PSG chịu tổn thất chấn thương khi Desire Doue vắng mặt trận Bayern Munich

Vắng Desire Doue là một tổn thất cho PSG khi đụng độ Bayern

Cầu thủ chạy cánh tài ba này đã phải rời sân ở phút 63 trong trận hòa 1-1 của PSG với Lorient tại Ligue 1 hôm thứ Tư. Do đó, Doue dự kiến ​​sẽ vắng mặt trong 4 trận đấu tiếp theo của PSG, khi trận Bayern Munich tại Champions League chen giữa các trận đấu tại Ligue 1 với Nice và Lyon, tiếp sau là chuyến làm khách của Tottenham trên sân Parc des Princes vào ngày 26-11.

PSG cho biết trong một tuyên bố: "Do chấn thương trong trận đấu với Lorient, Desire Doue bị tổn thương cơ đùi phải và sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần. Việc đánh giá thêm về chấn thương sẽ được thực hiện sau loạt trận quốc tế".

Doue, 20 tuổi, đã được đưa ra sân bằng cáng ngay sau giờ thi đấu với Lorient hôm thứ Tư, do "chấn thương cơ ở đùi phải". Đây là cú sốc mới cho PSG khi sự cố diễn ra với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng thủ đô. Doue mới trở lại sau 6 tuần nghỉ thi đấu do chấn thương bắp chân phải khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển Pháp.

Anh đã trở lại với phong độ tốt, ghi cú đúp trong hiệp 1 chiến thắng hủy diệt 7-2 trước Bayer Leverkusen tại Champions League tuần trước. Doue đã ghi bốn bàn cho PSG trên mọi đấu trường mùa này, trong đó chỉ có một bàn tại giải Ligue 1, đạt tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,3.

Đầu tháng này, Doue đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai (20 tuổi 140 ngày) ghi ít nhất hai bàn trong hai trận liên tiếp tại Champions League, sau Erling Haaland (20 tuổi 126 ngày) vào tháng 11-2020 (tổng cộng 4 trận trong chuỗi trận đó). Doue cũng là cầu thủ có số lần rê bóng nhiều thứ hai cho PSG (75), sau Bradley Barcola (77), nhưng không ai thành công hơn Doue (29 lần).

HOÀNG HÀ