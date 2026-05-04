Phan Như Thuật làm HLV trưởng CLB Hà Tĩnh

Cuối cùng thì CLB Hà Tĩnh đã tìm được tân HLV trưởng thay cho cựu HLV Nguyễn Công Mạnh, đó là nhà cầm quân trẻ tuổi Phan Như Thuật. Dự kiến ông sẽ chính thức dẫn dắt đội bóng núi Hồng từ vòng 22 V-League 2025-2026,

HLV Phan Như Thuật.

Sau khi chia tay HLV Công Mạnh đã có nhiều lời đồn về tân HLV CLB Hà Tĩnh như gọi lại ông Nguyễn Thành Công hay nhà cầm quân kỳ cựu của bóng đá Nghệ An Nguyễn Văn Thịnh. Nhưng cuối cùng thì HLV trẻ Phan Như Thuật đã được chọn.

Ghế HLV trưởng của CLB Hà Tĩnh đột ngột “nóng” trong thời gian qua. Sau khi thay HLV Nguyễn Thành Công vào cuối mùa bóng trước bằng Nguyễn Công Mạnh. Mới đây ông Mạnh cũng trở thành cựu HLV của đội bóng này sau chuỗi trận không đạt kết quả tốt như mong đợi.

Thay HLV trưởng trong lúc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung cuộc của CLB Hà Tĩnh khi họ đến gần với cửa trụ hạng bởi đang bỏ điểm khá xa với hai đội cuối bảng. Việc sớm bổ nhiệm tân HLV trưởng trong giai đoạn này nhằm giúp tiếp cận công việc nhanh hơn, nhất là chuyện lực lượng cho mùa tới.

Hà Tĩnh sa sút phong độ từ đầu giai đoạn hai.

HLV Phan Như Thuật từng có 2 giai đoạn dẫn dắt SLNA. Năm 2023, ông đã được SLNA bổ nhiệm HLV trưởng thay thế cho HLV Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ từ vòng 11 V-League 2023. Đến V-League 2023-2024 ông rời ghế nhường chỗ cho HLV Phạm Anh Tuấn. Sau đó, HLV Phan Như Thuật trở lại vào tháng 11-2024 rồi tiếp tục chia tay SLNA sau vòng 5 V-League 2025-2026.

Tiếp nhận ghế HLV trưởng CLB Hà Tĩnh, HLV Như Thuật sẽ gặp nhiều thử thách bởi lãnh đạo đội bóng này có nhiều tham vọng trong thời gian gần đây khi liên tiếp thay HLV trưởng. Điều đó khác với đội láng giềng SLNA chủ yếu đua trụ hạng trong những năm qua.

QUỐC CƯỜNG