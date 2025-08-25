Newcastle – Liverpool: Vụ Isak tạo ra trận cầu "siêu khủng" tại St James’ Park

Tối thứ Hai, khi Liverpool đặt chân đến Tyneside, không chỉ là một trận đấu thông thường mà là một cuộc chiến mang đậm cảm xúc, được thổi bùng bởi lùm xùm quanh Alexander Isak – ngôi sao đang muốn rời Newcastle để khoác áo nhà vô địch Premier League. Trận đấu này không chỉ là ba điểm, mà còn là màn đấu trí, đấu tình giữa hai HLV, giữa hai đội bóng, và giữa những người hâm mộ cuồng nhiệt.

Không khí sôi sục và cái bóng của Isak

St James’ Park luôn là một pháo đài khó nhằn, đặc biệt khi Newcastle được chơi trên sân nhà, và đối thủ lại là Liverpool – nhà vô địch Premier League. Nhưng năm nay, mọi thứ còn nóng hơn bởi drama chuyển nhượng liên quan đến Isak. Tiền đạo người Thụy Điển, với hành động từ chối thi đấu để ép Newcastle nhả người, đã biến trận đấu này thành một “trận chiến” mang tính biểu tượng. CĐV Newcastle, vốn nổi tiếng cuồng nhiệt, chắc chắn sẽ biến sân vận động thành một “vùng chiến sự” thực sự, với sự hỗ trợ từ nhóm Wor Flags – những người luôn biết cách tạo nên bầu không khí bùng nổ.

Thomas Concannon, một tình nguyện viên của Wor Flags, thừa nhận rằng việc chuẩn bị cho trận đấu này không hề dễ dàng. “Chúng tôi nhận thức rõ tình hình hiện tại,” anh nói, ám chỉ sự chia rẽ trong nội bộ CĐV về Isak. Tuy nhiên, nhóm này vẫn quyết tâm tạo nên một màn trình diễn trước trận đấu hoành tráng, với mục tiêu tiếp thêm lửa cho các cầu thủ trên sân. “Trận đấu này cảm giác như đối đầu với một kình địch lịch sử,” Concannon nói, và quả thật, không khí tại St James’ Park sẽ không khác gì một trận derby.

Hugo Ekitiké: Ngôi sao mới giữa lằn ranh

Giữa tâm bão Isak, Hugo Ekitiké trở thành tâm điểm chú ý khác. Tiền đạo người Pháp, vừa được Liverpool chiêu mộ với giá 69 triệu bảng, sẽ có màn ra mắt tại St James’ Park – nơi mà anh từng là mục tiêu săn đón của chính Newcastle. Eddie Howe không giấu diếm sự ngưỡng mộ với Ekitiké, người mà ông mô tả là “di chuyển thông minh, giỏi không chiến, ghi bàn bằng cả hai chân”. Newcastle đã theo đuổi Ekitiké từ năm 2022, nhưng Liverpool đã nhanh chân hơn trong thương vụ này, tạo nên một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng.

Sự xuất hiện của Ekitiké không chỉ là một đòn đánh vào Newcastle, mà còn làm phức tạp thêm tình hình của Isak. Nếu Newcastle ký được Ekitiké, họ đã có một phương án thay thế sẵn sàng, thậm chí còn thời gian để tìm thêm một tiền đạo khác thay thế Callum Wilson, người đã rời đội bóng tháng trước. Nhưng giờ đây, khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài ngày, Newcastle đang chạy đua với thời gian để tìm một trung phong mới, trong khi Liverpool vẫn lăm le quay lại với một lời đề nghị cao hơn cho Isak.

Newcastle và Liverpool: Sức mạnh và điểm yếu

Dưới thời Eddie Howe, Newcastle đã biến St James’ Park thành một pháo đài thực sự. Kể từ khi Howe tiếp quản đội bóng vào năm 2021, Newcastle chỉ thua 12 trận tại Premier League trên sân nhà. Đặc biệt, họ bất bại trong 8 trận sân nhà mùa trước trước các ông lớn như Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Man United và Tottenham, với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Chiến thắng 2-1 trước Liverpool ở chung kết cúp liên đoàn mùa trước là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của “Chích chòe” khi được chơi tại Tyneside.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Isak là một tổn thất lớn. Newcastle đã không ghi bàn trong 4 trận Premier League gần nhất khi thiếu Isak, bỏ lỡ tới 47 cú sút với tổng giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 5.57. Anthony Gordon, người được đẩy lên đá trung phong ở trận hòa 0-0 trước Aston Villa cuối tuần trước, đã tung ra 7 cú sút – nhiều nhất trong một trận đấu ở vòng 1 Premier League – nhưng không thể ghi bàn. Điều này cho thấy Newcastle đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở khâu dứt điểm khi thiếu vắng ngôi sao chủ lực.

Trong khi đó, Liverpool lại không gặp vấn đề gì về tấn công. Trận mở màn mùa giải, họ đã đè bẹp Bournemouth 4-2 với các bàn thắng từ Ekitiké, Cody Gakpo, Federico Chiesa và Mohamed Salah. Đặc biệt, Salah – “Vua Ai Cập” – là nỗi khiếp sợ của Newcastle. Với 10 bàn thắng và 8 kiến tạo trước Newcastle tại Premier League, Salah đang giữ kỷ lục về số lần góp dấu giày vào bàn thắng trước một đội bóng do một HLV cụ thể dẫn dắt (21 lần trước các đội của Howe). Với phong độ hiện tại, gần như chắc chắn Liverpool sẽ ghi bàn, nối dài chuỗi 36 trận ghi bàn liên tiếp tại Premier League.

Dù mạnh mẽ ở mặt trận tấn công, Liverpool lại đang để lộ những lỗ hổng ở hàng thủ. Trận thắng Bournemouth đã chứng kiến họ để thủng lưới 2 bàn từ những pha phản công nhanh – bằng tổng số bàn thua từ tình huống này trong cả mùa trước. Sự trở lại của Ryan Gravenberch sau án treo giò có thể giúp cải thiện tuyến giữa, nhưng sự vắng mặt của Jeremie Frimpong (chấn thương gân kheo) và nghi vấn về thể lực của Joe Gomez khiến hàng hậu vệ Liverpool trở nên mong manh. Đây chính là cơ hội để Newcastle khai thác, dù họ phải đối mặt với bài toán làm sao để ghi bàn khi thiếu Isak.

Dự đoán và đội hình

Theo siêu máy tính Opta, Liverpool được đánh giá cao hơn với 44.1% cơ hội chiến thắng, so với 31.5% của Newcastle và 24.4% cho một trận hòa. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt từ CĐV, Newcastle hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, như họ đã làm trong trận hòa 3-3 đầy kịch tính với Liverpool vào tháng 12 năm ngoái.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. Liverpool: Alisson; Ramsay, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitiké.

LONG KHANG