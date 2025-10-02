PSG nhấn chìm Barcelona, Man.City bị Monaco cầm hòa

Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút 90 giúp Paris Saint-Germain thắng thuyết phục 2-1 ngay trên sân Barcelona.

Bị dẫn trước 1-0 tại sân vận động Estadi Olimpic Lluis Companys, trong tình thế vắng mặt các tiền đạo ngôi sao Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia do chấn thương, nhà đương kim vô địch PSG đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. “Việc cầu thủ nào của chúng tôi có mặt trong đội hình không quan trọng. Khi họ mặc áo đấu của chúng tôi, mang logo của chúng tôi trên áo, thì thái độ và nỗ lực là điều không thể bàn cãi”, HLV Luis Enrique của PSG phát biểu sau trận.

Chuyến làm khách của PSG đến Barcelona được xem là cuộc đối đầu nổi bật nhất của vòng đấu thứ 2. Cả 2 đội đều được kỳ vọng sẽ tiến xa, với PSG đặt mục tiêu cùng Real Madrid trở thành CLB duy nhất bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Barca, ​​đội đã lọt vào bán kết mùa trước, đang quyết tâm biến sự thống trị quốc nội mùa trước thành chiến thắng ở đấu trường châu Âu. Nhưng bất chấp sự kỳ vọng, cả 2 đội đều chưa đạt đến đỉnh cao phong độ, với rất nhiều cầu thủ vắng mặt.

Trong khi PSG thiếu vắng bộ 3 tấn công đã giúp họ giành chiến thắng mùa trước, Barcelona cũng không có sự phục vụ của Raphinha do chấn thương, trong khi Robert Lewandowski phải ngồi dự bị. Lamine Yamal đã có mặt, nhưng chính Ferran Torres đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 19. Senny Mayulu đã gỡ hòa ở phút 38 và cầu thủ vào sân thay người Lee Kang-in đã suýt chút nữa ghi bàn thắng quyết định bằng cú sút trúng cột dọc ở những phút cuối trận. Nhưng kịch tính vẫn còn tiếp diễn khi Achraf Hakimi đưa bóng vượt qua hàng phòng ngự Barca, và Ramos ghi bàn thắng quyết định.

PSG hiện đã có 2 chiến thắng liên tiếp sau 2 trận đấu, khởi đầu cho hành trình bảo vệ danh hiệu và là một lời khẳng định sớm trước một trong những đối thủ chính của mình. “Hôm nay chúng tôi đã thua, và tôi không thích điều đó. Chúng tôi phải chấp nhận thất bại này và thừa nhận rằng Paris rất mạnh”, HLV Hansi Flick của Barca nói. “Chúng tôi thất vọng, người hâm mộ cũng thất vọng. Chúng tôi phải chấp nhận rằng mình đã bị đánh bại, nhưng hãy cố gắng cải thiện”.

Erling Haaland tiếp tục phong độ ghi bàn sung mãn với 2 bàn thắng nhưng Man.City chấp nhận trận hòa 2-2 trên sân Monaco.

Một bàn thắng muộn khác buộc Man.City chấp nhận trận hòa 2-2 trên sân Monaco, sau khi Eric Dier ghi bàn thắng quyết định ở phút 90 cho đội chủ nhà. Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục phong độ ghi bàn sung mãn ở mùa giải này với 2 bàn thắng nữa tại Champions League. Sau khi trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 50 bàn thắng tại giải đấu này vào tháng trước, siêu tiền đạo người Na Uy dường như chắc chắn sẽ trở thành người nhanh nhất đạt mốc 60 bàn - Lionel Messi đã làm được điều đó sau 80 lần ra sân, trong khi Haaland hiện đã có 52 bàn sau 50 trận.

Nhưng điều đó chẳng an ủi được HLV Pep Guardiola, người đã chứng kiến ​​đội bóng của mình phung phí 2 điểm khi để thủng lưới từ quả phạt đền muộn mà Dier đã chuyển hóa thành bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2-2. “Điều đó vẫn chưa đủ tốt”, Haaland chia sẻ sau trận. “Chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm”.

Cú sút phạt đền xuất sắc Rasmus Hojlund. Bị Man.United loại bỏ, Hojlund đang thể hiện phong độ từng giúp anh chuyển đến Old Trafford với giá 82 triệu USD. Anh đã ghi 2 bàn thắng, giúp Napoli giành chiến thắng 2-1 trước Sporting Lisbon. Đó là 3 bàn thắng sau 5 lần ra sân - sau khi đã chỉ ghi 2 bàn trong 13 trận gần nhất cho Man.United. Chắc chắn sẽ rất hữu ích khi anh có thể tận dụng những đường chuyền của Kevin De Bruyne, và cựu tiền vệ của Man.City chính là người kiến ​​tạo cả 2 bàn thắng của Hojlund.

Arsenal đánh bại Olympiakos với tỷ số 2-0 và duy trì khởi đầu hoàn hảo.

Arsenal đánh bại Olympiakos với tỷ số 2-0 và duy trì khởi đầu hoàn hảo. Các bàn thắng của Gabriel Martinelli trong hiệp một và Bukayo Saka trong thời gian bù giờ đã giúp Arsenal thắng cả 2 trận và chưa thủng lưới ở Champions League. Chiến thắng 2-0 trước Olympiakos là trận giữ sạch lưới thứ 6 của họ trong 9 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Một đội bóng khác có thành tích toàn thắng cho đến nay là Qarabag sau chiến thắng 2-0 trước Copenhagen. Abdellah Zoubir và Emmanuel Addai đã ghi bàn cho đội bóng khiêm tốn của Azerbaijan.

Tiền đạo tân binh Nick Woltemade đang nỗ lực hết sức để khiến người hâm mộ Newcastle quên đi Alexander Isak. Bản hợp đồng kỷ lục trị giá 93 triệu USD của CLB đã ghi bàn thắng thứ 3 sau 4 lần ra sân cho Newcastle, góp phần vào chiến thắng 4-0 trước Union Saint-Gilloise. Tuyển thủ Đức được chiêu mộ để lấp đầy khoảng trống đáng kể sau vụ chuyển nhượng gây tranh cãi của Isak sang Liverpool. Và anh đã tạo ra tác động ngay lập tức. Bàn thắng ở phút 17 của anh tại Lotto Park có thể không phải là bàn thắng đẹp mắt nhất - pha cản phá cú sút của Sandro Tonali đi chệch khung thành Kjell Scherpen - nhưng nó đã giúp Newcastle có khởi đầu hoàn hảo. Anthony Gordon ghi 2 bàn từ chấm phạt đền - ghi bàn ở cả hai hiệp đấu, giúp Newcastle kiểm soát thế trận - và cầu thủ vào sân thay người Harvey Barnes đã ghi thêm bàn thứ 4 ấn định chiến thắng.

Lần ra quân gần nhất, Juventus đã có một trận đấu nghẹt thở với 8 bàn thắng trước Dortmund, kết thúc với tỷ số hòa 4-4, tất cả đều diễn ra trong hiệp 2. Theo những tiêu chuẩn đó, tỷ số 2-2 trước Villarreal là tương đối nhẹ nhàng. Nhưng vẫn có một bước ngoặt vào phút chót khi Renato Veiga, người đã trải qua nửa sau mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Juve, ghi bàn gỡ hòa.

Borussia Dortmund đã đánh bại Athletic Bilbao với tỷ số 4-1. Bayer Leverkusen bị PSV Eindhoven cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

VIỆT TÙNG