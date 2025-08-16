PSG lại 'vô đối' tại Ligue 1 mùa giải 2025-26?

4 năm đăng quang liên tiếp, 8 lần vô địch trong một thập kỷ, giờ đây, các đối thủ của Paris Saint-Germain không còn nói về việc phá vỡ vực thẳm rộng lớn ngăn cách nhà đương kim vô địch Ligue 1 với phần còn lại nữa.

Desire Doue và Ousmane Dembele bên chiếc cúp vô địch UEFA Champions League lần đầu tiên trong lịch sử PSG. Ảnh: Getty Images

Phần còn lại của Ligue 1 nhìn vào Paris Saint-Germain và bước vào mùa giải 2025/26 với tâm lý chùng xuống. Họ biết mình sẽ tiếp tục đương đầu với đội bóng mạnh nhất nước Pháp xét về thực lực lẫn tài chính, Les Parisiens đang ở một đẳng cấp vượt trội. Chiến thắng tại UEFA Champions League mùa trước càng làm nổi bật sự chênh lệch và củng cố thêm vị thế bất khả xâm phạm của PSG trên bình diện quốc nội. Giờ đây khi nói về PSG, đây không chỉ là đội bóng mạnh nhất nước Pháp hay mạnh nhất châu Âu, mà còn là trên toàn thế giới. Thất bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup cũng không làm thay đổi giá trị đó.

Trong nhiều năm qua, PSG quá cô đơn trong cuộc chiến danh hiệu nước Pháp. Để rồi các đối thủ của đội bóng này không còn nói về việc phá vỡ vực thẳm rộng lớn ngăn cách nhà đương kim vô địch Ligue 1 với phần còn lại nữa. Olympique Marseille hướng đến mùa giải mới với mục tiêu chỉ là cạnh tranh "tốt hơn với PSG", nhưng không có nghĩa sẽ vượt qua đại kình địch, dù họ vẫn chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng. Trong khi đó, AS Monaco còn thẳng thắn đặt ra mục tiêu: "Chúng tôi muốn trở lại vị trí thứ hai tại Ligue 1." - theo Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Thiago Scuro cho biết.

Cả Monaco và Marseille là hai câu lạc bộ thường đứng vị trí gần nhất PSG ở những mùa trước. Việc đặt mục tiêu khiêm tốn phản ánh Ligue 1 giờ là giải đấu ngày càng phân cấp giữa PSG và phần còn lại. Những đội truyền thống như Marseille lẫn Monaco không thiếu tham vọng, mục tiêu của họ chỉ đơn giản là thừa nhận tình trạng của bóng đá Pháp và khả năng của họ trong bối cảnh hiện tại. Lật đổ một gã khổng lồ như PSG là điều quá khó, khi mà thực lực trên sân cỏ và khả năng tài chính là không thể sánh kịp.

Với Olympique Lyon, họ đang trải qua thời kỳ thắt lưng buộc bụng do tân chủ tịch Michelle Kang áp đặt. Les Gones vẫn còn trụ lại ở Ligue 1 sau khi thoát khỏi án phạt xuống hạng do sai phạm tài chính. Nhưng nghiễm nhiên họ phải trả giá, và tham vọng thể thao của họ giờ đây phải bị hạ thấp với một chất lượng nhân sự thua thiệt rất nhiều so với mùa giải trước. Họ phải cắn răng thay thế những trụ cột mùa trước như Rayan Cherki, Nemanja Matic, Lucas Perri hay Alex Lacazette bằng những tân binh chỉ thuộc dạng tiềm năng hoặc có giá trị chuyển nhượng thấp để phù hợp ngân sách eo hẹp hiện nay.

Chiến thắng tại UEFA Champions League mùa trước càng làm nổi bật sự chênh lệch và củng cố thêm vị thế bất khả xâm phạm của PSG trên bình diện quốc nội. Ảnh: REUTERS

Lille OSC vẫn trung thành với cách làm bóng đá "xuất khẩu nhân tài". Họ không có ý định chi tiền để thay thế những cái tên lớn đã ra đi như Jonathan David, Angel Gomes, Lucas Chevalier và Bafode Diakite. Vì vậy họ sẽ bước vào mùa giải Ligue 1 trong một tiềm lực không thể như trước. OGC Nice cũng đã mất hai trụ cột là thủ môn Marcin Bulka và tiền đạo Evann Guessand trong mùa hè, họ giống Lille là không chi tiêu để bổ sung tân binh chất lượng.

Paris FC sẽ là một đội bóng đáng theo dõi. Vừa mới thăng hạng lên Ligue 1, họ có thể đóng vai trò là những người hàng xóm ồn ào với PSG, dù chỉ đặt mục tiêu ngắn hạn của là trụ hạng Ligue 1. Vì Paris FC được hậu thuẫn bởi gia đình tỷ phú Bernard Arnault cực kỳ giàu có, họ còn đã thông qua quan hệ đối tác với Red Bull, điều từng gây chú ý bóng đá Pháp. Tuy nhiên, chỉ với việc tồn tại lâu dài tại Ligue 1 mới có thể giúp Paris FC xây dựng thương hiệu và vị thế ở làng bóng đá Pháp. Sự cạnh tranh với láng giềng hùng mạnh PSG đến khi đó mới thực sự ở một đẳng cấp đối xứng.

Nhìn lại PSG, họ không hoạt động quá tích cực trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng với chỉ hai tân binh là Lucas Chevalier và Ilya Zabarnyi, cũng đã là hai trong số những thương vụ tốn kém nhất tại Ligue 1. Khi ở trong một giải đấu không xuất hiện đối thủ tiềm năng, đồng nghĩa vị thế của PSG không thể sớm bị thu hẹp khoảng cách và họ vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương nước Pháp, thực tế đã tồn tại trong nhiều năm qua. Để chuẩn bị cho hành trình mùa giải mới, PSG đã chạy đà thuận lợi bằng một danh hiệu tiếp theo - Siêu cúp châu Âu sau khi vừa đánh bại Tottenham Hotspur.

QUANG ANH