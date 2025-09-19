Rashford ghi cú đúp giúp Barcelona thắng 2-1 tại Newcastle

Marcus Rashford đã có màn trình diễn ấn tượng sau khi ghi hai bàn thắng đầu tiên cho Barcelona vào thứ Năm, tiền đạo được cho mượn từ Man.United giúp đội bóng mới khởi đầu chiến dịch Champions League với chiến thắng 2-1 trên sân Newcastle.

Và đó là một cú đúp bàn thắng tuyệt vời. Rashford phá vỡ thế bế tắc ở phút 58 khi di chuyển đến chấm phạt đền và tung cú đánh đầu mạnh mẽ sau đường chuyền của Jules Kounde. Anh gia tăng cách biệt sau đó 9 phút, bằng cách đón bóng từ ngoài vòng cấm, di chuyển sang phải để tránh các hậu vệ rồi bất ngờ sút bóng qua thủ môn Nick Pope, chạm xà ngang và đi vào lưới. “Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, tôi đang học một cách chơi bóng mới và điều đó giúp tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn”, Rashford nói. “Được chơi cho Barcelona là một trải nghiệm tuyệt vời và chúng tôi muốn giành chiến thắng càng nhiều càng tốt. Thật sảng khoái khi được chơi cùng những chàng trai này…”.

HLV tuyển Anh, Thomas Tuchel là một trong số những khán giả tại St. James Park. “Marcus thật xuất sắc”, hậu vệ Ronald Araujo của Barcelona nói. “Chúng tôi biết cậu ấy có thể làm được gì vì chúng tôi đã chứng kiến ​​điều đó trong buổi tập. Chúng tôi rất vui khi cậu ấy ở lại với chúng tôi và hy vọng cậu ấy có thể tiếp tục chơi như thế này”.

Rashford từng được coi là một trong những tài năng hàng đầu châu Âu, nhưng trong những năm gần đây, sự nghiệp của cầu thủ 27 tuổi này đã chững lại sau khi không còn được trọng dụng tại Man.United, và vừa kết thúc mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Aston Villa. Tuyển thủ Anh gia nhập Barca theo dạng cho mượn vào tháng 7, chỉ sau khi nhà vô địch Tây Ban Nha bị từ chối trong nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha, Nico Williams từ Athletic Bilbao.

Vì vậy, đã có những nghi ngờ về khả năng đóng góp đáng kể của anh cho một đội bóng sở hữu nhiều tài năng đã lọt vào bán kết Champions League mùa trước, và giành cú đúp quốc nội La Liga và Copa del Rey. Rashford đã ra sân 4 trận tại La Liga mùa này nhưng đều không chơi trọn vẹn, ​​trong đó bị thay ra giữa hiệp một ở một trong hai trận đá chính trước đó mà không ghi được bàn nào. HLV Hansi Flick chỉ để Rashford đá chính tại Newcastle trong bối cảnh tiền đạo ngôi sao Lamine Yamal dính chấn thương trận thứ hai liên tiếp.

Nhưng sau những bàn thắng vào thứ Năm, Flick cho biết ông “không ngạc nhiên” trước màn trình diễn của cầu thủ người Anh. “Trận đấu này, hai bàn thắng này, tại Anh, trong trận đấu đầu tiên tại Champions League, thật tuyệt vời. Điều đó tiếp thêm sự tự tin cho cậu ấy và cho thấy khả năng của cậu ấy”, Flick nói. “Rashford là một tài năng tuyệt vời, với kỹ năng và khả năng dứt điểm đáng kinh ngạc. Giám đốc thể thao Barcelona, Deco và tôi đã nói chuyện trước mùa giải về việc chúng tôi cần một cầu thủ như cậu ấy”.

Rashford đã gây ấn tượng trong chiến thắng 6-0 trước Valencia vào Chủ nhật tuần trước, anh kiến ​​tạo cho Raphinha ghi bàn, và giờ tỏa sáng trước Newcastle. “Tôi nghĩ trong hiệp một, cậu ấy đã cố gắng tạo ra cơ hội, nhưng lại không dứt điểm được. Trong hiệp hai thì có. Đối với một tiền đạo, ghi bàn luôn là điều tuyệt vời. Tôi thực sự hạnh phúc. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi”.

Đối với Newcastle, đó là một đêm với khoảng cách điểm số mong manh. Anthony Gordon gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà ở phút cuối cùng, nhưng anh và và Harvey Barnes cũng đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong hiệp một, điều này có thể đã khiến trận đấu xoay chuyển theo một hướng khác. “Các cầu thủ đã nỗ lực, quyết tâm và quyết tâm rất lớn”, HLV Eddie Howe phát biểu trong buổi họp báo. “Đó là một màn trình diễn tốt, nhưng không phải là xuất sắc. Để đánh bại Barca, nó phải thật tuyệt vời. Chúng tôi đã có hai cơ hội lớn trong hiệp một và khi bạn để thủng lưới bàn đầu tiên, trận đấu sẽ xoay chuyển theo hướng đó”.

Howe nói thêm rằng ông không hối tiếc khi để Nick Woltemade, bản hợp đồng kỷ lục của CLB, ngồi dự bị, nhưng tiếc nuối vì không thể ghi bàn mở tỷ số cho các cổ động viên nhà trong một đêm mà họ đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại St. James' Park.

THANH TUẤN