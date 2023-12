Rodri may mắn sau “một trong những pha tắc bóng tồi tệ nhất”

Tiền vệ Rodri thừa nhận phải chịu “một trong những pha tắc bóng tồi tệ nhất” trong sự nghiệp.

Ngôi sao của Man.City thoát khỏi chấn thương nặng sau pha vào bóng khốc liệt của tiền vệ Alexsander phía Fluminense trong trận chung kết FIFA Club World Cup. Rodri bị buộc phải rời sân ở phút 74, khiến người hâm mộ Man.City phải lo lắng trước nguy cơ mất cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng. Nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha sau đó có mặt trên sân để ăn mừng chức vô địch cùng đội, và nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Phát biểu với Sky Sports sau khi giúp Man.City giành cúp thế giới lần đầu tiên, Rodri nói: “Hôm nay tôi rất may mắn. Đó là một trong những pha tắc bóng tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã rất sợ hãi vì những cảm nhận ở đầu gối của mình, nhưng may mắn là không có gì xấu. Tôi đã nói với đồng nghiệp ‘Bạn không thể thực hiện những hành động như vậy’. Hôm nay, tôi giành được nhiều hơn một chiếc cúp. Tôi về nhà an toàn nhưng tôi suýt khóc. Tôi cảm thấy rất lo lắng, nhưng giờ thì không sao cả”. Khi được yêu cầu xác nhận liệu anh có đủ sức khỏe cho chuyến đi đến Goodison Park hay không, Rodri nói thêm: “Có. Tôi bị đau nhưng không có gì bị ảnh hưởng”.

Rodri nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Phong độ của Man.City được cải thiện rõ rệt khi có Rodri, ngược lại cả 4 trận thua của họ trên mọi đấu trường mùa này đều đến khi cầu thủ 27 tuổi này không có mặt trong đội hình xuất phát. Sau khi đối mặt với Everton vào thứ Tư, Man.City tiếp đón Sheffield United vào thứ Bảy, ngày 30-12, trước khi họ bắt đầu bảo vệ danh hiệu FA Cup khi chào đón Huddersfield đến thăm Etihad vào Chủ nhật ngày 7-1.

HLV Guardiola rõ ràng rất quan tâm đến tình trạng của cầu thủ chủ chốt nhất của mình khi nói sau trận đấu: “Tôi chưa nói chuyện với các bác sĩ. Nhưng biểu hiện trên mặt cậu ấy có vẻ tốt. Đó là một tình huống đáng sợ, một pha vào bóng quá liều lĩnh. Chúng ta sẽ xem cậu ấy phản ứng thế nào trong những ngày tới”.

Sự quan trọng của Rodri với các đội bóng của anh là rất rõ ràng, khi giành gần như tất giải thưởng cá nhân ở những giải đấu lớn trong năm nay - bao gồm các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League cùng Man.City, và UEFA Nations League 2023 khi giúp tuyển Tây Ban Nha đăng quang.

