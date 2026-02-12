Nottingham Forest sa thải HLV Sean Dyche

Nottingham Forest sa thải HLV trưởng Sean Dyche chỉ sau 114 ngày cầm quyền.

Tin tức về sự ra đi của Dyche được đưa ra lúc 12:30 sáng thứ Năm theo giờ địa phương - khoảng 3 giờ sau trận hòa không bàn thắng của Forest với đội bóng đang đứng cuối bảng Wolves. Dyche là HLV thứ ba mà Forest sa thải trong mùa giải này, sau Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou - người sau chỉ tại vị được 39 ngày tại sân City Ground.

Forest đã quyết định để Dyche ra đi sau chuỗi 3 trận không thắng ở Premier League - bao gồm các trận hòa với Crystal Palace và Wolves, cũng như trận thua đau đớn 1-3 trước đối thủ cạnh tranh trụ hạng Leeds United vào thứ Sáu tuần trước. Forest đã không ghi được bàn thắng nào trong 35 cú sút gần nhất. Sự thay đổi này diễn ra khi Forest đang hơn khu vực xuống hạng 3 điểm, với 12 trận đấu còn lại của mùa giải. Forest hiện có 7 ngày nghỉ trước trận đấu tiếp theo - trận play-off Europa League với Fenerbahce vào thứ Năm tuần sau. Các cầu thủ được nghỉ vào thứ Năm này, và không có hoạt động nào được lên kế hoạch tại Forest cho đến lúc đó.

Chủ sở hữu của Forest, Marinakis được cho là đang thất vọng với việc CLB không thể tận dụng tối đa tài năng tấn công hiện có, cũng như việc không thể thoát khỏi nhóm xuống hạng. Trong khi chính Dyche thừa nhận sau trận hòa 0-0 với Wolves: “Chủ sở hữu đã đối xử công bằng với tôi, không có gì phải nghi ngờ. Nếu chủ sở hữu muốn thay đổi, thì đó là tùy thuộc vào ông ấy, và đó là cách bóng đá vận hành hiện nay, đó là thực tế. Ông ấy đã hoàn toàn công bằng với tôi từ đầu đến cuối, và tôi cũng đã công bằng với ông ấy và nói với ông ấy sự thật trong từng bước đi. Chủ sở hữu là chủ sở hữu. Họ không làm bạn quen thuộc, mọi chuyện sẽ đến một cách tự nhiên, nếu đó là cách nó diễn ra. Tôi là người thực tế. Tôi hiểu rằng những lời bàn tán ở đây đã thay đổi đáng kể kể từ vài trận đấu gần đây”.

Dyche trở thành HLV thứ 4 bị sa thải kể từ đầu năm nay tại Ngoại hạng Anh, và chỉ một ngày sau khi Thomas Frank rời vị trí ở Tottenham.

PHI SƠN