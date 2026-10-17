Ngoại binh ghi 3 bàn trong 16 phút, Hải Phòng ngược dòng thắng Đà Nẵng

Tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick chỉ trong 16 phút, tiền đạo Tagueu Joel giúp Hải Phòng ngược dòng đánh bại chủ nhà Đà Nẵng tỷ số 5-1 thuộc vòng 4 V-League 2026-2027 tối 17-10.

Ngoại binh Tagueu Joel tỏa sáng mang chiến thắng về cho Hải Phòng. ẢNH: VPF

Cả Đà Nẵng và Hải Phòng đều thất bại ở vòng 3, khiến cuộc đối đầu trên sân Chi Lăng trở thành cơ hội để 2 đội tìm lại niềm vui chiến thắng, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Với lợi thế sân nhà, Đà Nẵng nhập cuộc chủ động và tạo ra khác biệt ở phút 18. Từ tình huống phản công nhanh, Bryan Ly nhận bóng ở gần giữa sân, bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự Hải Phòng trước khi thực hiện cú bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Nguyễn Văn Toản, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, bàn thắng này không giúp Đà Nẵng duy trì được thế trận thuận lợi. Hải Phòng nhanh chóng đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và liên tục khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương.

Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội ở phút 25, Tagueu Joel chọn vị trí chính xác, bật cao đánh đầu vào góc xa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Năm phút sau, hàng thủ Đà Nẵng tiếp tục mắc sai lầm khi để các ngoại binh Hải Phòng phối hợp thoải mái trong vòng cấm. Tagueu tận dụng cơ hội dứt điểm, đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Đà Nẵng chưa kịp ổn định lại đội hình đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 41, trong tình huống bóng lộn xộn trước khung thành, Tagueu xoay người dứt điểm chéo góc, hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 3-1 cho Hải Phòng.

Các cầu thủ Đà Nẵng (áo cam) để thua ngược đội khách Hải Phòng. ẢNH: ĐÀ NẴNG FC

Trước khi hiệp 1 khép lại, trung vệ Quế Ngọc Hải có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng cú sút phạt của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Sang hiệp 2, Hải Phòng chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lợi thế. Trong khi đó, Đà Nẵng nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Thủ môn Nguyễn Văn Toản thi đấu chắc chắn, góp phần giúp đội khách duy trì quyền kiểm soát tình hình.

Phút 77, Milan Makaric tận dụng cơ hội ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, nâng tỷ số lên 4-1. Đến phút 90+3, tiền đạo này tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng đậm 5-1 cho Hải Phòng.

Chiến thắng trên sân Chi Lăng giúp Hải Phòng tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng trên sân khách kể từ đầu mùa giải. Đội bóng của HLV Đặng Văn Thành vươn lên vị trí thứ 6 với 6 điểm. Chiều ngược lại, Đà Nẵng nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, rơi xuống vị trí thứ 13 với 3 điểm.

HỮU THÀNH