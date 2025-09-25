Nâng chất thể thao học đường

Thể thao học đường được xem là một phần trong hành trình giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực học sinh. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành hướng dẫn mời chuyên gia, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông tạo sự thuận lợi cho các trường triển khai chương trình này.

Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn việc mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, HLV, VĐV tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, trong 4 nhóm chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sỹ, HLV, VĐV được ưu tiên mời, có 2 nhóm liên quan đến lĩnh vực thể thao gồm: HLV có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên hoặc có thành tích huấn luyện VĐV đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao, có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo; VĐV đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Hướng dẫn của Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, đối với các môn học, hoạt động giáo dục quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông được tổ chức dạy học vào buổi 1: nhà trường có thể mời chuyên gia, HLV, VĐV tham gia dạy học theo các tiết học hoặc chuyên đề bảo đảm kế hoạch giáo dục nhà trường và đáp ứng được yêu cầu cần đạt theo quy định. Đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ… được tổ chức vào buổi 2: nhà trường có thể mời chuyên gia, HLV, VĐV tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

Những chuyên gia, HLV hay VĐV được mời tham gia đứng lớp phải có phẩm chất tốt, uy tín nghề nghiệp, có khả năng truyền đạt và kỹ năng sư phạm phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Bóng rổ được nhiều học sinh lựa chọn luyện tập. Ảnh: THƯ NGUYỄN

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TPHCM, cho rằng đây là cơ hội tốt để các HLV, VĐV không chỉ cố gắng cho thành tích của địa phương, của quốc gia mà còn là cơ hội phụng sự cộng đồng. "Thể thao TPHCM đang quản lý và phát triển khoảng 47 bộ môn, trong đó 20 môn phù hợp với lứa tuổi học sinh luyện tập.

Các HLV, VĐV ở những môn này là những người vừa đạt trình độ cao trong chuyên môn, vừa có thành tích tốt trong học tập đại học và sau đại học. Để phù hợp với định hướng từ Bộ GD-ĐT, chúng tôi sẽ lựa chọn những gương mặt nổi bật tham gia hỗ trợ, đồng thời tạo cơ hội để họ trau dồi nâng cao nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cho học sinh", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo HLV Trương Minh Sang, đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, định hướng này mang nhiều ý nghĩa và giá trị tích cực, thể hiện sự đổi mới trong tư duy giáo dục toàn diện. Thay vì chỉ dừng lại ở các bài tập cơ bản, học sinh được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu, bài bản từ những người có kinh nghiệm thực tiễn.

Thông qua những câu chuyện thành công, nỗ lực vượt khó của VĐV sẽ khích lệ tinh thần rèn luyện thể chất cho học sinh. Từ những buổi sinh hoạt cùng các chuyên gia, HLV, VĐV, nhà trường còn có thể phát hiện những học sinh có tiềm năng thể thao từ sớm, tạo nguồn VĐV cho tương lai.

Định hướng mới của ngành GD-ĐT sẽ góp phần đánh thức tiềm năng của thể thao học đường - lĩnh vực luôn được ngành TDTT quan tâm nhưng rất khó tiếp cận và phát triển.

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, khi được "khơi thông", thể thao học đường sẽ trở thành nền tảng quan trọng trong phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng thể thao nước nhà. Bắt đầu từ năm 2025, ngành TDTT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, mở rộng hoạt động thể thao ngoại khóa và đưa các môn thể thao phù hợp vào chương trình học chính khóa cho học sinh trên toàn quốc.

NGUYỄN ANH