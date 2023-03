Potter có đúng khi so sánh hoàn cảnh của mình với Arteta và Klopp?

Với chỉ một chiến thắng trong 11 trận gần nhất, HLV Graham Potter gần như đã đến tận cùng giới hạn cho phép để ông có thể làm được điều gì đó cho Chelsea. Ngoài mặt, Potter cố gắng cứng cỏi sau khi Chelsea chịu thất bại thứ 3 liên tiếp với tỷ số 0-2 trên sân Tottenham cuối tuần qua. Nhưng chính Potter cũng chấp nhận rằng không có “quá nhiều thiện chí” do khởi đầu tồi tệ ở CLB. Chelsea hiện kém 14 điểm so với Tottenham trong cuộc đua tốp 4.

Cựu HLV của Brighton so sánh hoàn cảnh hiện tại của mình với khởi đầu của Mikel Arteta tại Arsenal, cũng như thời điểm khó khăn mà HLV Jurgen Klopp hiện phải chịu đựng cùng Liverpool. Potter nói: “Mặc dù kết quả như thế nào, tôi chấp nhận nó. Đó là một phần công việc của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn không thể né tránh những lời chỉ trích khi đảm nhận công việc này. Trước trận gặp Tottenham, toàn đội đã bàn về bộ phim tài liệu Arsenal: All or Nothing khi Mikel Arteta cũng chịu áp lực tương tự như tôi và đối mặt nguy cơ bị sa thải. Nếu điều đó xảy ra, thì là thảm họa. Hoặc như tình huống của Klopp, khi không có kết quả tốt, đột nhiên mọi người muốn anh ấy nghỉ việc”.

Sau 24 trận ra sân, đội bóng của Graham Potter hiện xếp ở vị trí thứ 10 và gần với nhóm xuống hạng hơn là nhóm dự Champions League. Hiện chiếc ghế của nhà cầm quân người Anh tại Stamford Bridge đang rung lắc hơn bao giờ hết, khi Chelsea không thể định hình được phong cách chơi dù sở hữu hàng tá ngôi sao trong đội một. Còn nhớ sau trận thua trước Southampton, Chủ tịch Todd Boehly cùng các quan chức khác vẫn một mực tin tưởng vào tài năng của Potter. Tuy nhiên, dưới sức ép của các CĐV, nếu Chelsea không sớm có được các chiến thắng để cứu vãn mùa giải, cựu HLV Brighton rất có thể trở thành chiến lược gia tiếp theo mất việc tại Ngoại hạng Anh.

Vấn đề là đến nay Potter vẫn chưa tạo ra những chuyển biến tích cực của Chelsea so với thời kỳ cuối của Thomas Tuchel. Chelsea chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng kể từ ngày 6-11-2022 đến nay, kém Man.United đến 20 bàn trong cùng giai đoạn. Thời Thomas Tuchel, Chelsea luôn thể hiện một phong độ ổn định trong những trận cầu đinh. Ngược lại, sau 14 trận đối đầu các đội hiện xếp ở nửa trên BXH ở mùa giải này, họ không thể có nổi một chiến thắng. Nói cách khác, hoàn cảnh có thể giống nhau nhưng Arteta hay Klopp đều tạo ra được cá tính cho đội của mình, còn Potter thì vẫn chưa.

Todd Boehly cùng ban lãnh đạo Chelsea có lẽ không hình dung ra viễn cảnh hiện tại khi quyết định bổ nhiệm Potter vào 5 tháng trước. Trên thực tế, người hâm mộ Chelsea chưa bao giờ thật sự yêu mến Potter. Đối với họ, việc sa thải Tuchel là một sai lầm của giới chủ, nên quá trình phán xét Potter trở nên mãnh liệt hơn. Đối với Potter, thời gian đang ngày một cạn dần tại Stamford Bridge. Có lẽ các CĐV của Chelsea đã buông bỏ ước mơ có được danh hiệu ở mùa giải này từ lâu, và cũng có lẽ, thứ họ kỳ vọng hơn bao giờ hết ở hiện tại là lối chơi giàu sức sống sẽ trở lại trên đôi chân các cầu thủ.