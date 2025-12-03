Nhật Bản dừng bước ở tứ kết World Cup futsal nữ 2025

Đại diện cuối cùng của châu Á góp mặt ở vòng tứ kết World Cup futsal nữ 2025 là Nhật Bản đã không thể tiếp tục hành trình khi để thua đối thủ rất mạnh là Brazil với tỷ số 1-6.

Đội tuyển futsal nữ Brazil thắng đậm 6-1 trước các cô gái Nhật Bản ở vòng tứ kết.

Tham dự Word Cup futsal nữ 2025, khu vực Đông Nam Á có hai đại diện là Thái Lan và Philippines. Cả hai cùng bị loại từ vòng bảng khi Philippines đứng cuối bảng A sau 3 trận toàn thua trước Argentina, Morocco và Ba Lan. Thái Lan ở bảng B có trận thắng lịch sử trước Canada, nhưng cũng dừng bước ở vị trí thứ 3 khi để thua Tây Ban Nha và Colombia.

Khu vực châu Á có 4 đại diện tham dự, ngoài Thái Lan và Philippines thì Iran ở bảng D cũng sớm dừng bước khi không thể chen chân giữa hai đối thủ mạnh là Brazil và Italia. Châu Á chỉ còn mỗi Nhật Bản là đi tiếp với vị trí nhì bảng C không thể gây “địa chấn” trước Brazil ở vòng tứ kết. Với đội hình chất lượng, ngay phút thứ 3, Brazil đã mở đầu cho trận thắng đậm bằng bàn mở tỷ số của Emilly. Chỉ 6 phút sau, Luiza ghi bàn thắng nhân đôi lợi thế cho Brazil.

Trước đó, hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan (áo trắng) và Philippines cũng sớm dừng bước từ vòng đấu bảng.

Đội bóng đến từ Nam Mỹ tiếp tục được khẳng định sau đó bằng 3 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Emilly (phút 11), Debora (13’) và Luana (14’). Nhật Bản có bàn danh dự nhờ tình huống đá phản lưới nhà của Julia ở phút 36. Nhưng chỉ 2 phút sau, Emilly hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 6-1 cho Brazil.

Lịch thi đấu bán kết ngày 5-12 17 giờ: Argentina - Bồ Đào Nha

19g30: Brazil - Tây Ban Nha

CAO TƯỜNG