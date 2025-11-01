Những điều đáng chú ý ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này

Arne Slot không còn lý do để bào chữa, Fulham và Palace đang bị kéo giãn lực lượng, và liệu Arsenal có nên cảnh giác với cặp hậu vệ biên của Burnley?

1 Arsenal cần đề phòng Hartman

Kyle Walker và Quilindschy Hartman đang là một trong những cặp hậu vệ biên xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Họ chơi phòng ngự chắc chắn nhưng cũng biết dâng cao để tạo ra những tình huống nguy hiểm. Ai cũng mong đợi điều đó từ Walker, người đã là một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới trong thập kỷ qua, nhưng với Hartman, việc chuyển từ Hà Lan sang một đội bóng mới thăng hạng và phải đối đầu với những tiền đạo cánh hàng đầu thế giới có thể là thách thức lớn. Cầu thủ người Hà Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, nhưng việc kiềm chế Bukayo Saka và Eberechi Eze sẽ là bài kiểm tra thực sự. Những đường kiến tạo thường xuyên cũng khiến Hartman trở thành tài sản quý giá của Burnley. Hai quả tạt bóng đã giúp Zian Flemming ghi bàn vào lưới Wolves, nâng tổng số kiến tạo lên bốn trong chín trận Ngoại hạng Anh. Arsenal nên cẩn trọng.

Burnley vs Arsenal, thứ Bảy, 20g (Giờ Việt Nam)

2 Awoniyi có thể là quân bài hữu ích cho Dyche

Taiwo Awoniyi đang trải qua một mùa giải kỳ lạ tại Nottingham Forest, bị lần lượt HLV Nuno Santo và Ange Postecoglou bỏ qua cho đến khi HLV người Australia cho anh đá chính trong trận cuối cùng dưới quyền ông trước Chelsea. Trước đó, anh chưa chơi phút nào. Dễ quên rằng Chelsea từng quan tâm đến việc ký hợp đồng với Awoniyi khi anh được định giá khoảng 50 triệu bảng. Sau khi vật lộn với phong độ và chấn thương mùa trước, cầu thủ người Nigeria trở thành "người bị lãng quên", và Forest sẵn sàng bán nhưng không nhận được đề nghị phù hợp. Giờ đây, nếu Sean Dyche có thể giúp cầu thủ 28 tuổi lấy lại phong độ, anh sẽ là tài sản quý, mang lại năng lượng và sự quyết tâm mà tân HLV Forest mong muốn ở các học trò.

Nottingham Forest vs Manchester United, thứ Bảy, 22g

3. Gittens xứng đáng được đá chính trước Tottenham

Jamie Gittens ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea sau 11 lần thử sức vào thứ Tư trước Wolves tại cúp Liên đoàn, và anh làm điều đó một cách ấn tượng. Tiền đạo cánh này gia nhập từ Borussia Dortmund hồi hè với phí có thể vượt 50 triệu bảng. Cựu sao trẻ Man City là điểm sáng tại Molineux, kiến tạo bàn mở tỷ số cho Andrey Santos chỉ trong năm phút để giúp Chelsea tiến vào tứ kết. Gittens không trở lại Anh để chỉ đá cúp, và màn trình diễn trước Wolves có thể đủ thuyết phục HLV Enzo Maresca rằng anh sẵn sàng tạo khác biệt trước Tottenham.

Tottenham vs Chelsea, chủ Nhật, 0g30

4. Slot không còn lý do bào chữa cho đội hình

Arne Slot đã thường xuyên dùng kiểu "đó không phải lý do nhưng..." suốt chuỗi trận tệ nhất trên sân nhà của Liverpool trong 72 năm, và có thêm vài ví dụ khi ông bảo vệ đội hình chắp vá trong thất bại cúp Liên đoàn trước Crystal Palace. Nhà cầm quân Hà Lan dường như cũng đang chuẩn bị lý do cho trận gặp Aston Villa khi giải thích rằng các trụ cột Liverpool cần nghỉ ngơi: "Lại nữa, chúng tôi đối đầu với đội đã nghỉ giữa tuần để đấu chúng tôi". Nhưng cần phải nhớ, chính Liverpool đã cho nghỉ toàn bộ đội hình chính để chuẩn bị kỹ hơn trước Villa – đội thắng sáu trong bảy trận gần nhất.

Liverpool vs Aston Villa, chủ Nhật, 3g00

5. Gordon cần đóng góp nhiều hơn

Anthony Gordon không hẳn đang có mùa giải tệ. Tiền đạo cánh này ghi bốn bàn trong ba trận Champions League và gây ấn tượng gần đây cho tuyển Anh. Tuy nhiên, đỉnh cao vẫn còn ở phía trước. Gordon bị đuổi vì pha tắc bóng liều lĩnh trước Liverpool hồi tháng Tám và chưa ghi bàn hay kiến tạo nào ở Ngoại hạng Anh. Điều đó không đủ tốt với tài năng của Gordon. Eddie Howe cần nhiều hơn từ cầu thủ 24 tuổi này. Có sự cạnh tranh từ Anthony Elanga, Jacob Murphy và Harvey Barnes ở hai cánh Newcastle. Gordon cần sắc bén hơn khi Newcastle làm khách trước West Ham đang sa sút chủ Nhật này

West Ham vs Newcastle, chủ Nhật, 21g

6. Man City không thể để mất điểm nữa

"Chúng tôi vẫn còn sống trong cuộc đua vô địch", Pep Guardiola nói sau thất bại 0-1 trước Aston Villa. Ông đúng, nhưng còn bao lâu nữa? Nếu Arsenal tiếp tục thắng và Man City để khoảng cách vượt sáu điểm, cuộc săn đuổi danh hiệu thứ bảy dưới thời Guardiola chắc chắn sẽ lung lay trước khi thời tiết lạnh đến. Thất bại tại Villa Park là trận thua thứ ba trong chín trận. Nếu duy trì tỷ lệ thua một phần ba trận còn lại, họ sẽ thua ít nhất 12 trận: không phải phong độ vô địch. Guardiola có thể chỉ ra 17 bàn thắng và bảy bàn thua như bằng chứng tái thiết, nhưng cần thêm chứng minh trước Bournemouth xếp thứ hai.

Manchester City vs Bournemouth, chủ Nhật 23g30

7. Pickford hào hứng trở lại Sunderland

Tháng 5-2017, David Moyes từ chức HLV Sunderland sau khi đội xuống hạng. Một tháng sau, Jordan Pickford rời CLB anh vẫn yêu quý để đến Everton. Thứ Hai tới, cả hai sẽ trở lại Wearside – không khó đoán rằng Pickford sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt hơn Moyes trước khi cả hai cố gắng đánh bại đội bóng đang lên của Régis Le Bris. Thủ môn tuyển Anh từng đến chung vui cùng Sunderland ở ngày họ thăng hạng. "Tôi nóng lòng trở lại thi đấu tại Stadium of Light," anh nói. "Đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời với tôi."

Sunderland vs Everton, thứ Ba, 3g00

LONG KHANG