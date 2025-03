Ousmane Dembélé đang trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới như thế nào?

Có một giai thoại như thế này: Một nhà báo đã bị bối rối khi phỏng vấn Dembélé khi đó.

"Anh thuận chân phải hay chân trái?" nhà báo hỏi.

"Hmmm," Dembélé dừng lại. Anh dường như không biết chắc. "Chân trái."

"Anh chắc chứ? Vì anh cũng ghi bàn bằng chân phải."

"Ừ, tôi thiên về chân trái hơn."

"Nhưng rõ ràng là anh sút phạt đền bằng chân phải kia mà?"

"Vì tôi sút tốt hơn bằng chân phải."

Câu chuyện về cầu thủ thuận 2 chân tài năng này bắt đầu từ đó. Gần một thập kỷ sau, khi đang chơi cho đội bóng thứ tư sau những lần chuyển nhượng với tổng cộng 220 triệu euro phí chuyển nhượng, anh đứng trước một quả phạt đền đối mặt Liverpool tại Anfield. Lần này, thoạt nhìn anh định dùng chân trái – nhưng rồi anh chuyển sang phía bên kia của quả bóng, bước lên và sút chính xác vào góc cao bằng chân phải. PSG trở thành đội đầu tiên loại Liverpool khỏi Champions League sau khi thua trận lượt đi trên sân nhà. Và họ làm được điều đó, phần lớn nhờ Dembélé cuối cùng đã hiện thực hóa tiềm năng của cậu thiếu niên thuận cả hai chân, người từng khiến nước Pháp quay cuồng cách đây chín mùa giải.

Tại sao Dembélé từng được xem là Neymar tiếp theo

Một năm sau khi khiến hàng phòng ngự Ligue 1 chóng mặt trước đây, Dembélé được Borussia Dortmund chiêu mộ với giá 35 triệu euro. Tại Dortmund mùa 2016-17, Dembélé vẫn hiệu quả như khi còn ở Rennes. Ở mùa giải 18 tuổi tại Pháp, anh đạt trung bình 0,76 bàn thắng và kiến tạo không phạt đền mỗi 90 phút. Sang mùa 19 tuổi tại Đức, anh đạt… 0,75 bàn thắng và kiến tạo không phạt đền mỗi 90 phút.

Không ngạc nhiên, khi không ai, kể cả bản thân bạn, biết chân nào là chân thuận, các hậu vệ rất khó ngăn cản bạn. Thậm chí việc ngăn Arjen Robben đã đủ khó, dù ai cũng biết anh ấy sẽ đi hướng nào. Dembélé là một trong những cầu thủ linh hoạt nhất mà bạn từng thấy.

Mọi người khác đều có một loạt góc độ đặc trưng – một dấu ấn sinh lý – để di chuyển cùng bóng. Nhưng với Dembélé thì không; mọi góc 360 độ đều là lựa chọn, và anh kết hợp sự linh hoạt đó với tốc độ bùng nổ đẳng cấp thế giới. Anh tìm ra điểm yếu của hàng thủ và xuyên phá – hết lần này đến lần khác.

Tại Rennes, Dembélé hoàn thành hơn 5 lần rê bóng thành công mỗi 90 phút. Trong số các cầu thủ chơi ít nhất 1.200 phút ở năm giải đấu lớn châu Âu mùa 2015-16, không ai làm được nhiều hơn. Chỉ có bốn cầu thủ đạt trung bình ít nhất 3,5 lần rê bóng thành công mỗi 90 phút và ghi bàn hoặc kiến tạo với tỷ lệ 0,75 trở lên mỗi 90 phút. Đó là Neymar và Lionel Messi tại Barcelona, Riyad Mahrez trong mùa vô địch của Leicester City, và Ousmane Dembélé 18 tuổi.

Tại Dortmund, anh còn xuất sắc hơn. Số liệu rê bóng của anh giảm nhẹ, nhưng đó là thống kê thường đạt đỉnh ở tuổi rất trẻ với hầu hết cầu thủ. Ở Đức, anh vẫn vượt qua 4,5 hậu vệ mỗi 90 phút, vẫn tạo ra bàn thắng với tỷ lệ tương tự, và anh còn hoàn thành 4,7 đường chuyền vào vòng cấm – tăng từ 3,4 ở Rennes. Trong Bundesliga, chỉ có Robben và Franck Ribery của Bayern Munich làm tốt hơn.

Ở năm giải đấu lớn, có ba cầu thủ đạt trung bình ít nhất 4 lần rê bóng thành công mỗi 90 phút và 4 đường chuyền vào vòng cấm: Messi, Neymar và Ousmane Dembélé 19 tuổi. Nếu điều chỉnh ngưỡng, ta có một sự thật thú vị: Trong mùa 2016-17, chỉ hai cầu thủ ở châu Âu đạt trung bình ít nhất 4,5 lần rê bóng thành công và 4,5 đường chuyền vào vòng cấm mỗi 90 phút: Neymar… và người sau này thay thế Neymar tại Barcelona.

Nhưng Dembélé lại không phải là Neymar tiếp theo

Mùa hè năm 2017, PSG phá vỡ thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ Neymar. Dembélé là bản hợp đồng đúng đắn để thay thế anh tại Barca.

Ở thời điểm đó, chỉ có ba cầu thủ trên thế giới là những người rê bóng, chuyền bóng và tạo bàn thắng đẳng cấp thế giới. Dembélé kém Messi và Neymar ở hạng mục cuối cùng, quan trọng nhất, nhưng hiếm ai, nếu không muốn nói là chưa từng có, chứng kiến một thiếu niên làm được những điều anh đã làm. Anh làm điều đó trong hai mùa liên tiếp. Và ở hai giải đấu khác nhau.

Dembélé gần như là dự đoán chắc chắn cho một ứng viên Ballon d’Or, và anh giỏi ở quá nhiều thứ đến mức gần như không có rủi ro anh sẽ thất bại hoàn toàn. Dù bàn thắng không đạt mức đẳng cấp thế giới, anh vẫn có thể đưa bóng lên phía trước tốt như bất kỳ ai. 135 triệu euro là số tiền khổng lồ để phá vỡ hợp đồng, nhưng Dembélé và Kylian Mbappé là hai cầu thủ đáng để đặt cược vào năm 2017.

Lý do chính khiến mọi thứ không suôn sẻ ở Barcelona khá đơn giản: anh hiếm khi được ra sân. Một phần là do xui xẻo; một phần, theo nguồn tin ở châu Âu, là Dembélé không có sự tập trung kiểu “cơ thể tôi là cỗ máy” như những vận động viên bền bỉ nhất. Dù lý do chính xác là gì, Dembélé là vụ chuyển nhượng đắt thứ tư trong lịch sử bóng đá, nhưng anh chỉ chơi 44% số phút có thể tại Barcelona trong sáu năm từ 2017 đến 2023.

Trong sáu mùa giải đó, anh đạt trung bình 0,69 bàn thắng và kiến tạo không phạt đền mỗi 90 phút. Không thấp hơn nhiều so với trước khi đến Tây Ban Nha, nhưng vẫn kém xa Neymar (0,85). Và không thể so với Messi. Hơn nữa, đây là những năm đỉnh cao của Dembélé. Anh đáng lẽ phải cải thiện hiệu suất – chứ không phải thụt lùi.

Dembélé trở thành số 9 ảo và số 9 truyền thống – cùng lúc

Thật hài hước, Dembélé cuối cùng lại thay thế Neymar một lần nữa.

Neymar quyết định rời PSG mùa hè trước để đến Saudi Pro League. Trong khi đó, Barcelona để Dembélé trở lại Pháp, gia nhập PSG với giá 50 triệu euro trước mùa 2023-24. Trong sáu mùa tại Barcelona, Dembélé ghi 24 bàn và có 34 kiến tạo. Để so sánh, Neymar ghi 68 bàn và 35 kiến tạo trong bốn mùa. Messi có nhiều đóng góp bàn thắng hơn tổng 58 của Dembélé trong hai mùa đơn lẻ.

Tại PSG mùa trước, Dembélé chơi ổn: Anh ghi 3 bàn và kiến tạo 8 lần ở Ligue 1, trong 1.500 phút. Anh thêm 2 bàn và 1 kiến tạo trong 950 phút tại Champions League.

Nhưng rồi điều gì đó thay đổi. Chính xác là hai điều.

Thứ nhất, Kylian Mbappé rời đi đến Real Madrid. Thay đổi thứ hai xảy ra giữa mùa này. Luis Enrique biến Dembélé thành trung phong. Từ đó, PSG trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới, và Dembélé là cầu thủ hay nhất.

Dưới đây là bản đồ nhiệt các pha chạm bóng của anh trước ngày 1/1:

Và đây là sau ngày 1/1:

Kể từ đầu năm, Dembélé ghi 18 bàn không phạt đền ở Ligue 1 và Champions League. Không cầu thủ nào ở châu Âu có quá 11 bàn. Điều khiến Dembélé là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại là anh ghi tất cả những bàn đó – và vẫn làm mọi thứ anh từng làm. Anh hoàn thành 43 đường chuyền vào vòng cấm trong năm 2025 – đứng thứ bảy trong số các cầu thủ, trong khi không ai phía trước có quá 7 bàn không phạt đền. Anh cũng hoàn thành 30 lần rê bóng – đứng thứ tám.

Có xu hướng gọi Dembélé là “số 9 ảo” vì anh chưa từng chơi trung phong trước đây. Nhưng số 9 ảo điển hình là người lùi sâu để nhường chỗ cho cánh và tiền vệ băng lên. Dembélé lùi sâu để hỗ trợ – rồi cũng băng vào vòng cấm. Dembélé cũng là một trong năm cầu thủ ở châu Âu có ít nhất 100 pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương năm 2025. Nói cách khác, anh nằm trong top 10 về rê bóng, chuyền vào vòng cấm, và tìm khoảng trống trong vòng cấm. Và anh còn vượt xa mọi người về ghi bàn.

Điều này thậm chí còn ấn tượng hơn nữa. Cùng với Barcelona, PSG là đội bóng hàng đầu khác vẫn cố gắng pressing đối thủ từ đầu đến cuối trận. Kể từ ngày 1/1, PSG và Barcelona là hai đội duy nhất lọt vào vòng 16 đội Champions League với số đường chuyền trung bình mà họ cho phép trong phần sân tấn công dưới 9,3 trước khi thực hiện một hành động phòng ngự, đồng thời giữ tỷ lệ hoàn thành đường chuyền của đối thủ dưới 80%.

Dembélé đã chơi khoảng 63% số phút của PSG ở mọi đấu trường – tỷ lệ cao nhất kể từ 73% anh chơi cho Dortmund tám mùa trước. Có những câu hỏi thực sự về việc liệu anh có thể duy trì điều này không, vì chúng ta chưa từng thấy anh duy trì phong độ ở mức này.

Nhưng ít nhất trong hơn hai tháng của năm 2025, phiên bản khỏe mạnh hoàn toàn và được tự do hoàn toàn của Dembélé đã là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Chân phải của anh ghi 10 bàn không phạt đền, và chân trái ghi 8 bàn. Cả hai con số này đều nằm trong top 5 của năm 2025.

Chúng ta vẫn không biết chân nào của anh tốt hơn – chỉ biết rằng mỗi chân, tự nó, đã vượt trội hơn hầu hết mọi người.

LONG KHANG