Newcastle bị 10 cầu thủ Aston Villa cầm chân trong gần nửa giờ

Newcastle đã có một cái nhìn đáng lo ngại về cuộc sống không có Alexander Isak khi họ bị Aston Villa cầm hòa 0-0 trong trận mở màn Premier League bất chấp việc Ezri Konsa đã bị đuổi khỏi sân từ phút 66.

Ezri Konsa (phải, Aston Villa) buộc phải kéo ngã Anthony Gordon để nhận thẻ đỏ

Hậu vệ Konsa của Villa đã bị đuổi khỏi sân sau một pha phạm lỗi chuyên nghiệp với Anthony Gordon vào giữa hiệp 2. Tuy nhiên, Newcastle đã không thể tận dụng được lợi thế trong màn trình diễn yếu kém, cho thấy lý do tại sao họ rất muốn giữ chân Isak.

Tiền đạo người Thụy Điển đã không tham gia trận đấu với Villa sau khi đã nói với CLB rằng anh muốn rời đi để gia nhập nhà vô địch Premier League Liverpool. Nhưng lời đề nghị của Liverpool dành cho Isak, trị giá 110 triệu bảng (149 triệu đô la) vào đầu tháng này đã bị Newcastle từ chối.

HLV Eddie Howe của Newcastle bình luận về kết quả hòa 0-0: "Tôi nghĩ chúng tôi không áp đảo về mặt cơ hội như mong muốn. Có lẽ chúng tôi hơi quá nôn nóng ghi bàn. Nếu không hoàn toàn đồng lòng ở Ngoại hạng Anh, bạn sẽ thấy rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã trả lời được một vài câu hỏi về tinh thần".

Isak đã giúp Newcastle giành quyền tham dự Champions League và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 56 năm của họ ở mùa giải trước, lại đang từ chối tập luyện hoặc thi đấu để tìm cách rời khỏi CLB mà anh đã gia nhập từ Real Sociedad vào năm 2022. Anh đã không tham gia chuyến du đấu trước mùa giải của Newcastle, thay vào đó tập luyện một mình tại CLB cũ ở Tây Ban Nha.

Trở lại với trận đấu, Gordon dẫn dắt hàng công khi Isak vắng mặt, khi cầu thủ chạy cánh người Anh này buộc phải chơi không đúng vị trí sở trường, ở trung tâm hàng công ba người của Newcastle. Anthony Elanga đã có trận ra mắt Newcastle sau khi cầu thủ chạy cánh này chuyển đến từ Nottingham Forest với giá 55 triệu bảng (74 triệu đô la), trong khi Malick Thiaw, một hậu vệ được chiêu mộ từ AC Milan, nằm trong số những cầu thủ dự bị.

Không có Isak để tăng cường sức mạnh hàng công, Newcastle đã không thể tận dụng được ưu thế về mặt sân bãi, khiến Howe đành phải hy vọng vào một giải pháp nhanh chóng cho câu chuyện chuyển nhượng, vốn có thể kéo dài đến hết kỳ chuyển nhượng vào tháng Chín. "Theo quan điểm của tôi, bạn muốn một giải pháp nhanh chóng. Điều đó sẽ làm mất đi sự tập trung của các cầu thủ và người hâm mộ. Chúng tôi muốn đoàn kết. Chúng tôi muốn một giải pháp, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát được điều đó".

Newcastle hoang phí cơ hội

HLV Unai Emery của Villa có thể lấy lại tinh thần từ nỗ lực của đội bóng sau chiếc thẻ đỏ của Konsa. Emery thừa nhận rằng đây là một kỳ chuyển nhượng "thách thức" sau khi Aston Villa bị hạn chế bởi các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của Ngoại hạng Anh, khiến họ chỉ có hai bản hợp đồng mới.

Marco Bizot, được chiêu mộ từ Brest, đã có trận ra mắt trong khung gỗ khi Emiliano Martinez bị treo giò, còn Evann Guessand, một tiền đạo đến từ Rennes, chỉ ngồi dự bị.

Elanga đã bỏ lỡ cơ hội vàng để ghi bàn mở tỷ số sau khi bứt tốc về phía khung thành đối phương để thực hiện cú sút nhưng bị Bizot đẩy ra.

Gordon cũng tỏ ra phung phí không kém khi anh đánh đầu vọt xà ngang từ đường chuyền của Harvey Barnes chỉ cách khung thành 6 mét. Newcastle lại tạo ra một tình huống nguy hiểm khi Bruno Guimaraes đánh đầu từ quả đá phạt trực tiếp hướng đến Barnes và anh đã chọn Gordon, nhưng cú sút sệt từ khoảng cách 18 mét của anh đã bị Bizot cản phá.

Newcastle đã có 8 cú sút trong 30 phút đầu tiên, trong khi Villa chỉ có 2 lần chạm bóng trong vòng cấm địa của đội khách và không tung ra được cú sút nào trong cả hiệp. Villa cuối cùng đã thử thách thủ môn Nick Pope của Newcastle bằng cú đánh đầu của Boubacar Kamara ngay sau giờ nghỉ.

Nhưng đội quân của Emery chỉ còn chơi với 10 người ở phút 66 sau đường chuyền tuyệt vời của Elanga giúp Gordon lao thẳng về phía khung thành, tình thế buộc Konsa phải kéo anh ngã và và nhẫn lãnh thẻ đỏ. Newcastle dồn ép để giành chiến thắng, nhưng cú vô lê vào lưới của Barnes đã bị Matty Cash cản phá và Bizot từ chối cú sút của Gordon trong khi Villa vẫn giữ vững thế trận.

HOÀNG HÀ