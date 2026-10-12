Quả bóng đồng Huỳnh Kesley trở lại ban huấn luyện Becamex TPHCM

Quả bóng đồng Việt Nam 2011 Huỳnh Kesly trở lại thành phần ban huấn luyện Becamex TPHCM. ẢNH: BECAMEX TPHCM

Chiều 12-10, Becamex TPHCM chính thức thông báo bổ nhiệm trợ lý Huỳnh Kesley Alves vào ban huấn luyện đội bóng. Trước đó, anh đã được HLV Gerard Albadalejo giới thiệu với CLB trước trận gặp Lâm Đồng ở vòng 2 Giải hạng nhất quốc gia 2026-2027. Trong trận đấu này, cựu tiền đạo sinh năm 1981 ngồi trên khán đài theo dõi và hỗ trợ chuyên môn cho ban huấn luyện.

Becamex TPHCM thắng ngược Lâm Đồng 3-1, giành chiến thắng đầu tiên tại giải. Với 4 điểm sau 2 vòng đấu, đội bóng đất Thủ tiếp tục bám đuổi 2 đội dẫn đầu là Hưng Yên và Thái Nguyên (cùng có 6 điểm).

Việc bổ sung trợ lý Huỳnh Kesley được kỳ vọng giúp ban huấn luyện cải thiện chất lượng chuyên môn, đặc biệt ở khâu tổ chức tấn công. Từng thi đấu ở vị trí tiền đạo, anh có thể chia sẻ kinh nghiệm về di chuyển không bóng, phối hợp trong phạm vi hẹp và xử lý độc lập trước khung thành.

Đây không phải lần đầu Huỳnh Kesley tham gia công tác huấn luyện tại Becamex TPHCM. Cuối năm 2021, anh từng được HLV Đặng Trần Chỉnh đưa vào ê kíp chuẩn bị cho mùa giải 2022. Tuy nhiên, sau một thời gian, Kesley rút lui để trở lại thi đấu ở các giải hạng Nhì và hạng Ba quốc gia.

Huỳnh Kesley là một trong những chân sút đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn đỉnh cao của V-League. Anh cùng Becamex Bình Dương (tiền thân của Becamex TPHCM hiện tại) vô địch giải đấu vào các năm 2007, 2008 và 2014; giành ngôi á quân V-League 2019 trong màu áo CLB TPHCM (nay là Công an TPHCM). Năm 2011, anh còn góp công đưa Sài Gòn Xuân Thành vô địch Giải hạng nhất quốc gia.

Becamex TPHCM đã có chiến thắng đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

Dấu ấn đáng nhớ khác trong sự nghiệp của tiền đạo gốc Brazil là danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2011. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên giành giải thưởng này.

Sinh ra tại Brazil, Huỳnh Kesley đến Việt Nam thi đấu từ năm 2005 trong màu áo Becamex Bình Dương và giành danh hiệu Vua phá lưới V-League ngay mùa giải đầu tiên. Bốn năm sau, anh nhập quốc tịch Việt Nam. Dù từng tuyên bố giải nghệ sau các mùa giải 2019 và 2022 để chuyển sang công tác huấn luyện, Kesley vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá. Năm 2025, anh góp công đưa Định Hướng Phú Nhuận vô địch Giải hạng nhì quốc gia, giành quyền lên chơi ở Giải hạng nhất.

Ở vòng đấu tiếp theo, Becamex TPHCM sẽ làm khách trên sân Bà Rịa, gặp CLB TPHCM trong trận derby thành phố ngày 18-10. Cuộc đối đầu được dự báo hấp dẫn khi cả 2 đội đều đặt mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng V-League.

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HỮU THÀNH