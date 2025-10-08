Bóng đá trong nước

Ông Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm vào Ủy ban thi đấu của FIFA

Ngày 7-10-2025, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức thông báo việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) – làm Ủy viên Ủy ban Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Trần Quốc Tuấn đại diện AFC trao giải tại trận chung kết AFC Challenge League 2024-2025
Theo văn bản gửi tới VFF, FIFA cho biết quyết định bổ nhiệm được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2-10-2025, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Quốc Tuấn hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới.

Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng như FIFA World Cup, FIFA U-20 World Cup, FIFA U-17 World Cup và các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Bà Nguyễn Thanh Hà

Hiện nay, ông Trần Quốc Tuấn cũng đang đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng tại tổ chức bóng đá châu lục và khu vực, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC và AFF, đồng thời là Ủy viên Ban tổ chức AFC Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027. Mới đây nhất, ông Trần Quốc Tuấn được AFC tín nhiệm trao cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 tại Nagoya (Nhật Bản).

Bên cạnh quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn tham gia Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA, VFF còn có 2 đại diện khác được bổ nhiệm tham gia vào các ban chuyên môn của FIFA, gồm có Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú – Ban Y học FIFA, Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà – Ban Bóng đá nữ FIFA và trước đó là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Ủy viên Ban kỷ luật FIFA, trọng tài viên tại Tòa án Trọng tài thể thao Quốc tế (CAS), thành viên Hội đồng kỷ luật Liên đoàn điền kinh thế giới, Thành viên Ban giải quyết khiếu nại AFC, Phó Trưởng Ban Cấp phép VFF.

