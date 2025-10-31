Ngôi sao bóng chuyền Saber Kazemi đã qua đời

Chuyên trang bóng chuyền uy tín Worldofvolley đã dành những lời tri ân sâu sắc cho ngôi sao bóng chuyền nam xấu số của Iran, Saber Kazemi - người vừa qua đời sau khi chìm vào hôn mê từ giữa tháng 10. Trước đó Ủy ban y tế của Liên đoàn Bóng chuyền Iran xác nhận tay đập 27 tuổi đã chết não.

Ngôi sao bóng chuyền nam hàng đầu của Iran là Saber Kazemi đã qua đời.

“Từ Iran, một tin tức đau buồn và tàn khốc đã đến. Saber Kazemi, một vận động viên bóng chuyền quốc gia được yêu mến, một ngôi sao thể thao đang lên, và trên hết, một chàng trai trẻ tốt bụng và trung thực, đã qua đời một cách bi thảm”, Worldofvolley viết. “Liên đoàn Bóng chuyền Iran đã xác nhận tin tức đau lòng này, mô tả đây là một mất mát lớn đối với đất nước và toàn thể thế giới bóng chuyền. Saber Kazemi không chỉ là một vận động viên - anh còn là biểu tượng của hy vọng, quyết tâm và sự khiêm nhường. Nụ cười rạng rỡ và tinh thần ấm áp của anh đã chạm đến trái tim tất cả những ai quen biết anh. Trên sân đấu, anh đã cống hiến hết mình cho đội bóng. Ngoài sân đấu, anh được ngưỡng mộ vì sự trung thực, lòng tốt và sự tôn trọng người khác”.

Worldofvolley viết tiếp. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, đồng đội và những người thân yêu của anh trong thời điểm đau buồn không thể tưởng tượng nổi này. Hãy yên nghỉ nhé, Saber Kazemi - ánh sáng và lòng tốt của bạn sẽ sống mãi trong mỗi trái tim mà bạn đã chạm đến”.

Trước đó, ngày 17-10, truyền thông Iran đưa tin Saber Kazemi bất ngờ bất tỉnh trong khi đang hồi phục tại hồ bơi sau một buổi tập của CLB Al Rayyan SC (Qatar). Anh đã được các nhân viên y tế sơ cứu và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện, nhưng đã hôn mê kể từ đó. Nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn chưa được xác định đầy đủ. Theo báo cáo ban đầu, Kazemi đã bất tỉnh sau khi bị điện giật. Các nhân chứng cho biết trước khi ngã gục, anh nói rằng mình đã bị “điện giật mạnh”. Tuy nhiên bác sĩ Jabari, một thành viên của đội ngũ y tế tham gia vào việc chuyển Kazemi đến Doha (Qatar), đã bác bỏ nguyên nhân do điện giật, cho biết cần phải điều tra thêm.

Kazemi được biết đến là một trong những đối chuyền xuất sắc nhất châu Á, đã đại diện cho đội tuyển quốc gia Iran tham dự nhiều giải đấu quốc tế lớn - đáng chú ý khi giành 2 tấm Huy chương Vàng tại Asian Games 2018 và 2022… Kazemi chỉ gia nhập Al Rayyan vào giữa năm 2025. Trước thông tin này, cộng đồng thể thao Iran và Qatar đã bày tỏ sự quan tâm và chia buồn sâu sắc.

HUY KHÔI