Hà Tĩnh - SLNA: Nước sông Lam biết khi mô cho cạn…

Có lẽ, ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó có thể nghĩ đến kịch bản cả Hà Tĩnh lẫn SLNA, hai đội bóng không được đánh giá cao trước thềm V-League 2026-2027, thậm chí từng bị xem là những ứng viên cho cuộc đua trụ hạng, lại cùng hiện diện trong tốp 4 sau 3 vòng đầu tiên.

Các cầu thủ trẻ SLNA đang khởi đầu ấn tượng tại mùa giải 2026-2027. ẢNH: VPF

Nhưng gia vị đặc biệt của bóng đá lại nằm ở những điều bất ngờ và không tưởng. Hành trình đầu mùa của 2 đại diện Nghệ - Tĩnh đang mang đến niềm vui, niềm tin cùng những hy vọng mới cho người hâm mộ quê nhà.

Cũng vì thế, dù đến 18 giờ ngày 17-10 trận derby Nghệ - Tĩnh thuộc vòng 4 mới diễn ra, bầu không khí đã rộn ràng trên các diễn đàn suốt tuần qua. Hà Tĩnh luôn mang trong mình khát vọng khẳng định bản sắc, chứng minh rằng bóng đá vùng đất núi Hồng không hề kém cạnh người hàng xóm giàu truyền thống. Còn SLNA vẫn miệt mài trên hành trình tìm lại ánh hào quang, khôi phục vị thế của một CLB giàu thành tích của bóng đá Việt Nam.

Người xứ Nghệ tự hào hô vang: “Nước sông Lam biết khi mô cho cạn, cũng như tinh thần bóng đá của quê Choa”, như một cách nói về sự dồi dào của tài năng và sức sống bóng đá quê hương. Từ cái nôi SLNA, nhiều thế hệ cầu thủ, HLV đã trưởng thành rồi tỏa đi khắp mọi miền đất nước.

HLV Phan Như Thuật của Hà Tĩnh là một trong những nhà cầm quân trẻ tiêu biểu trưởng thành từ bóng đá Nghệ An. Sát cánh bên ông là 2 cộng sự Phan Tiến Hoài và Nguyễn Đức Thắng, cùng đội trưởng Nguyễn Trọng Hoàng, các trụ cột Vương Văn Huy, Ngô Văn Lương… Những con người ấy, dù đang khoác lên mình màu áo Hà Tĩnh, vẫn mang theo cốt cách, tinh thần và những bài học được vun đắp từ bóng đá xứ Nghệ.

HLV Phan Như Thuật gặp dịp gặp lại đội bóng quê hương SLNA. ẢNH: VPF

Ở phía đối diện, HLV Văn Sỹ Sơn từ lâu đã được xếp vào hàng những nhà cầm quân lão làng của V-League. Sau một năm hồi hương, ông đang nỗ lực tạo nên diện mạo mới cho SLNA. Trong tay HLV Văn Sỹ Sơn là một thế hệ cầu thủ trẻ mới… ra lò từ lò đào tạo SLNA, nhưng luôn khát khao chứng minh năng lực bản thân.

Bởi vậy, những trận derby Nghệ - Tĩnh thường mang một sắc thái đặc biệt và cũng đầy dị biệt . Những người từng chung màu áo, từng là đồng đội, thầy trò và bạn bè, nay đứng ở 2 bên phần sân. Có lẽ cũng vì nặng cái tình mà nhiều cuộc đối đầu giữa 2 đội đã khép lại bằng tỷ số hòa.

Nhưng tin rằng, cuộc hạnh ngộ lần này có thể sẽ mang sắc thái khác. Hà Tĩnh đang có chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp, gần nhất là màn trình diễn thuyết phục với chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà của á quân Thể Công Viettel. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, đội bóng núi Hồng đang cho thấy sự tự tin, gắn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. SLNA cũng chẳng hề kém cạnh khi duy trì chuỗi 4 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa 2026-2027, trong đó có 3 chiến thắng.

Vì thế, cả Hà Tĩnh lẫn SLNA đều có lý do để hướng đến chiến thắng, vừa khẳng định bản thân, vừa nuôi dưỡng giấc mơ cạnh tranh huy chương ở mùa giải năm nay. Và dù diễn biến trên sân hay kết quả chung cuộc có thế nào, tình thân Nghệ - Tĩnh giữa 2 đội vẫn vẹn nguyên. Bởi dòng Lam vẫn chảy qua miền quê chung, mang theo niềm tự hào và tình yêu bóng đá chưa bao giờ vơi cạn.

Dự đoán: Hà Tĩnh 1-1 SLNA

HỮU THÀNH