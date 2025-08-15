Paul Pogba lần đầu tập luyện tại Monaco

Tiền vệ kỳ cựu Paul Pogba đã tham gia tập luyện cùng các đồng đội tại AS Monaco lần đầu tiên kể từ khi gia nhập câu lạc bộ từ cuối tháng 6.

Paul Pogba có buổi tập đầu tiên tại Monaco. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, anh không tham gia toàn bộ buổi tập mà chỉ thực hiện phần khởi động. Pogba đã không thi đấu một trận nào kể từ tháng 9 năm 2023 do án phạt sử dụng chất cấm. Lệnh cấm ban đầu có thời hạn bốn năm, sau đó giảm xuống còn 18 tháng sau khi phía Pogba kháng cáo. Trong thời gian đó, cầu thủ người Pháp đã rời Juventus sau khi đạt thỏa thuận đồng ý chấm dứt hợp đồng, rời khỏi bóng đá đỉnh cao cho đến thời điểm gia nhập Monaco, ký hợp đồng hai năm vào cuối tháng 6 năm nay.

Tuy nhiên, Pogba chắn chắn không thể kịp tiến độ bình phục để bắt đầu mùa giải cùng Monaco. Như Giám đốc điều hành Thiago Scuro của Monaco đã tiết lộ trong buổi giới thiệu cầu thủ, đội bóng có kế hoạch ba tháng để phục hồi thể lực và trạng thái thi đấu tốt nhất cho Paul Pogba. Điều này đồng nghĩa là Pogba chỉ có thể trở lại vào khoảng đầu tháng 10.

Câu lạc bộ xứ Công quốc vẫn đang xem xét lịch trình này. Phát biểu tại buổi họp báo cách đây ít ngày, HLV trưởng Adi Hutter đã cung cấp thêm chi tiết về sự trở lại của Pogba rằng: "Chúng tôi phải cẩn thận và bảo vệ anh ấy. Có thể trong hai tuần nữa, anh ấy sẽ đủ điều kiện tham gia tập luyện đầy đủ giáo án. Chúng tôi mong muốn anh ấy trở lại với đẳng cấp vốn có càng sớm càng tốt."

Paul Pogba từng thắp lên hy vọng tại Monaco về khả năng đua tranh cho mùa giải 2025/26 phía trước. Với kinh nghiệm và đẳng cấp đã được khẳng định, nhà vô địch thế giới năm 2018 tạo nên cú hích truyền thông kể từ khi gia nhập Les Monegasques. Tuy nhiên, nghi ngại dành cho Pogba cũng nhiều không ít sau quãng thời gian quá lâu vắng bóng, và sự xuất hiện thưa thớt qua những đợt tập huấn của Monaco cho mùa giải mới. Cùng chung cảnh ngộ với Pogba còn có tân binh Ansu Fati từ Barcelona, người cho đến nay vẫn để ngỏ khả năng ra mắt đội bóng mới cũng vì những vấn đề thể trạng.

QUANG ANH