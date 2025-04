Ngôi sao Hollywood Anne Hathaway "mơ giấc mơ" về vinh quang cùng Arsenal

Anne Hathaway - Nữ diễn viên nổi tiếng qua các phim như The Devil Wears Prada và The Dark Knight Rises đã bộc lộ thân phận "Gooner" (biệt danh của CĐV Arsenal) trong vài tuần gần đây, khi đăng loạt video TikTok hát vang North London Forever (Mãi mãi Bắc London).

Nhưng có vẻ như cả gia đình Hathaway đều ủng hộ đội bóng của HLV Mikel Arteta. Trong một video, cô chia sẻ: "Nhóm chat gia đình tôi đang bùng nổ. 'Declan là người hùng của ngày', con đồng ý với mẹ!" Sự tiết lộ này đã gây bão mạng sau khi cô hát ca khúc truyền thống của Arsenal để ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Real Madrid tại Champions League.

Không rõ tình yêu của Hathaway dành cho "Pháo thủ" bắt đầu từ bao giờ, nhưng có bằng chứng cho thấy nó đã kéo dài hơn một năm. Tháng 4/2023, trong buổi phỏng vấn quảng bá phim The Idea of You, cô cùng đồng nghiệp - cũng là CĐV Arsenal Nicholas Galitzine - đã vui sướng khi xem bàn thắng của đội nhà. "*1-0, Trossard!*", Galitzine reo lên, Hathaway tiếp lời: "Ôi em yêu anh!" rồi giải thích: "Xin lỗi, chúng tôi đều là fan Arsenal, và trận đấu đang diễn ra. Ở buổi phỏng vấn trước, họ vừa ghi bàn."

Bàn thắng họ ăn mừng là pha lập công của Leandro Trossard trong chiến thắng 2-0 trước Wolves ngày 20/4/2024. Sau đó, Trossard đã gửi lời mời Hathaway: "Hãy tiếp tục ủng hộ và hy vọng sớm gặp chị tại Emirates!"

Tuy nhiên, sự ủng hộ này dường như được che giấu rất kỹ. Trước năm nay, không có bất kỳ nhắc đến nào về “Anne Hathaway” và “Arsenal” cùng nhau. Thực tế, chỉ có một lần duy nhất trong thiên niên kỷ này nhắc đến Anne Hathaway và bóng đá nói chung, trong một cuộc phỏng vấn với New York Times năm 2001, khi cô tuyên bố rằng, ở trường trung học, “Tôi làm những việc bình thường. Tôi chơi bóng đá, học nhiều, diễn xuất một chút và có những người bạn tốt. Mọi thứ đều ổn.”

Điều tra thêm cho thấy Hathaway thỉnh thoảng cũng thích xem các môn thể thao khác. Đầu năm nay, cô ngồi xem một trận bóng rổ giữa Atlanta Hawks và Charlotte Hornets mà không chút cảm xúc, và một trận khác của Hornets vào năm ngoái. Cô cũng tham dự giải quần vợt US Open 2022, nơi cô được chụp ảnh đang vỗ tay gần Zach Braff. Trước đó, cô được chụp ảnh tại Wimbledon năm 2011, nhưng có vẻ chỉ có vậy.

Rõ ràng điều này dẫn chúng ta đến một số kết luận tiềm năng. Thứ nhất, Hathaway là một fan Arsenal cuồng nhiệt đến mức cô không muốn sự hiện diện của mình làm lu mờ màn trình diễn của đội tại các trận đấu. Thứ hai, Anne Hathaway đã trở thành bậc thầy của sự bất ngờ sau hàng thập kỷ nổi tiếng, và có thể ủng hộ đội bóng của mình một cách kín đáo.

Dù nhận lời mời từ Trossard cách đây một năm, có vẻ như nữ diễn viên chưa có dịp đến sân nhà của Arsenal. Trước khi bất ngờ tiết lộ thân phận CĐV trong buổi phỏng vấn tháng 4/2023, gần như không có dấu hiệu nào trên mạng xã hội cho thấy cô theo dõi đội bóng này. Nhưng sự ủng hộ của cô dường như càng mãnh liệt hơn trong hành trình Arsenal vào bán kết Champions League mùa này.

Đầu tháng này, Hathaway chia sẻ niềm vui khi Bukayo Saka trở lại và ghi bàn sau chấn thương, đăng ảnh mặc áo Arsenal trên Instagram với chú thích: "Chào mừng trở lại, #7!" sau chiến thắng 2-1 trước Fulham.

LONG KHANG