Những bàn thắng của Haaland có sức đẩy Man City lên ngôi vô địch

Vào đầu tuần, Haaland hóa trang thành Joker để đi chơi Halloween ở Manchester. Cuối tuần, anh khoác lên mình bộ trang phục của một tiền đạo Man City để ra sân Etihad. Thật khó nói đâu là hình ảnh đáng sợ hơn. Hàng phòng ngự hoảng loạn của Bournemouth có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân vì đã nghĩ rằng đó là Haaland trong chiếc áo số 9 màu xanh da trời. Họ đã bị ám ảnh bởi một cầu thủ bóng đá lớn hơn và nhanh hơn tất cả những người khác.

Cuộc đua vô địch Premier League đang diễn ra gay cấn hơn bao giờ hết, và ý tưởng rằng Erling Haaland có thể một mình lật đổ Arsenal để đưa Man City lên ngôi vương vào cuối mùa giải không còn là điều viễn vông. Tiền đạo 25 tuổi người Na Uy đang thể hiện một phong độ thống trị tuyệt đối, trở thành nhân tố then chốt đến mức anh đang tiến gần đến đẳng cấp vô song mà Lionel Messi từng đạt được ở Barcelona hay C.Ronaldo tại Real Madrid. Những siêu sao kia đã tránh được chấn thương và duy trì sự ổn định để dẫn dắt đội bóng của mình đến vinh quang. Vậy, liệu Haaland cũng có thể tự mình gánh vác Man City đến thành công tương tự?

Hai bàn thắng của Haaland trong chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Bournemouth đã giúp City vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém Arsenal sáu điểm. Điều này xảy ra dù đội bóng áo xanh đã có khởi đầu không mấy thuyết phục, với ba thất bại ở giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của họ không thể phủ nhận là nhờ vào một cá nhân duy nhất – Haaland – và khả năng săn bàn phi thường của anh.

Cầu thủ chạy cánh David Brooks của Bournemouth đã phải thừa nhận rằng Haaland là "không thể ngăn cản" sau khi chứng kiến anh thoát khỏi sự kèm cặp để ghi bàn hai lần: “Gã khổng lồ trên hàng công của họ – Haaland – luôn là một mối đe dọa. Gần như là không thể chuẩn bị đối phó. Anh ấy cao 1m95, khỏe mạnh, và là một mối đe dọa lớn khi bóng rơi vào chân. Anh ấy đã tận dụng tốt các cơ hội của mình".

Cú đúp trong hiệp một của Haaland trước đội bóng của HLV Iraola chính là nền tảng cho chiến thắng của Man City, nâng tổng số bàn thắng của anh ở Premier League lên 11. Con số này vượt trội hơn hẳn so với các chân sút khác, nhiều hơn năm bàn so với Igor Thiago, Danny Welbeck, Antoine Semenyo và Jean-Philippe Mateta – những người đang chia sẻ vị trí thứ hai trong cuộc đua Chiếc Giày Vàng.

Man.City đang phụ thuộc nặng nề vào những bàn thắng của tuyển thủ Na Uy này. Đáng chú ý là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho họ ở Premier League mùa này lại là Maxime Estève … hậu vệ của Burnley, nhờ hai bàn phản lưới nhà trong trận thua 5-1 tại Etihad hồi tháng 9. Sẽ là sai lầm nếu gọi Man City là "đội bóng một người" – họ sở hữu đầy rẫy những nhà vô địch đã được kiểm chứng trong đội hình để bác bỏ ý kiến đó. Thế nhưng, nếu loại Haaland ra khỏi hệ thống của Pep Guardiola, thật khó hình dung họ vẫn có thể thách thức Arsenal cho danh hiệu vô địch.

Điều này có quan trọng không? Khi Haaland vẫn ghi bàn và City vẫn thắng, thì không. Tuy nhiên, khó có thể tưởng tượng anh sẽ chơi mọi trận đấu trong mùa giải, đặc biệt sau một mùa hè bận rộn với FIFA Club World Cup và quãng nghỉ ngắn ngủi. Vì vậy, khi anh ngừng ghi bàn hoặc vắng mặt, ai đó phải đứng lên lấp đầy khoảng trống?

Món quà trời phú của Haaland là khả năng biến những cơ hội tốt thành bàn thắng chắc chắn. Hai bàn vào lưới Bournemouth, cả hai đều từ pha bứt tốc và dứt điểm khéo léo, trông có vẻ đơn giản. Nhưng khi Nico O'Reilly có cơ hội tương tự, anh lại bỏ lỡ. Sự vĩ đại không bỏ lỡ, còn những cầu thủ giỏi thì thường mắc lỗi. Haaland chính là định nghĩa của sự vĩ đại.

Sự thống trị của Haaland lớn đến mức anh có số bàn thắng gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ nào khác. Man City là đội ghi bàn hiệu quả nhất Premier League, dù chỉ có một cầu thủ của họ ghi được hơn một bàn thắng mùa này. Haaland đã trở thành cầu thủ thứ ba ghi ít nhất hai bàn trong bốn lần ra sân liên tiếp trên sân nhà tại Premier League, sau Robbie Fowler và Luis Suarez.

Guardiola hỏi: "Các bạn có thấy những con số của chàng trai đó không? Cậu ấy sống vì những bàn thắng." Chỉ có một cầu thủ ghi nhiều bàn hơn trong 10 trận đầu tiên của một mùa giải Premier League, và đó chính là Haaland bản thân anh. Trong chiến thắng này, Rayan Cherki mang lại dấu hiệu tích cực với hai pha kiến tạo. Anh là người châm ngòi cho bàn mở tỷ số bằng pha đánh đầu từ phần sân nhà, giúp Haaland thoát việt vị và dứt điểm tinh tế.

Dù Rodri đã trở lại sau bốn tuần vắng mặt, và rất quan trọng cho trận đấu sắp tới với Liverpool, nhưng Haaland vẫn mang lại cảm giác quan trọng hơn. Miễn là Haaland khỏe mạnh và giữ phong độ, Man City hoàn toàn có thể giành danh hiệu. Tầm ảnh hưởng của Haaland không chỉ dừng ở số bàn thắng. Anh đang định hình lại cách mà các đối thủ tiếp cận Man City, buộc họ phải điều chỉnh chiến thuật để đối phó với một "gã khổng lồ" không thể ngăn cản. Trong bối cảnh Arsenal đang dẫn đầu với lối chơi ổn định, sự phụ thuộc vào Haaland có thể là con dao hai lưỡi. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, Haaland đang chứng minh rằng anh có thể là yếu tố quyết định, giống như cách Messi và Ronaldo từng làm.

HỒ VIỆT