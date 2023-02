Potter: “Không thể mong chờ sự ủng hộ suông mãi được”

Các bàn thắng trong hiệp 2 của Oliver Skipp và Harry Kane đã khiến Chelsea nhận thất bại thứ 9 tại Premier League trong mùa giải này. The Blues hiện rơi xuống thứ 10 với 31 điểm, đã kém 14 điểm so với vị trí thứ 4 do chính Tottenham nắm giữ, nhưng còn chơi ít hơn 1 trận. Điều đáng lo hơn là những gì đang diễn ra dưới quyền chỉ đạo của HLV Potter - người thay Thomas Tuchel hồi tháng 9 năm ngoái.

Potter hiện chỉ thắng 9 trong số 26 trận đấu với tư cách là HLV của Chelsea. Đội bóng phía tây London hiện chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường - chỉ ghi được 4 bàn trong thời gian đó. The Blues không ghi được chiến thắng nào trong bất kỳ trận sân khách nào kể từ ngày 16-10, mạch 8 trận không thắng trên sân khách ở Premier League là hiệu suất tồi tệ nhất sau 22 năm, kể từ tháng 3 năm 2001.

Theo ESPN, các chủ sở hữu của Chelsea, do Todd Boehly và Clearlake Capital đứng đầu, vẫn ủng hộ Potter nhưng họ cũng rất lưu tâm đến tình trạng bất ổn ngày càng tăng từ phía người hâm mộ. Với tình trạng phong độ này, khả năng cạnh tranh tốp 4 và đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới gần như đã kết thúc. Ngay chính HLV Potter, người mới đây tiết lộ về những email dọa giết từ người hâm mộ, cũng thừa nhận trên Sky Sports sau trận đấu: “Kết quả không đủ tốt cho Chelsea. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những kết quả đó. Tôi nghĩ các cầu thủ đã cống hiến tất cả, chỉ là bàn thắng làm thay đổi cục diện trận đấu và điều đó gây khó khăn cho chúng tôi. Nếu kết quả không đủ tốt, tức là bạn không làm tốt vào lúc này, thì bạn không thể dựa vào sự hỗ trợ mãi được”.

Nhưng cựu HLV của Brighton viện dẫn khởi đầu mà đồng nghiệp Mikel Arteta ở Arsenal, tin rằng đó là ví dụ mà Chelsea nên noi theo: “Chắc chắn luôn có câu hỏi về sự ủng hộ của chủ sở hữu. Bạn không thể dừng câu hỏi đó khi mà kết quả vẫn như vậy, và tôi chấp nhận nó. Đó là một phần của công việc. Chúng tôi đã nói chuyện trước trận đấu về việc xem (bộ phim tài liệu Amazon) All or Nothing and Arsenal. Hai năm đầu nhiệm kỳ của Mikel, anh ấy sắp bị sa thải, mọi người muốn anh ấy ra ngoài và gọi đó là một thảm họa. Rõ ràng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi ở Arsenal”.

“Tôi không làm đủ tại CLB này để nhận được nhiều thiện chí, và tôi cũng chấp nhận điều đó. Nhưng công việc của tôi không phải lo lắng quá nhiều về tương lai. Tôi hiểu câu hỏi và nó đến từ đâu. Tôi chỉ cố gắng tập trung vào đội bóng, tiếp tục hỗ trợ các cầu thủ vì tôi thực sự thích những cầu thủ này. Họ là những chàng trai tốt, họ muốn làm tốt hơn, họ muốn giành chiến thắng nhưng hiện tại chúng tôi đang gặp khó khăn. Đó là trách nhiệm của tôi’.