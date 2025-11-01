Ông Vũ Xuân Thành được bổ nhiệm là Chánh văn phòng Cục TDTT Việt Nam

Cục TDTT Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm ông Vũ Xuân Thành đảm trách vai trò Chánh văn phòng Cục TDTT Việt Nam từ ngày 1-11.

Cục TDTT Việt Nam trao quyết định Chánh văn phòng đối với ông Vũ Xuân Thành. Ảnh: VĂN DUY

Trước khi đảm nhiệm vai trò Chánh văn phòng Cục TDTT Việt Nam, ông Vũ Xuân Thành là Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam). Trong quá trình công tác, ông Vũ Xuân Thành đã đảm trách nhiều nhiệm vụ chuyên môn tại Cục TDTT Việt Nam. Ông Vũ Xuân Thành là tiến sĩ khoa học giáo dục có bằng cao cấp lý luận chính trị. Tại nhiều giai đoạn làm việc, ông Vũ Xuân Thành có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn thành tích cao và quản lý môn taekwondo. Ngoài ra, ông Vũ Xuân Thành tham gia các công tác chuyên môn đối với môn quyền Anh (boxing) thời gian qua.

Tại buổi nhận quyết định công tác mới, tân Chánh văn phòng Cục TDTT Việt Nam Vũ Xuân Thành đã bày tỏ sẽ nỗ lực hết khả năng đoàn kết cùng tập thể, phát huy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành TDTT Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Trước đó, Chánh văn phòng Cục TDTT Việt Nam là ông Tần Lê Minh đã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Như vậy, Cục TDTT Việt Nam đã kiện toàn nhân sự vị trí Chánh văn phòng để tiếp tục các công việc thông suốt.

Tại ngày 30-10 vừa qua, Cục TDTT Việt Nam cũng trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP đối với Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) – ông Ngô Ích Quân.

MINH CHIẾN