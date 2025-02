Nếu Man United là một dự án dài hạn, thì Ruben Amorim xứng đáng được thông cảm

Manchester United đang ở trong tình cảnh không mấy tốt đẹp. Bảng xếp hạng Premier League, với vị trí thứ 15 của họ, cùng với những thống kê đi kèm, đã nói lên tất cả. Sau thất bại 0-1 trước Tottenham vào chiều Chủ nhật, Man United đang nằm trong nhóm 6 đội cuối bảng, đối mặt với mùa giải tệ nhất trong nhiều thập kỷ và ở một vị trí khó tin khi sau 25 trận của mùa giải 2024-25, họ thậm chí có nguy cơ xuống hạng. Họ chưa từng kết thúc mùa giải nào thấp hơn vị trí thứ 8 kể từ khi Premier League ra đời, và hiện tại, siêu máy tính Opta chỉ cho họ 9% cơ hội lọt vào top 10.

Đây là một giai đoạn ảm đạm trong lịch sử câu lạc bộ. Họ đã thua 12 trận tại giải đấu mùa này, thành tích tệ nhất sau 25 trận kể từ mùa 1973-74 – lần cuối cùng họ xuống hạng. Và đây cũng không phải là kém may mắn hay do các đối thủ mạnh hơn. Theo mô hình điểm số kỳ vọng (xPts) của Opta, sử dụng dữ liệu xG để đo lường chất lượng màn trình diễn của các đội dựa trên những cơ hội họ tạo ra, Man United chỉ xứng đáng đứng thứ 14, tức là chỉ cao hơn một bậc so với vị trí hiện tại của họ.

Bảng xếp hạng điểm số kỳ vọng (xPts) của Premier League

Như thường lệ với bất kỳ câu lạc bộ nào đang khủng hoảng, trò đổ lỗi đang diễn ra mạnh mẽ. Trong tình hình hiện tại, HLV Ruben Amorim phần lớn vẫn không phải chịu quá nhiều chỉ trích vì ông gia nhập một câu lạc bộ vốn đã có nhiều vấn đề trên sân cỏ từ lâu. Nhưng ngay cả theo tiêu chuẩn của một giai đoạn khủng hoảng mà Man United đã kết thúc bên ngoài top 4 Champions League trong 6 trên 10 mùa giải gần đây và liên tục thay đổi huấn luyện viên trong khi làm tổn hại danh tiếng của họ, mùa giải này vẫn là một kỷ lục đáng buồn. Ở thời điểm đen tối nhất dưới thời Ralf Rangnick, khi bầu không khí tại câu lạc bộ tồi tệ nhất trong nhiều năm, Man United vẫn lết đến vị trí thứ 6 – một thứ hạng mà họ hiện tại có lẽ cố sống – cố chết để đạt được.

Tuy nhiên, HLV Amorim cũng không hoàn toàn vô tội. Đã có một vài quyết định đáng ngờ kể từ khi ông chuyển đến Anh. Việc tuyên bố trong một buổi họp báo sau thất bại nặng nề rằng "chúng tôi có lẽ là đội bóng tệ nhất trong lịch sử Manchester United" chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Và mặc dù việc ông loại Marcus Rashford và cho cầu thủ này sang Aston Villa là điều dễ hiểu, nhưng vẫn sẽ có những người thắc mắc liệu đó có phải quyết định sáng suốt nhất hay không, nhất là khi Man United đang gặp vấn đề lớn trong khâu tấn công.

Bộ ba tiền đạo đá chính trong trận gặp Tottenham – Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee và Alejandro Garnacho – đều chưa ghi bàn tại Premier League kể từ thất bại trước Nottingham Forest vào ngày 7-12. Garnacho, người đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của Man United trước Spurs, có tỷ lệ chuyển đổi cơ hội lớn thành bàn thắng tệ nhất trong số các cầu thủ có ít nhất 10 cơ hội loại này tại Premier League mùa này, với chỉ 2 bàn trên 14 lần dứt điểm (14,3%). Trong khi đó, Rashford, người lần cuối khoác áo Man United trong trận thua Forest, đã ghi nhiều bàn thắng tại giải quốc nội hơn bất kỳ ai trong ba cầu thủ đá chính hôm Chủ nhật (4 bàn).

Có thể nói Rashford đã có quá đủ cơ hội tại Old Trafford, và Amorim có nhiều lý do để đưa ra quyết định mạnh tay như vậy, nhưng chắc hẳn vẫn rất đau lòng đối với CĐV United khi thấy anh ấy tỏ ra sắc sảo và quyết đoán trong những ngày đầu khoác áo Aston Villa.

Dù vậy, Amorim vẫn chưa ở câu lạc bộ đủ lâu để bị đánh giá quá khắt khe. Trước hết, vấn đề về khả năng ghi bàn của Man United đã tồn tại từ trước khi ông đến. Man United mới chỉ ghi được 28 bàn sau 25 trận tại Premier League mùa này (1,12 bàn/trận), nhưng họ cũng chỉ có thành tích 12 bàn sau 11 trận (1,09 bàn/trận) trước khi ông nhậm chức.

Trong suốt mùa giải này, họ đã thể hiện kém hơn so với chỉ số xG ở mức tồi tệ nhất Premier League (-8,8, không tính bàn phản lưới nhà), dù đã tạo ra các cơ hội có giá trị 35,8 xG. Có những vấn đề sâu xa hơn bất kỳ khó khăn ngắn hạn nào liên quan đến khả năng quản lý cầu thủ hay chiến thuật của Amorim.

Biểu đồ xG của Man Utd tại Premier League 2024-25

Trong trận đấu với Tottenham hôm Chủ nhật, Amorim phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương khiến ông chỉ có 12 cầu thủ đội một sẵn sàng thi đấu và gần như không có thời gian để chuẩn bị với đội hình xuất phát mà ông gần như không có lựa chọn nào khác. Băng ghế dự bị của United có kỷ lục 8 cầu thủ trẻ tuổi nhất Premier League, và dù họ chắc chắn là những tài năng trẻ, nhưng đó không phải là Kobbie Mainoo hay Lenny Yoro. Không ai trong số 8 cầu thủ trẻ trên băng ghế dự bị tại sân Spurs từng có một lần ra sân cho đội một của Man United. Người duy nhất từng thi đấu ở cấp độ đội một.

Độ tuổi trung bình của băng ghế dự bị Man United chỉ là 19 năm 336 ngày, biến nó thành băng ghế dự bị trẻ thứ 9 trong lịch sử Premier League (từ mùa 2006-07), và trẻ thứ hai kể từ khi tăng số cầu thủ dự bị lên 9 vài mùa trước. Chưa kể độ tuổi trung bình của nhóm này đã được tăng lên đáng kể nhờ sự hiện diện của Victor Lindelöf (30 tuổi).

Man United vốn nổi tiếng với việc đẩy mạnh sử dụng cầu thủ trẻ – họ luôn tự hào về điều này, khi có ít nhất một cầu thủ học viện trong đội hình mỗi trận đấu kể từ năm 1937, một chuỗi kéo dài đến 4.298 trận – nên CĐV luôn háo hức được chứng kiến một tài năng trẻ được tung vào sân. Ví dụ, họ có lẽ đã không bao giờ có Rashford nếu Louis van Gaal không làm điều đó.

Nhưng băng ghế dự bị hôm Chủ nhật quá thiếu kinh nghiệm đến mức quyết định của Amorim khi giữ nguyên đội hình xuất phát đến tận những phút bù giờ hiệp hai là điều dễ hiểu. Khi ông thay người, đó là để đưa vào Chido Obi-Martin, một cầu thủ trẻ được đánh giá cao và cũng từng thuộc biên chế Arsenal, người đã trở thành cầu thủ trẻ thứ ba từng vào sân từ băng ghế dự bị cho Man United tại Premier League (17 tuổi 79 ngày), sau Angel Gomes vào tháng 5/2017 (16 tuổi 263 ngày) và Shola Shoretire vào tháng 2/2021 (17 tuổi 19 ngày).

Sau khi bị James Maddison ghi bàn sớm, Man United đã có cơ hội để gỡ hòa. Garnacho và Zirkzee đã bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất, trong khi thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham cũng có vài pha cứu thua xuất sắc. Amorim cho rằng các cầu thủ chính trên sân là hy vọng tốt nhất để tìm kiếm bàn gỡ.

"Đây là giải đấu khó khăn nhất thế giới," Amorim nói với BBC. "Tôi đang cố gắng cẩn thận với những cầu thủ trẻ này. Tôi cảm nhận được rằng đội bóng đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng và tôi không cảm thấy cần phải thay đổi. Bạn cố gắng đọc trận đấu, hiểu những gì bạn thấy trong các buổi tập. Đội bóng đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng và tôi không cảm thấy cần phải thay đổi."

Man United thực sự đã không chơi tệ nhưng phong độ gần đây đã làm suy yếu sự tự tin của các tiền đạo, và việc phải đối đầu với một đối thủ mạnh với một vài cầu thủ chủ chốt trở lại sau khủng hoảng chấn thương, nhưng lại quá ít lựa chọn dự bị. Giống như Tottenham, thách thức của việc thi đấu tại đấu trường châu Âu đang thử thách đội hình Man United đến giới hạn.

Một số người có thể cho rằng Amorim nên linh hoạt hơn một chút với việc kiên định với sơ đồ 3-4-3 (không phải là ông có đủ cầu thủ để làm điều gì khác tại Tottenham). Những người khác có thể nói rằng việc để Casemiro bị bỏ rơi ở hàng tiền vệ với quá nhiều không gian phải kiểm soát là điều không thể bào chữa. Nhưng thực tế là Amorim đang phải đối mặt với thách thức chồng chất, và ông đã gặp khó khăn kể từ khi gia nhập. Ông không muốn chuyển đến giữa mùa giải, nhưng được Man United thông báo rằng đây là cơ hội "bây giờ hoặc không bao giờ", và ông không cảm thấy có thể từ chối họ.

Vậy, quyết định bổ nhiệm ông có phải là điều gây hại nhiều hơn lợi? Họ đang ở vị trí tồi tệ hơn nhiều so với thời Erik ten Hag, và có khả năng một số cầu thủ đang mất niềm tin vào HLV trước khi triều đại của ông thực sự bắt đầu. Có lẽ quá dễ để nói với cái nhìn từ hậu kiện, nhưng về lâu dài, Man United có lẽ đã tốt hơn nếu cho Amorim thời gian và đợi đến cuối mùa giải mới đưa ông về.

Ông đã gia nhập một câu lạc bộ đang cắt giảm ngân sách ngoài sân cỏ và ở đáy sâu nhất trên sân trong nhiều năm. Ít nhất, ông xứng đáng nhận được một chút thông cảm cho tình huống mà ông đang phải đối mặt.

HỒ VIỆT