất quan trọng đối với tham vọng của họ.

Dias hiện đang ở đỉnh cao phong độ, khi hợp đồng này kết thúc, anh sẽ 32 tuổi, có thể tìm kiếm bản hợp đồng về hưu hoặc chuyển vể thi đấu ở quê nhà. "Tôi không mong muốn gì hơn ở bóng đá", cầu thủ người Bồ Đào Nha bộc bạch trên các kênh truyền thông chính thức của CLB sau khi ký hợp đồng mới. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cơ hội được chơi thêm 4 hoặc 5 năm nữa ở đẳng cấp này với tham vọng như vậy. Rõ ràng là tôi đã ở đây 5 năm rồi và Premier League luôn là mục tiêu. Premier League luôn là giải đấu tôi theo dõi khi còn nhỏ".

“Ngoại hạng Anh là nơi tôi đặt ra tiêu chuẩn để trở thành đội bóng hàng đầu hay không và tôi tự hào khi có cơ hội gia hạn hợp đồng và chiến đấu thêm 9 hoặc 10 năm nữa ở CLB này, ở đẳng cấp này. Rõ ràng là tôi đã giành được nhiều danh hiệu kể từ khi đến đây và hy vọng tôi sẽ giành được nhiều hơn nữa, nhưng chỉ riêng việc được chơi ở đẳng cấp này trong 9 hoặc 10 năm, tự thân nó, đã là điều tôi rất tự hào”.

Dias đã có những tác động to lớn kể từ khi gia nhập CLB, giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm ngay trong mùa giải đầu tiên khi giúp CLB giành lại chức vô địch Premier League. Anh đóng một vai trò to lớn trong thành công của đội trong 5 năm qua, giúp Man City giành được mọi danh hiệu lớn và nói rằng hợp đồng mới là đỉnh cao của tất cả những gì anh đã đạt được.

"Theo một cách nào đó, đây là một lễ kỷ niệm lớn về những gì đã xảy ra và tất cả những kỷ niệm tôi có ở CLB này, tất cả các danh hiệu và tất cả những nỗ lực. Theo một cách nào đó, tôi có thể nói rằng đây là khoảnh khắc đặc biệt. Có một số danh hiệu sẽ luôn nằm trong trái tim tôi và một trong số đó sẽ luôn là cú ăn ba. Còn danh hiệu còn lại sẽ là mùa giải đầu tiên của tôi. Bởi vì mọi thứ đều mới mẻ và tôi đã tự khẳng định mình. Một kỷ niệm mà tôi sẽ luôn ghi nhớ trong tâm trí và trái tim mình, và những kỷ niệm đẹp nhất của tôi là 4 lần vô địch liên tiếp vì điều chưa từng có trước đây".

HOÀNG HÀ