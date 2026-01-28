Nam Định kỳ vọng sẽ toàn thắng ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026

Lượt trận thứ 4 của bảng B ASEAN Club Championship 2025-2026 (Cúp C1 Đông Nam Á) sẽ diễn ra vào ngày 29-1, CLB Nam Định sẽ có cuộc tiếp đón đại diện của Singapore là Lion City Sailors, đội bóng thành Nam đang hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để đến gần với vòng Bán kết.

Nam Định đang có phong độ tốt ở đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Sau 3 trận đấu, Nam Định đã toàn thắng để tạm dẫn đầu bảng B với 9 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại khá ấn tượng là 9/2. Giai đoạn nghỉ ngơi dài ngày vừa qua đã giúp cho nhiều trụ cột vốn đang bị chấn thương của Nam Định bình phục tốt để sẵn sàng quay trở lại sân cỏ. Họ sẽ có màn chạy đà đầu năm mới bằng cuộc tiếp đón Lion City Sailors trên sân Thiên Trường.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu vào ngày 28-1, HLV Mauro của Nam Định nhận xét: “Lion City Sailors là một đội bóng chất lượng. Họ đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay với dàn cầu thủ chất lượng và một HLV nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, mục tiêu của Nam Định cũng như bao trận đấu khác, chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

Xuân Son đang trở lại mạnh mẽ trên hàng công Nam Định.

Ở bên kia sân, Lion City Sailors hiện đang có 4 điểm và đang có mạch phong độ ổn định khi toàn thắng cả 5 trận đấu gần đây. Khác với Nam Định khi có thời gian dài không thi đấu do V-League tạm nghỉ, đội bóng của Singapore vẫn thi đấu liên tục và điều đó giúp cầu thủ đội bóng này có được sự “nóng máy” cần thiết.

HLV Mauro nói thêm: “Tôi biết được rằng Lion City Sailors vẫn đang trong nhịp thi đấu liên tục còn đây mới là trận đấu đầu tiên của chúng tôi sau quãng nghỉ dài. Đương nhiên quãng nghỉ là tốt để toàn đội có thêm thời gian rèn chiến thuật nhưng việc tập luyện quá lâu mà không thi đấu chính thức cũng không thực sự quá hiệu quả. Dẫu vậy, đó không phải là vấn đề lớn. Tôi tin tưởng đội bóng của mình”.

HLV Mauro tin tưởng đội bóng thành Nam sẽ tiếp mạch trận toàn thắng ở bảng B.

HLV trưởng đội bóng thành Nam tiếp tục đặt niềm tin vào tay săn bàn Xuân Son, vẫn đang là “chân tiền” trên hàng công của đội bóng đang là đương kim vô địch V-League: “Xuân Son, dù chưa có thể trạng tốt nhất nhưng sự trở lại của cậu ấy là vô cùng cần thiết. Ở trận đấu với Bangkok United mới đây, trong những phút cuối cùng Xuân Son vẫn miệt mài đi bóng, bứt tốc và có thêm 1 bàn thắng. Tôi rất thích và luôn thúc đẩy các cầu thủ chiến đấu như vậy. Mục tiêu trước mắt của toàn đội là giành vé vào bán kết trước khi nghĩ đến những thứ xa hơn”.

Trận Nam Định - Lion City Sailors diễn ra lúc 19g30 ngày 29-1 trên sân Thiên Trường.

QUỐC CƯỜNG