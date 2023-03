Ngày hội bóng đá 7 người trở lại với Bình Dương

Phát biểu ở buổi lễ ra mắt mùa giải 2023 (BPL-S4), Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Trọng Mạnh gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ chính Xây dựng Minh Cảnh và các đơn vị đồng hành khác đã chung tay cùng PhuiFootball nâng tầm chất lượng giải đấu. Hân hoan chào đón 8 CLB đến tham dự giải đấu, trong đó có những đại diện đến từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Phước và miền Tây, đại diện Ban tổ chức hy vọng các đội sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, cống hiến hết mình cho cộng đồng yêu bóng đá 7 người trên toàn quốc nói chung và Bình Dương nói riêng.

Một trong những yếu tố tạo nên thương hiệu của BPL là sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao hàng đầu của “sới phủi” miền Nam. Sân chơi năm nay tiếp tục chào đón Toại “Super”, Định “Sói” (Bamboo), Long “Pa Sấy”, Đông Hồ (My My), Sơn “Nemanja” (Bến Cát)... Cộng hưởng “chất xám” đến từ HLV Trung “Núi” (Phó Giám đốc Kỹ thuật Thái Sơn Nam, huấn luyện PTI Bình Dương), HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc (Cựu Giám đốc Kỹ thuật futsal Sài Gòn FC)...

BPL-S4 diễn ra từ ngày 2 đến 24-4 trên tổ hợp sân cỏ nhân tạo Phủi Tân Uyên (Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Tám CLB tham dự được chia làm 2 bảng, các đội trong mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, để chọn ra 2 đội xếp nhất và nhì vào chơi vòng bán kết. Lá thăm may rủi đưa đương kim vô địch Bamboo nằm ở bảng B với các đối thủ Bến Cát, My My và An Nguyên Bảo. Trong khi bảng A với sự hiện diện của Rượu Lộc Phát, Chim Cánh Cụt, PTI Bình Dương và Lục Tỉnh.

Bên cạnh cúp vô địch, đội đăng quang BPL-S4 nhận số tiền thưởng 30 triệu đồng. Phần thưởng dành cho đội á quân và 2 đội đồng hạng 3 lần lượt 15 triệu và 5 triệu đồng. Để tăng tính kịch tính và chất lượng chuyên môn của giải đấu, Ban tổ chức còn trao thêm các giải thưởng phụ, gồm Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc và Cầu thủ xuất sắc. Ở buổi họp báo, những câu hỏi và thắc mắc đã được Trưởng Ban tổ chức BPL-S4 và nhà tài trợ giải đáp kịp thời đến đại diện các CLB, để tất cả cùng có sự thống nhất và sẵn sàng hướng đến giải đấu.