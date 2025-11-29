Những điểm nóng vòng 13 giải ngoại hạng Anh

Người hâm mộ Bournemouth chờ tin Semenyo, thẻ đỏ của Gueye có thể khiến Everton buồn, và Nuno cần những kế hoạch mới. Trong khi bài toán dùng hay không dùng Estevao sẽ khiến HLV Masreca đau đầu

1. Burnley phải vượt qua bài kiểm tra Brentford

Với việc Thomas Frank, Mbeumo, Wissa, Nørgaard và Flekken rời Brentford hè qua, "Bầy Ong" tưởng chừng là CLB lâu năm dễ xuống hạng nhất, mở cửa cho một đội thăng hạng trụ lại. Thế nhưng, dưới tay Keith Andrews, họ khởi đầu vững vàng, xen kẽ thắng thua để đứng thứ 13. Ngược lại, Burnley đang ở đúng vị trí dự đoán: áp chót, thua ba trận liền. Họ không tệ, họ đặt câu hỏi khó cho đối thủ lớn bằng lối chơi giữa sân gọn gàng, rồi gục ngã. Thủng lưới hai bàn/trận là không bền vững, nhưng Burnley từng thắng Sunderland, đội có phong cách mạnh mẽ, trực diện như Brentford. Nếu họ kích hoạt được những đường chuyền của mình, cơ hội sẽ đến.

2. Man City phải trở lại đường đua vô địch

Thứ Ba, Pep Guardiola hối lỗi sau thất bại 0-2 trước Leverkusen vì canh bạc thay 10 người. Chắc chắn, Haaland, Foden, Donnarumma, Dias và các trụ cột sẽ trở lại đối đầu Leeds. Leeds từng thắng 2-1 tại Etihad 2021, nhưng đã thua bốn trận gần đây với tổng tỷ số 16-2. Man City, dù vừa thua hai trận liên tiếp lần thứ hai mùa này (thua Newcastle 1-2 tuần trước), vẫn phải thắng. Nếu không, khả năng vô địch của họ sẽ thực sự bị đặt dấu hỏi.

3. Sự hiện diện của Semenyo sẽ là chìa khóa

Nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc liệu Semenyo có hồi phục chấn thương mắt cá để ra sân hay không. Anh là cầu thủ chạy cánh nổi bật và cây săn bàn chủ lực của Bournemouth. Gần sáu năm trôi qua kể từ khi Semenyo chỉ đang đá ở giải hạng Nhì, Sunderland đã lột xác. Đội bóng của Régis Le Bris đang ngang điểm (19) với Bournemouth và bất bại trên sân nhà sáu trận. Nếu Semenyo ra sân, màn đối đầu tiềm năng giữa anh và Reinildo có thể là một tiểu phẩm kinh điển.

4. Sai lầm của Gueye có thể làm Everton đau

Việc Everton khoan dung với Gueye sau thẻ đỏ khó tin ở Old Trafford không làm lu mờ sự thật: cầu thủ 36 tuổi kinh nghiệm và có ảnh hưởng này đã làm hại đội bóng đúng lúc họ đang xây dựng đà thăng tiến. Sự vắng mặt của anh có thể kéo dài đến năm mới vì CAN (giải vô địch châu Phi) . Everton sẽ cảm nhận ngay sự thiếu vắng này: Newcastle, dù chưa thắng sân khách, không thiếu tiền vệ đẳng cấp để phá vỡ chiếc lá chắn mà Gueye thường bảo vệ. Với Merlin Röhl chấn thương, Tim Iroegbunam có vị trí tốt nhất để hưởng lợi từ sự vắng mặt kéo dài của cựu binh. Cầu thủ 22 tuổi này cần nắm lấy cơ hội để có chuỗi trận ổn định.

5. Tottenham của Frank cần kế hoạch và tầm nhìn

Khi Postecoglou đến Spurs, kết quả ban đầu lừa phỉnh. Hiện tại, dù Spurs của Frank là đội giành nhiều điểm sân khách nhất trước tuần trước, điều đó chỉ là ngẫu nhiên. Màn trình diễn nhu nhược, hèn nhát trong trận derby London trước Arsenalđã khẳng định điều đó. Sân nhà, chỉ có Wolves tệ hơn họ. Dù Champions League giữa tuần có cải thiện, một màn trình diễn tệ hại nữa vào Thứ Bảy sẽ tăng áp lực lên Frank, nhất là khi Fulham có thành tích sân khách tệ gần bằng Wolves. Spurs đang thiếu đi sự tinh quái, sợ rủi ro, không có người ghi bàn, người kiến tạo, và bất kỳ phép màu cứu rỗi nào. Dù không đòi hỏi điều không tưởng, một kế hoạch và tầm nhìn rõ ràng là điều cần thiết.

6. Palace đã vứt bỏ nỗi sợ hãi mang tên Man Utd

Đã có thời, đối đầu Man Utd tại Selhurst Park là nỗi ám ảnh. Nhưng thời thế đổi thay. Palace đã bất bại trước Man Utd trên sân nhà từ tháng 7-2020 và thắng ba trong bốn trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng hủy diệt 4-0 hồi tháng 5/2024. Man Utd đang đối diện nguy cơ không ghi bàn trong năm trận liên tiếp trước cùng một đối thủ lần thứ ba trong lịch sử nếu không xuyên thủng được hàng phòng ngự kín nước của Oliver Glasner. Ruben Amorim sẽ hy vọng đội bóng của mình tận dụng được sự mệt mỏi từ Palace sau trận Conference League tối thứ Năm.

7. Nuno cần chiến thuật mới cho các quyết định thay người

Các quyết định thay người nghiêng về phòng ngự của HLV Nuno Espírito Santo trong trận hòa Bournemouth đã gây phản ứng không tốt. West Ham mất đi ngòi nổ và làm mất lợi dẫn 2-0. Công bằng mà nói, Nuno không có đội hình dự bị sâu. Dù việc đưa Soucek vào thay Wilson (chưa chơi trọn 90 phút nào mùa này) đã thành công trước Burnley và Newcastle, sự hoán đổi này có tuổi thọ giới hạn. Đối thủ sẽ tìm ra cách đối phó. Nuno cần tìm ra những cách khác để sử dụng băng ghế dự bị khi West Ham tiếp đón Liverpool vào Chủ Nhật.

8. Ánh Sao Estevao khiến Maresca đau đầu

Fan Chelsea phát cuồng vì Estevao Willian. Họ muốn thần đồng Brazil này ra sân càng nhiều càng tốt, nhưng HLV Maresca đang cố gắng không vội vàng. HLV trưởng đã cho cầu thủ 18 tuổi này đá chính bốn trận. Đưa Estevao vào sân ngay từ đầu sau bàn thắng thần kỳ vào lưới Barcelona sẽ là một động thái gây phấn khích. Cầu thủ trẻ này không biết sợ. Dĩ nhiên, dùng kinh nghiệm hơn trong trận gặp Arsenal là hợp lý, và Estevao là một người tạo ra tác động đáng kinh ngạc từ ghế dự bị. Maresca có một quyết định nan giải khi ông tìm cách giúp Chelsea rút ngắn khoảng cách 6 điểm với Arsenal.

LONG KHANG