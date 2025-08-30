Ngọc Tân, Quang Hải, Hai Long chia tay đội tuyển vào giờ chót

Trước đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam vào dịp FIFA Days tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã có 3 trường hợp lỡ hẹn vì chấn thương.

Ngọc Tân vắng mặt ở đợt tập trung vào tháng 9 cùng ĐTQG.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân trở lại vào ngày 29-8 tại Hà Nội. Ở đợt tập trung lần này, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh…, ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới như tiền đạo Phạm Gia Hưng, hậu vệ Trần Hoàng Phúc hay trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt.

Tuy nhiên, lực lượng của đội tuyển đã có những biến động đáng chú ý. Cụ thể, trước ngày hội quân, tiền vệ Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương gãy xương sườn sau pha va chạm mạnh trong trận Thanh Hóa gặp Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2025-2026. Dù sức khỏe đã ổn định sau khi nhập viện cấp cứu, tiền vệ 31 tuổi này không kịp hồi phục để góp mặt ở lần tập trung này.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu 2 trận vào tháng 9.

Ngoài Ngọc Tân, hai cầu thủ khác là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long cũng không thể góp mặt do gặp vấn đề chấn thương. Để bổ sung lực lượng, HLV trưởng Kim Sang-sik đã triệu tập hậu vệ trái Phan Du Học (CLB HAGL). Sinh năm 2001, trưởng thành từ khóa 4 Học viện HAGL JMG, Du Học từng được gọi vào đội U23 Việt Nam trước thời HLV Kim Sang-sik.

Ngày 29-8, Phan Du Học đã có mặt tại nơi đóng quân của đội tuyển. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam đã có đủ quân số đến từ các CLB Hà Nội, CAHN, Ninh Bình, Nam Định, Công An TPHCM và Hoàng Anh Gia Lai. Nhóm cầu thủ thuộc Viettel và Becamex TPHCM sẽ lên hội quân sau ngày 30/8 do bận thi đấu trận muộn vòng 3 V-League.

Do HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển quốc gia sẽ tạm thời được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh trực tiếp điều hành. Trong thời gian tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu nội bộ, lần lượt gặp CLB CAHN vào ngày 4-9 và CLB Nam Định vào ngày 7-9.

CAO TƯỜNG