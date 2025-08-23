Ninh Bình – Thanh Hóa 4-0: Ngoại binh tỏa sáng

Sau thành công ở trận ra quân khi giành chiến thắng trước Hà Tĩnh, các cầu thủ Ninh Bình tiếp tục gây ấn tượng khi thắng đậm Thanh Hóa 4-0 vào tối 23-8.

Ninh Bình giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa ở vòng 2. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Với dàn cầu thủ vượt trội từ nhiều tuyển thủ quốc gia, Ninh Bình đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công, tạo thế trận lấn lướt bên phần sân đối phương. Nhưng mãi đến phút 31, đội chủ nhà mới có bàn thắng khai thông bế tắc từ cú dứt điểm cận thành của Daniel Da Silva.

Thanh Hóa cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, nhưng không thể đảo chiều thế trận và vào phút bù giờ của hiệp 1, đội khách thua tiếp bàn thứ hai, lần này từ cú sút của Gustavo.

Sang đầu hiệp hai, Thanh Hóa tung cựu binh Rimario vào sân để tăng cường hàng công. Đây cũng là trận đấu đầu tiên chân sút này trở lại sau thời gian điều trị chấn thương. Tuy nhiên hàng công của Thanh Hóa vẫn chưa đủ sức mạnh để có thể tạo sức ép lên hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà. Phút 63, cách biệt bàn thắng tiếp tục nới rộng cho đội chủ nhà từ cú sút chéo góc của Gustavo.

Dẫn cách biệt cùng thế trận lấn lướt đã giúp Ninh Bình thi đấu thoải mái hơn trong quãng thời gian còn lại. Phút 70, chủ nhà còn đào sâu cách biệt lên 4-0 khi Daniel Da Silva hoàn tất cú đúp bàn thắng trong trận này.

Những nỗ lực của đội bóng xứ Thanh vào cuối trận thật đáng khen, họ 2 lần tung lưới thủ môn Văn Lâm nhưng cả hai lần sau khi check VAR trọng tài đều không công nhận bàn thắng do cầu thủ Thanh Hóa phạm lỗi trước đó.

CAO TƯỜNG