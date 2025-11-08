Premier League: Những điều đáng chú ý cuối tuần này

1. Richarlison cần bứt phá cho Spurs

Thời gian không còn nhiều cho Richarlison. Chấn thương của Dominic Solanke và Randal Kolo Muani đã giúp cầu thủ người Brazil có một suất đá chính thường xuyên trong đội hình của Thomas Frank, nhưng với chỉ một bàn thắng kể từ trận đấu đầu tiên của mùa giải, anh đã không tận dụng được cơ hội của mình. Giờ đây, khi Kolo Muani đã bình phục, cựu tiền đạo Everton phải chấp nhận ngồi dự bị và đã không thể hiện được gì nhiều trước FC Copenhagen vào giữa tuần, bỏ lỡ một quả phạt đền mà một tiền đạo khác, Dane Scarlett, đã kiếm được.

Sự cạnh tranh rất khốc liệt, ngay cả với một đội Spurs chỉ đạt 0.1 xG (bàn thắng dự kiến) trong trận thua Chelsea – con số thấp nhất của bất kỳ đội Premier League nào mùa này – và những đồn đoán đã bắt đầu rộ lên trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Cả Ivan Toney (người từng chơi dưới thời Frank tại Brentford) và Dusan Vlahovic (người sẽ hết hợp đồng tại Juventus vào mùa hè năm sau) đều đã được liên hệ. Tottenham có tiền để chi tiêu, vì vậy Richarlison phải tận dụng tối đa thời gian thi đấu nếu muốn có tương lai tại câu lạc bộ, cũng như giữ suất trong đội hình Brazil của Carlo Ancelotti khi World Cup sắp diễn ra vào mùa hè năm sau.

2. Everton có nên thay đổi hàng công?

Jack Grealish đang có được mọi thứ anh mong muốn từ một bản hợp đồng cho mượn đến Everton – thi đấu thường xuyên, tự do thể hiện bản thân, sự yêu mến của khán giả – nhưng việc thiếu một tiền đạo chất lượng để kết thúc nguồn cung cấp bóng ổn định của anh chắc hẳn đang làm nản lòng một cầu thủ khao khát lấy lại vị trí ở đội tuyển Anh trước World Cup. Từ Erling Haaland xuống Beto và Thierno Barry là một sự sụt giảm khá lớn và điểm yếu tái diễn trong đội của David Moyes, thực sự là trong mùa giải của Everton, đã lộ rõ một lần nữa tại Sunderland vào thứ Hai khi Barry bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để nâng tỷ số lên 2-0 từ quả tạt hoàn hảo của Grealish.

Barry, người được mua với giá 27 triệu bảng từ Villarreal mùa hè này, chưa có cú sút trúng đích nào sau 10 lần ra sân ở giải vô địch. Cầu thủ 23 tuổi này trông chán nản khi bị thay ra sớm tại Stadium of Light và sự tự tin của anh chắc chắn đang bị ảnh hưởng bởi cả tác động tối thiểu của mình và chính sách luân chuyển đội hình của Moyes. Nhưng HLV Everton không thể để tình trạng này tiếp diễn và sẽ cân nhắc nghiêm túc việc thử một phương án tấn công mới, nếu Iliman Ndiaye đủ sức khỏe để đối đầu với Fulham.

3. Xhaka tìm cách hoàn thành vòng cung chuộc lỗi

Granit Xhaka chưa bao giờ là nhân vật được yêu thích nhất tại Arsenal. Những dòng tweet cũ của thị trưởng mới đắc cử của New York và là Gooner trọn đời, Zohran Mamdani, đã xuất hiện trong tuần này sau chiến thắng của ông. Mamdani đã nhắm vào tiền vệ này trước trận đấu của Arsenal với Chelsea vào Ngày tặng quà (Boxing Day) năm 2020. Xhaka đã chứng minh những người chỉ trích mình sai lầm ngày hôm đó, ghi một bàn thắng từ quả đá phạt tuyệt đẹp trong chiến thắng 3-1, và anh đã làm điều tương tự kể từ khi rời Arsenal.

Xhaka là một phát hiện tại Bayer Leverkusen – nơi anh đã giành chức vô địch Bundesliga bất bại – và giờ là Sunderland, nơi anh được người hâm mộ yêu mến vì đã bổ sung hoàn hảo cho sức trẻ của đội bóng đang lên của Régis Le Bris. Đội đầu bảng sẽ đến Stadium of Light với sự thận trọng đối với cựu đội trưởng của họ, người chắc chắn sẽ muốn chứng tỏ bản thân.

4. Sự hợp tác João Pedro-Delap

João Pedro và Liam Delap chưa có nhiều thời gian để hình thành sự hiểu ý. Họ đã đá cặp cùng nhau khi Chelsea đến làm khách của West Ham trong trận đấu thứ hai của mùa giải nhưng sự hợp tác này đã bị gián đoạn khi Delap dính chấn thương gân kheo một tuần sau đó trong trận gặp Fulham. Tiền đạo này đã phải nghỉ thi đấu hai tháng và sau đó lại hành động thiếu suy nghĩ khi trở lại sân cỏ, tự chuốc lấy thẻ đỏ một cách ngớ ngẩn khi Chelsea thắng tại Molineux ở Cúp liên đoàn tuần trước.

Tuy nhiên, Enzo Maresca có cả hai tiền đạo này sẵn sàng cho trận đấu ở giải vô địch của đội bóng với Wolves vào thứ Bảy. Delap vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa của Chelsea tại Qarabag vào thứ Tư và trông có vẻ háo hức muốn bù đắp thời gian đã mất. Một bàn thắng vẫn còn xa vời nhưng có lý lẽ cho việc Maresca nên để Delap đá số 9 và João Pedro đá số 10 trong trận gặp Wolves. Làm như vậy có thể mang lại sự sắc sảo hơn cho Chelsea khi đối đầu với hàng phòng ngự lùi sâu.

5. Thiaw đang lên phong độ ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia

Nick Woltemade có thể đã chiếm hầu hết các tiêu đề báo chí cho Newcastle trong những tháng gần đây nhưng màn trình diễn của một cầu thủ người Đức khác, Malick Thiaw, đã không bị bỏ qua. Kể từ lần đá chính đầu tiên vào ngày 21 tháng 9 trong trận hòa không bàn thắng tại Bournemouth, Thiaw đã không bỏ lỡ một phút nào trong đội hình chính và đã gây ấn tượng với thể chất, sự thông minh và khả năng đọc trận đấu của mình. Cầu thủ 24 tuổi này lần cuối cùng chơi cho đội tuyển quốc gia hơn hai năm trước nhưng trong tuần này đã được triệu tập trở lại đội tuyển Đức, với Julian Nagelsmann gọi anh là một cầu thủ chủ chốt. Sau một màn trình diễn nổi bật khác trong chiến thắng trước Athletic Bilbao, Eddie Howe giải thích rằng ông rất vui khi cuối cùng đã ký hợp đồng với Thiaw từ Milan vào mùa hè sau nhiều lần thất bại. "Cảm giác như một cuộc theo đuổi dài hơi nhưng chắc chắn là đáng để chờ đợi," huấn luyện viên Newcastle nói. MB

6. Haaland hủy diệt đối đầu nhà vô địch

"Ngăn chặn Erling Haaland" chắc chắn là nhiệm vụ của Liverpool khi Arne Slot lên kế hoạch thực hiện một màn tái hiện chiến thắng mùa trước tại Etihad Stadium, khi các bàn thắng của Mohamed Salah và Dominik Szoboszlai giúp họ giành cú đúp chiến thắng ở giải vô địch trước Manchester City. Tiền đạo số 9 người Na Uy đã ghi 27 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, bao gồm 13 bàn ở Premier League, nhưng nhìn rộng ra, thời điểm diễn ra trận đấu này sẽ làm hài lòng đội dẫn đầu, Arsenal, với lợi thế hơn City 6 điểm và hơn Liverpool 7 điểm. Nếu đội bóng của Mikel Arteta có thể đánh bại Sunderland vào thứ Bảy thì bất kỳ kết quả nào vào Chủ Nhật ở phía đông Manchester cũng sẽ có lợi cho họ, với một trận hòa có lẽ là lý tưởng.

HỒ VIỆT