Những kỷ lục World Cup nào đang chờ Messi đêm nay?

Màn trình diễn của Lionel Messi sẽ tiếp tục tại Dallas (Mỹ), nơi siêu sao người Argentina đứng trước cơ hội lập nên lịch sử bóng đá mới trong trận đối đầu giữa nhà đương kim vô địch World Cup và tuyển Áo tại lượt trận thứ 2 bảng J vào lúc 0 giờ ngày 23-6.

Lionel Messi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp World Cup trong chiến thắng Algeria 3-0.

Messi, người sẽ bước sang tuổi 39 vào thứ Tư này, đã lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp World Cup trong chiến thắng 3-0 trước Algeria vào thứ Ba tuần trước. Thành tích này giúp cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng đã vượt và chạm đến những kỷ lục của giải đấu quốc tế hàng đầu thế giới. Messi san bằng kỷ lục 16 bàn thắng mọi thời đại tại World Cup của Miroslav Klose; cầu thủ lớn tuổi nhất ghi hat-trick trong lịch sử World Cup nam, ở tuổi 38 năm và 357 ngày (vượt qua Cristiano Ronaldo năm 2018 ở tuổi 33); là người đầu tiên ghi bàn vào lưới 11 đội tuyển khác nhau tại World Cup; và trở thành người thứ 2 ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau, sánh ngang với Ronaldo.

Với phong độ đỉnh cao đó, và bất chấp những vấn đề bên ngoài sân cỏ liên quan đến sức khỏe của người cha yêu quý, giới mộ điệu vẫn đang mong chờ Messi sẽ tiếp tục ghi bàn để giúp Argentina giành chiến thắng trước tuyển Áo nhằm sớm giành vé đi tiếp, cũng như chinh phục những kỷ lục cá nhân khác.

Chắc chắn, nếu ghi thêm một bàn thắng nữa sẽ giúp Messi độc chiếm kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup. Tiền đạo của Inter Miami cũng sẽ trở thành người đầu tiên ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp tại World Cup - hiện anh đã ghi bàn trong 5 trận đấu World Cup liên tiếp, san bằng kỷ lục với 14 cầu thủ khác. Trong trường hợp không ghi bàn, Messi vẫn có thể thiết lập kỷ lục kiến tạo - 8 pha kiến ​​tạo của Messi tại World Cup ngang bằng với Diego Maradona, trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến ​​tạo nhất kể từ khi dữ liệu kiến ​​tạo được thống kê lần đầu tiên tại kỳ giải năm 1966…

Cũng có những điều kiện thuận lợi và động lực để Messi tiếp tục tỏa sáng. Sân nhà hiện đại, có trang bị điều hòa của đội bóng bầu dục Mỹ, Dallas Cowboys được cho sẽ là một sân khấu hoàn hảo. Đây là lần thứ 3 Argentina đối đầu đội tuyển Áo, đều ở các trận giao hữu, nhưng là lần đầu tiên của Messi. Lần gặp nhau đầu tiên giữa 2 đội diễn ra vào ngày 21-5-1980, tại sân vận động Prater ở Vienna, chứng kiến thắng 5-1 của Argentina với cú hat-trick xuất sắc của huyền thoại quá cố Diego Armando Maradona - đáng chú ý đây là trận đấu duy nhất “Cậu bé vàng” ghi 3 bàn thắng trong một trận đấu khoác áo La Albiceleste.

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