Ông chủ Chelsea kêu gọi sự kiên nhẫn từ người hâm mộ

Boehly và Clearlake Capital đã hoàn tất việc tiếp quản Chelsea gần một năm trước, và đầu tư hơn 600 triệu bảng vào các cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng mùa giải này. Tuy nhiên, The Blues sớm phải trải qua mùa giải trắng tay, thậm chí đang rơi tự do xuống nửa cuối bảng xếp hạng Premier League. Lần đầu tiên thua 4 trận liên tiếp tại Premier League kể từ năm 1998 khiến Chelsea chìm sâu ở vị trí thứ 12, và những gì đang diễn ra đe dọa mọi thứ còn tồi tệ hơn. Với 39 điểm, Chelsea đang bằng với đội thứ 13 là Bournemouth và chỉ còn hơn 2 điểm so với đội thứ 14 là Wolves.

Sau khi bổ nhiệm Frank Lampard làm HLV tạm quyền vào tháng trước thay thế Graham Potter bị sa thải, Chelsea tiếp tục sa sút với mạch 6 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường - lần đầu tiên The Blues trải qua chuỗi trận tệ hại như thế này kể từ năm 1993. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn để thay đổi vào lúc này. Chelsea được cho đang trải qua tiến trình đàm phán thuận lợi với cựu HLV của Tottenham, Mauricio Pochettino nhưng dù có một quyết định bổ nhiệm thì, nhà cầm quân người Argentina chỉ bắt tay vào công việc sau khi mùa giải này kết thúc.

Trong một bài phát biểu mới đây, Boehly nói: “Người hâm mộ đang đòi hỏi. Họ muốn giành chiến thắng. Chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là chúng tôi đang trong một dự án dài hạn, chúng tôi cam kết thực hiện lâu dài và hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ tìm ra con đường dẫn đến thành công. Chúng tôi đang chơi tại giải đấu hay nhất thế giới, tôi nghĩ London là thành phố hàng đầu thế giới và Chelsea có một vị trí không thể tin được ở thành phố này”.

Sau khi mua Chelsea từ chủ sở hữu cũ Roman Abramovich, Boehly chứng kiến hàng loạt sự ra đi của ban điều hành cũ, khiến ông ban đầu phải đảm nhận hầu hết các vị trí quản lý. Giờ đây, ban điều hành mới đã cơ bản được kiện toàn gồm 2 Giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart, cũng như các Giám đốc kỹ thuật Christopher Vivell và Joe Shields, Kyle Macaulay và Jim Fraser - những người chịu trách nhiệm quản lý tài năng và công tác tuyển dụng nhân sự. Boehly nói thêm: “Tất nhiên, bạn phải xây dựng một đội và HLV của bạn là người chỉ huy đội. Tôi nghĩ chúng tôi đã học được rất nhiều điều”.