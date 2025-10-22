Nam Định không thể gây bất ngờ trước Gamba Osaka

Đội bóng thành Nam đã nhận trận thua đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026 khi thất bại trước đội Gamba Osaka trong chuyến làm khách tại Nhật Bản vào tối 22-10.

Nam Định thua trận đầu tiên tại đấu trường châu Á 2025-2026.

Đối đầu với đối thủ mạnh nhất bảng và lại trên sân khách, HLV Vũ Hồng Việt tung đội hình rất mạnh với 8 ngoại binh. Ba cầu thủ trong nước là Hoàng Anh, Văn Kiên và Lâm Ti Phông. Tuy nhiên, điều không bất ngờ là Nam Định sớm bị đối phương đẩy vào thế phòng ngự chống đỡ ngay từ đầu bởi sự chênh lệch đẳng cấp.

Thủ môn Caique nhiều phen vất vả cứu nguy khung thành đội nhà trước khi bị đánh bại ở phút 16 từ pha dứt điểm của Mito. Nam Định cố gắng đẩy cao đội hình để hy vọng tìm bàn gỡ, nhưng số tình huống nguy hiểm không nhiều. Percy Tau có 2 cú sút cầu môn ở hiệp đầu nhưng không thực sự gây khó khăn cho thủ môn đội chủ nhà.

Cách biệt tỷ số được nhân đôi cho đội chủ nhà ở phút 52 từ pha dứt điểm cận thành của Jebali. Bị dẫn bàn thứ 2, HLV Vũ Hồng Việt đã tung 2 ngoại binh Kyle và Benner vào thay Lâm Ti Phông và Hoàng Anh để nâng số lượng ngoại binh lúc này của Nam Định trên sân lên 10 người.

Nhưng đội khách vẫn bế tắc trong nỗ lực tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của Gamba Osaka. Họ còn bị thủng lưới bàn thứ 3 từ tình huống bóng bật Mota vào khung thành nhà ở phút 88. Mãi đến phút bù giờ, những nỗ lực của Kyle đã đem về bàn gỡ 1-3 cho Nam Định.

CAO TƯỜNG