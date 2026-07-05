Pháp – Paraguay 1-0: VAR can thiệp, Mbappe sút phạt đền đưa Pháp vượt qua "Bức tường" Paraguay

Đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất giải đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước “xe buýt 2 tầng” Paraguay và phải nhờ đến sự can thiệp của VAR mới có thể đánh bại Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0 để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

Trong không khí lễ hội của ngày Quốc khánh Mỹ 4-7, sân Philadelphia đã chứng kiến một cuộc đối đầu rất căng thẳng, bị cắt vụn bởi các pha phạm lỗi và không có nhiều pha bóng đẹp. Sau khi vượt qua Đức ở vòng 32 đội trên chấm luân lưu, Paraguay tưởng chừng như có thể khiến Pháp phải nhận trái đắng tương tự.

Đúng như dự đoán, Paraguay đã triển khai một thế trận phòng ngự vô cùng kỷ luật và khó chịu, tương tự cách họ từng gây khó khăn cho đội tuyển Đức. Trong suốt 20 phút đầu tiên, các chân sút lừng danh của Pháp hoàn toàn bị chia cắt và không thể tung ra bất kỳ cú sút nào về phía khung thành đối phương.

Thống kê cho thấy đây là lần thứ ba kể từ năm 1966, một trận đấu loại trực tiếp World Cup có hiệp một mà cả hai đội không có cú sút trúng đích nào . Những pha dứt điểm từ xa của Manu Kone hay Adrien Rabiot đều không đủ khả năng đánh bại thủ môn Orlando Gill, người thậm chí còn không có một pha cứu thua nào trong nửa đầu trận.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với nhiều pha va chạm nảy lửa khiến nhịp độ thường xuyên bị ngắt quãng. Đại diện Nam Mỹ thậm chí đã khiến Pháp phải trải qua hiệp một đầy thất vọng. Các cầu thủ trên hàng công của Pháp luôn phải nhận bóng trong tư thế quay lưng về khung thành do bị kém 1v1. Họ chỉ còn trông đợi vào các cú sút xa thiếu chuẩn xác từ tuyến sau.

Bước sang hiệp hai, HLV Didier Deschamps đã đưa ra quyết định thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt khi tung tài năng trẻ Désiré Doué vào sân thay cho Ousmane Dembele. Từ chỗ chuyền bóng dạt biên, Pháp chuyển sang cầm bóng đột phá nhờ nhân tố mới mẻ này. Sự năng nổ của tiền đạo đang khoác áo PSG ngay lập tức phát huy tác dụng. Phút 69, trong một nỗ lực đi bóng qua 4 cầu thủ Paraguay, Doué đã bị Diego Gómez phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn và sự khiêu khích từ các cầu thủ Paraguay nhằm trì hoãn quả phạt, Kylian Mbappé vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Anh dứt điểm quyết đoán đánh lừa thủ thành Orlando Gill, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đó cũng khiến Paraguay mất phương hướng khi dường như họ không chuẩn bị cho kịch bản nào để ghi bàn vào lưới đối phương.

Bàn thắng này mang nhiều ý nghĩa lịch sử với Mbappe. Đó là bàn thắng thứ 19 của anh tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 20 bàn của Lionel Messi . Đây cũng là bàn thắng thứ 11 của Mbappe ở các vòng đấu loại trực tiếp, nhiều hơn ít nhất ba bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử giải đấu. Mbappe san bằng thành tích 7 bàn với Messi trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng 2026 và dẫn trước về số đường kiến tạo .

Thống kê sau trận cho thấy sự áp đảo của Pháp với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1.36 so với 0.15 của Paraguay. Ngược lại, Paraguay đã lập một kỷ lục buồn khi chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 54%, con số thấp nhất trong một trận đấu knock-out World Cup từng được ghi nhận.

Với chiến thắng này, Pháp đã có lần thứ 9 góp mặt ở tứ kết World Cup và sẽ gặp Morocco tại Boston vào ngày 9 tháng 7, tái hiện trận bán kết năm 2022 mà họ đã thắng 2-0 . Dù không có màn trình diễn hủy diệt, nhưng Pháp một lần nữa cho thấy bản lĩnh của ứng cử viên vô địch khi vượt qua một "cái bẫy" đầy nguy hiểm.

HLV Didier Deschamps cũng bày tỏ sự hài lòng về tinh thần chiến đấu của các học trò: "Tôi biết Paraguay sẽ chơi như thế nào sau chiến thắng trước Đức. Họ đã làm mọi thứ rất khó khăn với chúng tôi. Nhưng đội bóng đã thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh đúng lúc. Doue đã tạo ra sự khác biệt từ băng ghế dự bị và Mbappe đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị cho một thử thách mới trước Morocco". Về phía HLV Paraguay, ông Gustavo Alfaro không giấu được sự tự hào: "Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng và thi đấu một trận đấu xuất sắc. Chúng tôi đã có một kế hoạch hợp lý nhưng một tình huống tranh cãi đã khiến mọi thứ thay đổi. Tôi tự hào về tinh thần và sự hy sinh của các cầu thủ".

HỒ VIỆT