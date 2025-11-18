Hợp đồng của ngôi sao kỳ cựu N'Golo Kante tại Al-Ittihad sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay và anh không loại trừ khả năng hồi hương sau nhiều năm vắng bóng.

N'Golo Kante sẵn sàng trở lại Ligue 1. Ảnh: Getty Images

Những thông tin trong vài tháng gần đây dẫn đến khả năng về việc cựu ngôi sao của Chelsea và Leicester City đang để ngỏ khả năng trở lại quê nhà Pháp thi đấu ở đoạn cuối sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Thậm chí, đã có những lời đề nghị vào mùa hè đến với Kante như tin đồn với AS Monaco hay đội bóng mới lên hạng Paris FC. Tuy nhiên cuối cùng, đã không thể đạt được bất cứ tiến triển nào giữa các bên và ngôi sao của Les Bleus vẫn ở lại Quốc gia vùng Vịnh, thực thi hợp đồng hiện hành với Al-Ittihad.

Nhưng một diễn biến khác sẽ dễ diễn ra vào mùa hè tới, khi Kante trở thành cầu thủ tự do. Phát biểu với Telefoot, anh không loại trừ khả năng trở lại giải đấu quê nhà Ligue 1:

"Tôi nhớ bầu không khí tại Ligue 1. Giải đấu trở nên cạnh tranh hơn sau khi xuất hiện nhà vô địch Champions League là PSG. Đây cũng là sân chơi quy tụ những cầu thủ chất lượng."

Kante nói thêm: "Tôi hy vọng sẽ có một năm trọn vẹn ở mọi cấp độ. Trở lại Ligue 1 ư? Bạn không bao giờ biết được? Đến Paris FC ư? Bạn không bao giờ biết được."

Kante đã trở lại đội tuyển quốc gia Pháp ở đợt tập trung tháng 11 này và tiếp tục thể hiện đẳng cấp thi đấu không hề sa sút ở tuổi 34, với màn tỏa sáng trước Ukraine và được bầu là ngôi sao của trận. Dù đối diện là nhiều đồng nghiệp trẻ hơn nhưng sau màn thể hiện ở vòng loại, một suất trong đội hình tham dự World Cup 2026 đang nằm trong tầm tay của "lão tướng" này.

N'Golo Kante đã đã chơi ở Ligue 1 cho SM Caen vào giai đoạn trước khi vươn tầm ngôi sao ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester và sau đó là Chelsea. Anh từng có 37 lần ra sân tại giải đấu hàng đầu nước Pháp trong mùa giải 2014/15.

QUANG ANH