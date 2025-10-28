Pakistan gây sốc vào chung kết bóng chuyền nam Đại hội thể thao trẻ châu Á

Pakistan chắc chắn giành thêm một huy chương tại Đại hội thể thao trẻ châu Á, sau khi đội tuyển bóng chuyền nam tiếp tục hành trình gây sốc bằng cách đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1 để tiến vào trận chung kết với Iran.

Đội tuyển bóng chuyền nam Pakistan chơi trận chung kết với Iran tại Đại hội thể thao trẻ châu Á.

Bất chấp Indonesia chiếm ưu thế trong ván đầu tiên với tỷ số 25-22, Pakistan áp đảo trong hai ván tiếp theo với tỷ số 25-13 và 25-19. Pakistan hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở vòng knock-out và đã làm được điều đó khi đánh bại đối thủ với tỷ số 26-24 trong ván thứ 4 đầy căng thẳng. Vào chung kết, Pakistan sẽ cạnh tranh tấm huy chương vàng với thách thức lớn nhất tại khu vực là đội tuyển Iran vào thứ Năm.

Pakistan đã duy trì chuỗi trận thắng liên tiếp trong suốt giải đấu được tổ chức tại Bahrain. Trước đó, Pakistan đã mở màn chiến dịch bằng chiến thắng áp đảo trước Mông Cổ, chủ nhà Bahrain hay Uzebikstan ở vòng bảng. Họ tiếp tục đánh bại Saudi Arabia 3-1, tiến vào bán kết sau khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-0, trước khi vượt qua Indonesia. Hành trình ấn tượng của Pakistan có công lớn của Khizar Hayat, Mohammad Yahya và Mohammad Anas khi họ liên tiếp là những gương mặt thi đấu nổi bật nhất, với những pha tấn công mạnh mẽ, những pha cản phá và những pha giao bóng ổn định. Màn lội ngược dòng mới đây cũng đã làm nổi bật chiến thuật mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và lối chơi phối hợp ăn ý trên sân của đội.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Liên đoàn bóng chuyền Pakistan cho biết “thành tích đáng tự hào” này là nhờ Tổng Giám đốc Hội đồng thể thao Pakistan (PSB) Muhammad Yasir Pirzada khi “là người đã tổ chức trại huấn luyện quốc gia để các đội tuyển chuẩn bị tốt cho sự kiện danh giá này”.

Pakistan đã cử 53 thành viên tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á, đang diễn ra từ ngày 22 đến 31-10. Trước đó họ giành huy chương đồng đầu tiên ở nội dung kabaddi nam.

HUY KHÔI