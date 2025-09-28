PSG quay cuồng trong “bão” chấn thương trước màn đại chiến Barcelona

Hôm thứ Sáu, HLV Luis Enrique còn mạnh miệng tuyên bố không lo lắng về việc hàng loạt trụ cột của PSG chấn thương. Nhưng chỉ 2 ngày sau, tâm lý của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã phải thay đổi khi danh sách “bệnh binh” kéo dài ngay trước màn đại chiến với Barcelona ở Champions League.

HLV Luis Enrique lo lắng khi danh sách “bệnh binh” kéo dài trước màn đại chiến với Barcelona ở Champions League.

PSG đã đánh bại Auxerre với tỷ số 2-0 tại Ligue 1 vào thứ Bảy, nhưng vấn đề chấn thương của họ lại gia tăng. Tiền vệ Vitinha đã phải rời sân vào cuối hiệp một sau khi kiến ​​tạo bàn thắng đầu tiên, và cầu thủ chạy cánh Khvicha Kvaratskhelia được thay ra trong giờ nghỉ giữa hiệp vì chấn thương cơ đùi. Như vậy, đương kim vô địch Champions League sẽ đến làm khách trên sân của Barcelona vào thứ Tư trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng phân hạng mà không có ít nhất nửa đội hình chính.

Trước đó PSG đã không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Marquinhos, cũng như cầu thủ đoạt Quả bóng Vàng Ousmane Dembele, tiền đạo Desire Doue và tiền vệ Joao Neves. “Thật không may, tôi không thể nói gì cả”, HLV của PSG, Enrique nói về số lượng chấn thương đang tăng lên. “Chúng tôi cần chờ đội ngũ y tế thông báo vào ngày mai hoặc ngày kia về tình hình chấn thương của các cầu thủ. Chúng tôi phải giữ thái độ tích cực vì chúng tôi cần phải kiểm soát được tình hình này. Paris Saint-Germain không phải là đội duy nhất có chấn thương. Điều này đúng với mọi đội bóng có lịch thi đấu dày đặc như vậy”.

Đánh giá của Enrique cũng được hiểu đang nhắm đến đối thủ sắp tới của họ là Barca, một đội cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì chấn thương. Hôm thứ Năm, tình hình nhân sự của nhà vô địch Tây Ban Nha chịu cú sốc mới sau xác nhận ngôi sao tấn công Raphinha và thủ môn số 1 Joan Garcia phải nghỉ thi đấu trong vài tuần do chấn thương. Trong đó Joan Garcia, tân binh đến từ Espanyol trong mùa hè, đã bắt chính trong mọi trận đấu của Barca cho đến nay của mùa giải mới, đã bị chấn thương sụn chêm ở đầu gối trái. Trong khi Raphinha là một trong những nhân tố chủ chốt ở hàng công. Tiền đạo người Brazil đóng vai trò quan trọng giúp Barca vô địch La Liga và Copa del Rey mùa trước.

Tin tức chấn thương mới của Barca được đưa ra sau khi HLV Hansi Flick thất vọng vì tiền vệ Gavi phải nghỉ thi đấu 5 tháng sau ca phẫu thuật vào đầu tuần này, còn Fermin Lopez gặp vấn đề về cơ khiến anh phải nghỉ thi đấu 3 tuần. Ngoài ra, thể trạng của Lamine Yamal và Alejandro Balde vẫn đang là dấu hỏi dù đều đã tập luyện vào thứ Sáu.

THANH TUẤN