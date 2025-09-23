Ousmane Dembele chiến thắng giải thưởng Quả bóng Vàng

Tiền đạo Ousmane Dembele đã giành Quả bóng Vàng 2025 khi dẫn dắt Paris Saint-Germain đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Trong khi Aitana Bonmati đã nhận giải thưởng dành cho nữ năm thứ 3 liên tiếp.

Dembele đã kế nhiệm tiền vệ Rodri của Man.City để trở thành cầu thủ Pháp thứ 6 trong lịch sử giành được giải thưởng này - sau Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane và Karim Benzema. Giải thưởng này đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý cho ngôi sao 28 tuổi, người từng bị HLV của PSG , Luis Enrique từ chối vì lý do kỷ luật ở mùa giải trước. Nhưng khi được chuyển sang vị trí số 9, anh đã trở thành cỗ máy ghi bàn và là nguồn cảm hứng trong chiến dịch Champions League lịch sử của PSG - đội cũng đã hoàn thành ‘cú ăn bốn’ mùa giải trước.

Dembele đã được khen ngợi sau trận chung kết Champions League vì cách anh đóng góp vào lối chơi pressing của PSG lẫn khả năng phòng ngự trong chiến thắng kỷ lục 5-0 trước Inter Milan. Tổng cộng anh đã ghi 35 bàn thắng và 16 pha kiến ​​tạo trong 53 trận đấu chính thức mùa trước, và tham gia vào 14 bàn thắng (8 bàn thắng, 6 pha kiến ​​tạo) tại Champions League sau 15 lần ra sân. Dembele đã nhận giải Quả bóng Vàng từ cựu danh thủ Ronaldinho, và đã rơi nước mắt trong bài phát biểu nhận giải, khi anh yêu cầu mẹ lên sân khấu cùng mình. “Thật tuyệt vời khi giành được một danh hiệu như thế này”, cựu sao của Barcelona nói. “Tôi đã cống hiến cho đội bóng để giúp PSG giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên… Và rồi được trao tặng một danh hiệu cá nhân như Quả bóng Vàng thực sự là điều phi thường”.

Dembele đã vượt qua ngôi sao tuổi teen Lamine Yamal. Dembele bị chấn thương nên có thể tham dự buổi lễ tại Paris trong khi đội bóng của anh thua Marseille 0-1 tại giải vô địch quốc gia Pháp. Anh là một trong 9 cầu thủ PSG được đề cử cho giải thưởng nam - bao gồm cựu thủ môn Gianluigi Donnarumma, tiền đạo Desire Doue, người đã ghi hai bàn trong trận chung kết Champions League, và cầu thủ chạy cánh Khvitcha Kvaratskhelia.

Yamal, tiền đạo người Tây Ban Nha vừa tròn 18 tuổi vào tháng 7, đã giúp Barcelona vô địch La Liga và Copa del Rey mùa trước, đồng thời lọt vào bán kết Champions League. Yamal đã được trao giải thưởng Kopa cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất năm thứ 2 liên tiếp. “Tôi cần tiếp tục nỗ lực để giành được những giải thưởng khác trong tương lai”, Yamal chia sẻ qua phiên dịch viên.

Chủ nhân Quả bóng Vàng ở cả 2 hạng mục là Aitana Bonmati và Dembele.

Trong một đêm tuyệt vời của PSG, Luis Enrique đã giành chiến thắng ở hạng mục HLV nam xuất sắc nhất. PSG được bình chọn là CLB nam xuất sắc nhất. Donnarumma nhận giải thưởng Lev Yashin cho thủ môn xuất sắc nhất. Donnarumma, người có màn trình diễn cản phá xuất sắc ở vòng loại trực tiếp, đóng vai trò then chốt trong thành công của PSG, đã chuyển đến Man.City vào giai đoạn nghỉ giữa mùa giải.

Ở hạng mục nữ, Bonmati đã giành chiến thắng trước đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha, Mariona Caldentey. Cô đã cùng Barcelona giành ‘cú ăn ba’ quốc nội và cũng lọt vào chung kết Champions League. Bonmati là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử giải thưởng này giành chiến thắng 3 lần liên tiếp, sau Platini (1983-85) và Lionel Messi (2009-12), và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ nữ đầu tiên đạt được điều này. Như vậy, Barcelona đã giành được 5 giải thưởng dành cho nữ gần đây nhất, bất chấp người ta kỳ vọng một nữ cầu thủ Anh sẽ giành chiến thắng lần đầu tiên, khi đội tuyển Anh vô địch Euro và Arsenal vô địch Champions League nữ. Tuy nhiên, với 5 cầu thủ Anh trong số 10 ứng cử viên hàng đầu của giải nữ, người đứng đầu là Alessia Russo ở vị trí thứ 3.

Các danh hiệu khác. Hannah Hampton của Anh được vinh danh là Thủ môn nữ xuất sắc nhất. Sarina Wiegman, người đã dẫn dắt đội tuyển Anh đến chức vô địch châu Âu, đã nhận giải thưởng Johan Cruyff cho HLV nữ xuất sắc nhất. Nữ tiền đạo trẻ Vicky Lopez của Barcelona đã giành được danh hiệu Kopa.

Giải thưởng Gerd Muller dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của nam thuộc về Viktor Gyokeres, người đã gia nhập Arsenal vào mùa hè này từ Sporting Lisbon sau một mùa giải bùng nổ cùng CLB Bồ Đào Nha. Tiền đạo Ewa Pajor của Barcelona giành chiến thắng ở hạng mục nữ…

VIỆT TÙNG