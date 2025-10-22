PSG và Barcelona làm nên một đêm đầy ắp bàn thắng

Paris Saint-Germain ghi 7 bàn, Barcelona ghi 6 bàn và Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 24 của mình trong mùa giải… trong một đêm đầy ắp bàn thắng tại lượt trận thứ 3 vòng bảng phân hạng Champions League hôm thứ Ba. Tổng cộng, đã có 43 bàn thắng sau 9 trận đấu, với 6 đội ghi được 4 bàn thắng trở lên.

Paris Saint-Germain thể hiện năng lực ghi bàn sung mãn với chiến thắng 7-2 tại Bayer Leverkusen.

Nhưng đương kim vô địch PSG là đội thể hiện năng lực ghi bàn sung mãn nhất với chiến thắng 7-2 đầy kịch tính tại Bayer Leverkusen, trong trận đấu mà cả 2 đội chỉ chơi với 10 người trong hiệp một. Đến hiệp một tại BayArena, PSG đã dẫn trước 4-1, nhưng điều đó vẫn chưa phản ánh hết toàn bộ câu chuyện hỗn loạn của hiệp một, với mỗi đội đều nhận một thẻ đỏ và Leverkusen bị phạt đền 2 lần.

Hai bàn thắng của Desire Doue, cùng bàn mở tỷ số của Willian Pacho ngay phút thứ 7 và của Khvicha Kvaratskhelia phút 44, đã giúp nhà vô địch nước Pháp kiểm soát hoàn toàn thế trận và nó tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ, với pha lập công của Nuno Mendes nới rộng khoảng cách dẫn trước chỉ 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu lại. Ousmane Dembele cũng vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trở lại sau chấn thương. Trong khi Nuno Mendes và Vitinha cũng ghi tên trên bảng tỷ số. “Đó là 3 trận đấu, 3 chiến thắng, và điều quan trọng là chúng tôi đang dẫn đầu bảng xếp hạng”, Dembele nói. “Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải này rất tốt, đặc biệt là khi xét đến những khó khăn mà mùa giải trước đã trải qua”.

Chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Olympiakos đã giúp họ trở lại sau trận thua PSG hồi đầu tháng. Fermin Lopez lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp và Marcus Rashford ghi 2 bàn giúp Barca hủy diệt Olympiakos chỉ còn 10 người. Barca đã tận dụng triệt để lợi thế khi Santiago Hezze nhận thẻ đỏ gây tranh cãi trong hiệp 2 - ghi 4 bàn để hoàn tất chiến thắng, bao gồm bàn thắng của Lamine Yamal trên chấm phạt đền. Rashford, cầu thủ được Man.United cho mượn, hiện đã có 4 bàn thắng sau 3 trận tại Champions League mùa này. “Đôi khi rất khó để đánh bại đối thủ, nhưng chúng tôi có rất nhiều cầu thủ ghi bàn ở nhiều vị trí khác nhau, nên việc ghi bàn không phải là điều đáng lo ngại nhất”, anh nói.

Marcus Rashford ghi 2 bàn giúp Barcelona hủy diệt Olympiakos 6-1.

Đội đầu bảng Ngoại hạng Anh, Arsenal đã đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 4-0, với cú đúp của Viktor Gyokeres. Hiệp hai đầy sức mạnh tại Emirates đã chứng kiến ​​đội bóng của Mikel Arteta vượt qua Atletico, sau các bàn thắng của Gabriel Magalhaes và Gabriel Martinelli và cú đúp của Gyokeres - chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 7 trận của tiền đạo này cho Arsenal. “Tôi rất vui mừng vì cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Hiệu suất làm việc mà anh ấy mang lại cho đội bóng là xuất sắc. Chúng tôi đánh giá cao rất nhiều điều mà anh ấy đã làm cho đội bóng và đó là nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt anh ấy hôm nay”, Arteta nói.

Arsenal đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém hiệu số so với PSG và Inter Milan, đội là á quân mùa trước và đã giành chiến thắng 4-0 tại Union Saint-Gilloise. Inter đang có phong độ tốt hơn, với thành tích toàn thắng sau 3 trận và dễ dàng vượt qua Union Saint-Gilloise, với Lautaro Martinez ghi bàn lần thứ 3 tại Champions League mùa này, cùng với các pha lập công của Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu và Pio Esposito.

Erling Haaland ghi bàn thứ 24 trong mùa giải giúp Man.City thắng 2-0 tại Villarreal.

Bàn thắng của Haaland đã giúp Man.City giành chiến thắng 2-0 tại Villarreal. Bàn mở tỷ số của tuyển thủ Na Uy trước Villarreal là bàn thắng thứ 24 của anh sau 14 trận mùa này, và kéo dài chuỗi ghi bàn hiện tại lên 12 trận liên tiếp. Anh hiện có 53 bàn thắng tại Champions League chỉ sau 51 lần ra sân. Bernardo Silva cũng ghi bàn giúp Man.City vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, xếp sau vì kém hiệu số so với Borussia Dortmund - đội giành chiến thắng 4-2 tại Copenhagen.

Cú sốc lớn nhất đêm qua là Napoli thảm bại 2-6 tại PSV Eindhoven. Đây là trận thua liên tiếp của đội bóng do Antonio Conte dẫn dắt, sau trận thua 0-1 trước Torino hôm thứ Bảy. Và một thất bại nặng nề như vậy ở đấu trường châu Âu sẽ đặc biệt khiến nhà vô địch Italy phải chịu tổn thất nặng nề, với 3 bàn thua trong 10 phút cuối trận sau khi chỉ còn 10 người vì Lorenzo Lucca bị đuổi khỏi sân ở phút 76. Napoli mới chỉ có một chiến thắng sau 3 trận đấu ở châu Âu cho đến nay.

Harvey Barnes lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Newcastle trước Benfica của Jose Mourinho. Đại diện khiêm tốn của Kazakhstani, Kairat đã giành được điểm đầu tiên trong lịch sử tại Champions League, sau trận hòa 0-0 với Pafos.

VIỆT TÙNG