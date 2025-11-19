Ronaldo tháp tùng Thái tử Saudi Arabia đến thăm Nhà Trắng

Cristiano Ronaldo vinh dự có mặt tại Nhà Trắng hôm thứ Ba. Ảnh: ESPN

Theo AP, huyền thoại sống của bóng đá người Bồ Đào Nha ngồi gần phía trước Phòng Đông, không xa nơi Tổng thống Mỹ và Thái tử phát biểu trước các quan chức của cả 2 quốc gia, cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn như CEO Apple, Tim Cook và nhà sáng lập Tesla, Elon Musk. Trong bài phát biểu của mình, Trump cho biết rất vui vì Ronaldo đã tham dự. Ông cũng nói rằng cậu con trai út, Barron là một “fan cuồng” của Ronaldo và chàng trai 19 tuổi đó rất ấn tượng khi được gặp cầu thủ bóng đá này.

Ronaldo đã trở thành gương mặt đại diện cho giải vô địch quốc gia Saudi Arabia kể từ khi gia nhập CLB Al-Nassr vào cuối năm 2022, với bản hợp đồng kỷ lục thế giới được cho là trị giá 200 triệu USD một năm. Siêu sao 40 tuổi đã ký hợp đồng gia hạn 2 năm khác vào tháng 6 với Al-Nassr…

Đây là chuyến thăm Mỹ hiếm hoi của Ronaldo, người đã không thi đấu tại đây kể từ năm 2014. Tuy nhiên, sau lần này, cầu thủ 5 lần giành Quả bóng Vàng sẽ sớm quay lại sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành quyền tham dự giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico, trong khi với Ronaldo thì đó sẽ là kỳ World Cup thứ 6 kỷ lục trong sự nghiệp.

Bồ Đào Nha sẽ biết được các đối thủ tại World Cup vào ngày 5-12 tại lễ bốc thăm vòng chung kết, với Tổng thống Donald Trump cũng sẽ tham dự, tại Trung tâm Kennedy ở Washington. DC. Tuy nhiên, nhiều khả năng Ronaldo sẽ bị FIFA cấm thi đấu trận đầu tiên của vòng bảng sau khi nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế vào tuần trước...

PHI SƠN