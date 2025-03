PSG loại Liverpool trong loạt sút luân lưu để vào tứ kết

Ousmane Dembele cân bằng tỷ số chung cuộc trước khi PSG đánh bại Liverpool 4-1 trong loạt sút luân lưu.

Liverpool đã chơi tốt hơn nhiều so với một tuần trước đó, khi họ gần như chỉ biết tử thủ và may mắn có được một bàn thắng vào phút chót từ cầu thủ vào thay người Harvey Elliott. cầu thủ chủ chốt Mohamed Salah đã có một cú sút bị Nuno Mendes cản phá ngay trên vạch vôi trong vài phút đầu tiên của trận đấu. Thủ môn Gianluigi Donnarumma của đội khách cũng buộc phải lao người cứu thua ngay từ đầu để ngăn cản cú sút của Ibrahima Konate...

Nhưng sân Anfield đã bị Dembele làm cho choáng váng, với bàn thắng ở phút thứ 12. Konate đã lao vào cản phá nỗ lực của Bradley Barcola nhưng lại khiến bóng ra khỏi tầm với của thủ môn Alisson, và Dembele chỉ cần đưa bóng vào lưới trống. Đây là bàn thua sớm nhất mà Liverpool phải nhận tại Anfield ở Champions League kể từ tháng 9-2017 trước Sevilla.

Đội của Arne Slot tiếp tục nỗ lực tấn công, họ dành phần lớn thời gian trong hiệp 2 bên phần sân của PSG - trong đó có một bàn thắng của Dominik Szoboszlai bị từ chối vì lỗi việt vị trong quá trình triển khai bóng vào đầu hiệp 2. Thủ thành Donnarumma vẫn là người bận rộn nhất trong những phút cuối, thủ môn của PSG đã cản phá được nhiều cú sút vào vòng cấm. Nhưng chính Dembele đã tung ra cú sút tưởng như mang tính quyết định trong hiệp phụ, trước khi Alisson có pha cứu thua ngoạn mục để đẩy bóng ra ngoài bằng đầu ngón tay.

Nếu Alisson là người hùng của lượt đi thì Gianluigi Donnarumma có màn trình diễn quyết định chiến thắng chung cuộc cho PSG.

Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 1-1, PSG đã chơi rất chắc chắn dưới áp lực trong loạt sút luân lưu, với Vitinha, Goncalo Ramos, Dembele và Desire Doue đều hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi Liverpool dù đã có khởi đầu tốt khi Salah sút thành công, nhưng cả Darwin Nunez và Curtis Jones đều dễ dàng bị Donnarumma cản phá. Thắng 4-1, PSG trở thành đội thứ 4 trong lịch sử giành quyền đi tiếp sau khi để thua ở trận lượt đi trên sân nhà trong một trận đấu loại trực tiếp Champions League. Nhà vô địch Pháp sẽ gặp một đại diện Anh khác là Aston Villa hoặc Club Brugge ở tứ kết - Aston Villa đang dẫn 3-1 trước trận lượt về vào thứ Tư.

Phía ngược lại, trên Amazon Prime, HLV Arne Slot thừa nhận rằng đội của ông có thể đã “sài” hết sự may mắn vào lượt đi: “Đó là trận bóng đá hay nhất mà tôi từng tham gia. Đó là một màn trình diễn đáng kinh ngạc, đặc biệt là nếu bạn so sánh với tuần trước. Trong 20, 25 phút đầu tiên, chúng tôi đã áp đảo họ, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Đột nhiên chúng tôi bị dẫn trước 0-1. Có lẽ điều đó gần như trái ngược với may mắn mà chúng tôi có được vào tuần trước. Có lẽ chúng tôi đã hết may mắn sau tuần trước vì khoảng cách quá nhỏ”.

Giấc mơ “cú ăn 3” tan vỡ”, Liverpool lúc này chỉ còn Premier League và trận chung kết Cúp Liên đoàn với Newcastle vào Chủ nhật để giành danh hiệu. Trung vệ đội trưởng của Liverpool, Virgil van Dijk nói trên Prime Video: “Đó là một trận đấu rất căng thẳng, một trận bóng đá tuyệt vời để tham gia. Rõ ràng đó là một Liverpool hoàn toàn khác so với những gì chúng tôi đã thể hiện ở Paris nhưng thật không may, chúng tôi đã bị loại trên chấm luân lưu và đó là sự thật. Tôi đã nói với các chàng trai rằng các bạn có thể thất vọng vì chúng tôi đã bị loại, hãy ngẩng cao đầu và chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Đó là một thử thách tuyệt vời vào cuối tuần, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục”.

VIỆT TÙNG