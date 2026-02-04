Ronaldo vắng mặt khiến Saudi Pro League đối mặt câu hỏi khó xử

Cristiano Ronaldo, biểu tượng của Saudi Pro League kể từ khi gia nhập Al-Nassr cuối năm 2022, đã gây xôn xao khi vắng mặt trong trận đấu gần đây. Al-Nassr vẫn thắng nhờ bàn thắng của Sadio Mané, giữ vững vị trí thứ hai và thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Ronaldo ở tuổi 40 đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng nội bộ của giải đấu, đặc biệt liên quan đến hoạt động chuyển nhượng và ảnh hưởng của Quỹ Đầu tư Công (PIF).

Ronaldo được cho là bất mãn với chiến lược chuyển nhượng hạn chế của Al-Nassr trong kỳ giữa mùa. Điều này khiến Ronaldo cảm thấy Al-Nassr thiếu đầu tư xứng đáng, dù anh đang nhận mức lương khoảng 490.000 bảng Anh mỗi ngày và chưa giành được danh hiệu lớn nào tại Saudi Arabia.

Sự vắng mặt của Ronaldo được đồn đoán là hành động "đình công" nhằm gây áp lực lên PIF – chủ sở hữu của "Big Four" gồm Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad và Al-Ahli. Một số nguồn tin cho rằng Ronaldo muốn giữ chân Benzema ở lại Saudi, tránh mất đi sức hút của giải đấu. Benzema, người đã ghi 54 bàn sau 83 trận cho Al-Ittihad, từng có mối quan hệ căng thẳng với CLB cũ. Anh không đạt được thỏa thuận mới và quyết định chuyển sang Al-Hilal, nơi có dàn sao như Darwin Núñez và Rúben Neves. Benzema đã đăng lời chia tay cảm ơn người hâm mộ Al-Ittihad vì sự chào đón nồng nhiệt và năng lượng họ mang lại.

Dưới thời HLV Jorge Jesus – người từng dẫn dắt Al-Hilal vô địch năm 2024 – Al-Nassr từng hứa hẹn một mùa giải mạnh mẽ, nhưng hoạt động chuyển nhượng yếu kém đã làm lung lay tham vọng. Đây không phải lần đầu Ronaldo gây chú ý tiêu cực: anh từng có cử chỉ thiếu chuyên nghiệp và nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, hành động rút lui lao động lần này có thể dẫn đến phản ứng ngược, khi dư luận chỉ trích anh ưu tiên nhu cầu cá nhân.

Cựu cầu thủ Saudi Sami Al-Jaber đã bình luận trên truyền hình rằng một số ngôi sao ngoại đang lạm dụng ảnh hưởng, kiểm soát quyết định CLB và sử dụng truyền thông để khuếch đại quyền lực. Ông gọi đây là "cuộc khủng hoảng", nơi ảnh hưởng của các ngôi sao toàn cầu đôi khi vượt qua cả PIF, ban tổ chức giải đấu hay chính các CLB. Vụ việc Ronaldo không chỉ làm lu mờ các sự kiện trên sân cỏ mà còn đặt ra câu hỏi lớn: Ai thực sự kiểm soát Saudi Pro League – nhà đầu tư, ban lãnh đạo hay các siêu sao?

Tình huống này phản ánh thách thức của Saudi Pro League trong việc cân bằng giữa thu hút tài năng hàng đầu và duy trì sự ổn định. Điều ấy đặt ra câu hỏi then chốt: Saudi Pro League có thật sự có lợi thế cạnh tranh nếu quyền lực tài chính và quyết định chuyển nhượng không trao rõ ràng cho từng CLB? Ronaldo đã đặt câu hỏi này bằng hành động của anh – không phải bằng lời nói – và nó đang dẫn tới những hệ lụy không thể bỏ qua.

