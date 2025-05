Premier League 2024-2025: Các kịch bản ngày cuối

Cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League (UCL) đặc biệt chưa bao giờ cởi mở đến thế. Liverpool và Arsenal đã chắc chắn ở hai vị trí đầu, nhưng với chỉ một trận đấu còn lại, một phần tư trong số 20 đội bóng của giải đấu vẫn đang tranh giành ba suất còn lại. Ngoài ra, còn có một cuộc chiến nhỏ hơn – nhưng không kém phần quan trọng – cho vị trí thứ tám đầy tiềm năng sinh lợi.

Manchester City: Đối thủ: Fulham (sân khách). Cơ hội dự UCL theo siêu máy tính Opta: 96.9%

Đội bóng của Pep Guardiola vẫn có thể kết thúc mùa giải một cách tích cực, và trong số các đội đang tranh suất dự Champions League, họ đang ở vị trí tốt nhất. Chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Bournemouth vào thứ Ba đã đưa họ lên vị trí thứ ba, với khoảng cách hai điểm và lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng so với Aston Villa ở vị trí thứ sáu.

Điều này có nghĩa là City chỉ cần một điểm trong chuyến làm khách đến Fulham để chắc chắn nằm trong top 5, trong khi chiến thắng sẽ đảm bảo vị trí thứ ba. Kịch bản duy nhất khiến một trận hòa không đủ là nếu Villa thắng Manchester United với cách biệt ít nhất 17 bàn; đội bóng của Ruben Amorim mùa này thi đấu kém cỏi, nhưng không đến mức tệ như vậy.

Vị trí thấp nhất mà City có thể kết thúc là thứ sáu, nghĩa là họ chắc chắn sẽ chơi ít nhất ở Europa League mùa tới.

Newcastle United: Đối thủ: Everton (sân nhà). Cơ hội dự UCL: 82.7%

Dù kết quả thế nào, đây đã là một mùa giải tuyệt vời cho Newcastle United, đội đã giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 70 năm với chức vô địch League Cup vào tháng Ba. Chiến thắng đó đã đảm bảo suất dự cúp châu Âu dưới dạng Conference League, nhưng có lẽ họ sẽ không cần đến tấm vé đó.

Điểm nhấn của mùa giải chắc chắn sẽ là giành vé dự Champions League. Đội bóng của Eddie Howe tiếp đón Everton tại St. James’ Park, biết rằng một chiến thắng sẽ đảm bảo vị trí trong top 5, trừ khi Villa có một cú bứt phá hiệu số bàn thắng chưa từng có. Một trận hòa sẽ khiến Newcastle lo lắng, khi họ cần Man United không thua Villa, hoặc Chelsea hòa Nottingham Forest, vì chiến thắng của bất kỳ đội nào trong trận đó sẽ khiến Newcastle bị vượt mặt trong kịch bản này. Nếu thua Everton của David Moyes, Newcastle cần Villa thua tại Old Trafford, vì họ chắc chắn sẽ bị vượt qua bởi Chelsea hoặc Forest bất kể tỷ số trận đó thế nào.

Chelsea: Đối thủ: Nottingham Forest (sân khách). Cơ hội dự UCL: 57.4%

Trong phần lớn mùa giải, một số người cho rằng Chelsea nằm trong cuộc đua ba đội cho danh hiệu vô địch. Hy vọng đó tan biến sau năm mới, nhưng việc giành vé dự Champions League vẫn sẽ là dấu hiệu của sự tiến bộ cho một đội bóng đã kết thúc ở vị trí thứ 12 và thứ 6 trong hai mùa giải trước.

Tuy nhiên, Chelsea đối mặt với nhiệm vụ khó khăn vào Chủ Nhật, khi phải làm khách trước một trong những đối thủ top 5, Nottingham Forest, nơi bạn có thể hình dung bầu không khí sẽ rất sôi động và đối thủ quyết tâm cao độ.

Nếu Chelsea giành chiến thắng tại City Ground, vị trí top 5 sẽ được đảm bảo, trừ khi Villa bất ngờ phá vỡ kỷ lục chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Premier League. Một trận hòa sẽ khiến Chelsea phải phụ thuộc vào kết quả các trận đấu khác để vượt qua lằn ranh. Họ cần Villa không thắng, hoặc Newcastle thua. Thất bại của Chelsea gần như chắc chắn sẽ khiến họ mất vé dự Champions League, trừ khi Newcastle thua với cách biệt nhiều hơn ba bàn để mang lại cơ hội cho The Blues.

Nếu kết thúc ở vị trí thứ bảy, họ sẽ trở lại Conference League, trừ khi họ vô địch trận chung kết với Real Betis để giành suất dự Europa League, trong trường hợp đó, suất Conference League sẽ được chuyển xuống cho đội xếp thứ tám.

Aston Villa: Đối thủ: Manchester United (sân khách). Cơ hội dự UCL: 42.6%

Sau lần đầu tiên nếm trải Champions League mùa này, Aston Villa muốn tiếp tục, và họ vẫn có cơ hội tốt để đạt được điều đó. Đội bóng của Unai Emery làm khách tại Manchester United, một địa điểm trong hầu hết các mùa giải khác sẽ là rất khó khăn để giành điểm vào ngày cuối. Tuy nhiên, Man United hiện đứng thứ 16 với chỉ hai điểm từ tám trận gần nhất, và tâm trí họ có thể bị phân tâm bởi thất bại tại Europa League. Vì vậy, Villa có lẽ tự tin vào cơ hội của mình.

Villa bằng điểm với Newcastle và Chelsea nhưng có hiệu số bàn thắng kém hơn đáng kể, đứng ngay ngoài top 5; do đó, họ cần giành được điều gì đó tại Old Trafford. Một chiến thắng sẽ đủ nếu Newcastle hoặc Chelsea mất điểm, hoặc nếu Man City thua. Trong trường hợp hòa, Villa cần Newcastle thua Everton, vì không có kết quả nào từ trận Forest vs Chelsea sẽ giúp họ vượt qua cả hai đội.

Nottingham Forest: Đối thủ: Chelsea (sân nhà). Cơ hội dự UCL: 20.4%

Nottingham Forest đã có một mùa giải ấn tượng khi lọt vào vị trí này, dù nhiều người dự đoán họ sẽ phải chiến đấu trụ hạng. Tuy nhiên, việc không giành được vé dự Champions League sau khi ở trong top 5 quá lâu sẽ là một cú sốc.

Họ ít nhất được chơi trên sân nhà, dù cần cải thiện phong độ gần đây, khi không thắng trong ba trận sân nhà gần nhất (hòa 1, thua 2). Đối đầu với đối thủ top 5 khiến kịch bản của Forest khá đơn giản: họ phải thắng – dù điều đó có thể vẫn chưa đủ để dự Champions League. Một trận hòa chỉ đủ trong trường hợp không chỉ Villa thua, mà Newcastle cũng thua Everton với cách biệt ít nhất 10 bàn. Tuy nhiên, một trận hòa sẽ đảm bảo suất dự Europa League nếu Villa thua. Nếu đội bóng của Nuno Espírito Santo thắng, họ cần ít nhất một trong hai đội Newcastle hoặc Villa không thắng, hoặc Man City thua đậm tại Fulham để tạo ra cách biệt 13 bàn.

Cơ hội dự Champions League theo siêu máy tính Opta

Cuộc đua cho vị trí thứ tám, có thể sẽ giành suất dự Conference League nếu Chelsea vô địch trận chung kết với Real Betis nhưng không lọt vào top 5.

Brighton: Đối thủ Tottenham Hotspur (sân khách). Cơ hội: 90.3%

Brighton không nằm trong cuộc đua giành vé dự Champions League, nhưng họ vẫn có thể giành suất dự cúp châu Âu. Đối với hai đội vẫn có thể đứng thứ tám, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi và hy vọng. Brighton đã đặt mình vào vị trí rất tốt sau chiến thắng lội ngược dòng trước Liverpool vào thứ Hai, lội ngược từ 1-0 và 2-1 để thắng 3-2 tại Amex Stadium. Nhà vô địch có thể không ở phong độ tốt nhất, nhưng đội bóng của Fabian Hürzeler vẫn xuất sắc giành chiến thắng; giờ với cách biệt ba điểm so với Brentford, họ chỉ cần một điểm tại Spurs để đảm bảo vị trí thứ tám. Một thất bại sẽ khiến họ cần Wolves giành điểm trước Brentford.

Brentford: Đối thủ: Wolves (sân khách). Cơ hội: 9.7%

Nếu vị trí thứ tám trở thành suất dự cúp châu Âu, Brentford có thể tiếc nuối nếu không đạt được.

Đội bóng của Thomas Frank đã có một mùa giải ổn định nhưng lại làm điều ngược lại với Brighton ở vòng 37, để thua 3-2 trên sân nhà trước Fulham sau khi dẫn 2-1.

Điều đó nghĩa là họ phải nỗ lực hết sức vào ngày cuối, cần chiến thắng trên sân Wolves đồng thời hy vọng Spurs đánh bại Brighton. Brentford ít nhất có lợi thế về hiệu số bàn thắng tốt hơn Brighton.

Lịch thi đấu ngày cuối Premier League 2024-25 (22g – Giờ Việt Nam)

Bournemouth vs Leicester City

Fulham vs Manchester City

Ipswich Town vs West Ham United

Liverpool vs Crystal Palace

Manchester United vs Aston Villa

Newcastle United vs Everton

Nottingham Forest vs Chelsea

Southampton vs Arsenal

Tottenham Hotspur vs Brighton

Wolverhampton Wanderers vs Brentford

LONG KHANG