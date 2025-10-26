Nguyễn Văn Hải thắng thuyết phục Cao Quốc Việt tại sự kiện Trigger Promotion 5

Sự kiện Trigger Promotion 5 đã khép lại thành công với những màn tranh tài sôi động, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của boxing chuyên nghiệp Việt Nam, tại CLB Trigger Boxing (phường An Khánh- TP HCM). Tâm điểm là trận chiến thắng thuyết phục của Nguyễn Văn Hải trước tay đấm trẻ Cao Quốc Việt trong trận đấu chính hạng cân 63,5 kg.

Nguyễn Văn Hải thắng thuyết phục tại Trigger Promotion 5. Ảnh: Quỳnh Mai

Với 16 cặp đấu, hàng trăm khán giả nín thở dõi theo - Giải Trigger Promotion 5 năm nay quy tụ 16 cặp đấu hấp dẫn, với sự góp mặt của nhiều võ sĩ hàng đầu cả nước. Không chỉ là sàn đấu của sức mạnh và kỹ thuật, sự kiện còn là nơi thể hiện tinh thần thượng võ và niềm đam mê quyền anh đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam. Đây cũng là sự kiện boxing chuyên nghiệp đầu tiên trong năm 2025 được phát sóng trực tiếp trên HTV thể thao.

Trận đấu được mong đợi nhất giữa Nguyễn Văn Hải – biểu tượng kỳ cựu của làng boxing Việt Nam – và Cao Quốc Việt, tay đấm 21 tuổi đang lên, đã khiến khán giả không thể rời mắt. Với kinh nghiệm dày dạn, bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu, Nguyễn Văn Hải đã giành chiến thắng thuyết phục sau 6 hiệp đấu, khẳng định đẳng cấp của một trong ba cái tên tiêu biểu nhất của boxing Việt Nam, bên cạnh Trần Văn Thảo và Trương Đình Hoàng.

Sinh năm 1988, Nguyễn Văn Hải từng tham dự nhiều giải quốc tế và gây ấn tượng với cú knock-out chỉ sau 12 giây trước Abdul Motalib tại sự kiện WBO Global Prelude 2023. Anh tiếp tục chứng minh phong độ đỉnh cao và vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy boxing chuyên nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Văn Hải trong niềm vui chiến thắng.

Dù không giành chiến thắng, Cao Quốc Việt vẫn để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu quả cảm và lối đánh mạnh mẽ, giàu thể lực. Chia sẻ sau trận đấu, anh cho biết: “Đây là cơ hội quý để tôi học hỏi và hoàn thiện bản thân. Được thi đấu với một đàn anh như anh Hải là trải nghiệm quý giá mà tôi sẽ mang theo trong suốt chặng đường sự nghiệp.”

Chia sẻ về định hướng lâu dài, ông Trịnh Minh Trí – sáng lập CLB Trigger Boxing cho biết: “Một năm, chúng tôi dự kiến tổ chức 4-5 giải tương tự để các võ sĩ có thêm cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ và có nguồn thu nhập ổn định. Khi có nền tảng kinh tế, họ mới đủ điều kiện để theo đuổi đam mê lâu dài.”

Giải Trigger Promotion 5 được Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chấp thuận tổ chức từ ngày 24 đến 26-10, do Liên đoàn Boxing TP HCM chủ trì phối hợp cùng Trigger Boxing. Sự kiện không chỉ là bước tiến trong việc chuyên nghiệp hóa môn quyền anh tại Việt Nam, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của cộng đồng thể thao thành phố trong việc xây dựng môi trường thể thao lành mạnh, hiện đại và hội nhập quốc tế.

DŨNG PHƯƠNG