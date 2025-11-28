Pochettino: “Đội tuyển Mỹ muốn vô địch World Cup 2026”

HLV Mauricio Pochettino bất ngờ nêu bật mục tiêu muốn vô địch World Cup 2026 cùng đội tuyển Mỹ.

Mặc dù đội tuyển Mỹ chưa từng lọt vào tứ kết World Cup kể từ kỳ kỳ giải năm 2002 - thành tích tốt nhất của họ trong kỷ nguyên hiện đại - Pochettino vẫn khẳng định đội tuyển phải khao khát vô địch khi giải đấu được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico vào năm tới. Nhà cầm quân người Argentina đã lấy ví dụ về Morocco, đội tuyển đã gây bất ngờ cho nhiều người khi lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar, để lý giải về mục tiêu đầy tham vọng của mình.

“Đối với tôi, điều quan trọng là chiến thắng. Nếu bạn đứng thứ 2, sẽ chẳng ai nhớ đến bạn cả!”, Pochettino chia sẻ với Andres Cantor của chương trình “Futbol de Primera” trong một cuộc phỏng vấn được công bố. “Và tôi tin rằng chúng ta nên có khao khát chiến thắng. Tôi nghĩ nếu nhìn vào Morocco ở Qatar, tôi nghĩ họ đạt được thành tích như hiện tại là nhờ họ luôn có tâm lý ‘chiến thắng’. Tôi nghĩ trang bị tâm lý đó rất quan trọng, đặc biệt là khi thi đấu trên đất nước chúng ta. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải nghĩ lớn. Có một kỳ World Cup thành công là cách bạn thiết lập bóng đá thành một môn thể thao lâu dài”.

Kể từ khi tiếp quản sau màn trình diễn kém cỏi của đội tuyển Mỹ tại Copa America năm ngoái, Pochettino đã liên tục nói về tầm quan trọng của một tinh thần và văn hóa mạnh mẽ trong đội tuyển quốc gia, không ngừng nỗ lực cải thiện cả trong và ngoài sân cỏ. “Cơn bão bắt đầu khi tôi không có mặt ở đó’, ông nói. “Vậy nên cơn bão chắc hẳn là lý do khiến họ tìm đến chúng tôi. Đôi khi tôi ví von rằng một con tàu giữa cơn bão cần phải thay đổi hướng đi, và vị thuyền trưởng mới phải chấp nhận trách nhiệm rằng con tàu đang bị đẩy đến một nơi khó khăn”.

Pochettino gần nhất đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ giành chiến thắng bất ngờ 5-1 trước Uruguay.

Sau đó, Pochettino đã nhắc đến bước ngoặt khi để thua kỳ phùng địch thủ Mexico tại Gold Cup 2025, với tỷ số 1-2 vào ngày 6-7 với các bàn thắng của Raul Jimenez và Edson Alvarez, đồng thời khẳng định đội bóng đã tìm ra cách để cạnh tranh kể từ đó. “Tôi nghĩ rằng, dựa trên những gì chúng tôi đã thể hiện trong những tháng gần đây, tôi tin đội bóng, đặc biệt là sau Gold Cup, đã tìm ra cách để cạnh tranh, một cách để nâng cao trình độ”, Pochettino nhấn mạnh.

Kể từ khi thua Mexico, đội tuyển Mỹ đã đạt thành tích 4 thắng, 1 hòa và 1 thua. Gần đây nhất, Pochettino đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ giành chiến thắng bất ngờ 5-1 trước Uruguay, với các bàn thắng của Diego Luna, Tanner Tessmann, Alex Freeman và Sebastian Berhalter đã khiến đội bóng của HLV Marcelo Bielsa phải choáng váng. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lời chỉ trích về triều đại của Pochettino tại đội tuyển Mỹ.

“Có những HLV ở Mỹ đã chỉ trích tôi một cách hoàn toàn không cần thiết”, Pochettino nói. “Tôi sẽ không bao giờ chỉ trích một đồng nghiệp nào cả. Tôi không chỉ trích vì tôi biết làm huấn luyện viên khó khăn như thế nào... Tôi không biết vì sao họ làm điều đó, có vẻ như họ đang lợi dụng tình hình, và không hiểu môn thể thao này là gì”.

Theo ESPN, đội tuyển Mỹ sẽ đấu với các đội tuyển hàng đầu châu Âu là Bồ Đào Nha và Bỉ vào tháng 3, trong 2 trận giao hữu cuối cùng trước khi Pochettino công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2026.

PHI SƠN