Na Uy đặt hy vọng vào Haaland để đánh bại Brazil

Erling Haaland liên tục ghi bàn vào lưới các hàng phòng ngự đối phương tại World Cup 2026, và đội tuyển Na Uy sẽ cần đến sự sắc bén của tiền đạo chủ lực này nếu muốn đánh bại Brazil trong trận đấu vòng 16 đội vào Chủ nhật.

Erling Haaland ghi 5 bàn vào lưới các hàng phòng ngự đối phương tại World Cup 2026.

Bàn thắng muộn của Haaland vào lưới Bờ Biển Ngà - bàn thắng thứ 5 của anh tại giải đấu, xếp thứ 3 trong cuộc đua Giầy vàng - đã giúp Na Uy giành chiến thắng đầu tiên trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup, đánh dấu sự trở lại đáng nhớ trên đấu trường quốc tế sau 28 năm vắng bóng. Ngôi sao của Man.City đã ghi bàn trong cả 13 trận đấu quốc tế chính thức gần nhất, tổng cộng 25 bàn thắng trong chuỗi trận đó. “Thật tuyệt vời khi có Erling trong đội, chúng tôi may mắn có cậu ấy và điều quan trọng là phải tạo cho cậu ấy càng nhiều cơ hội càng tốt”, đội trưởng Na Uy, Martin Odegaard nói.

Giờ đây, Haaland là niềm hy vọng giúp Na Uy lặp lại chiến thắng nổi tiếng năm 1998 trước nhà vô địch thế giới 5 lần Brazil ở vòng bảng, qua đó giành một suất vào tứ kết. Na Uy chưa từng thua Selecao, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa trong 4 lần gặp nhau trước đó. HLV Stale Solbakken từng là tiền vệ trong đội tuyển Na Uy khi họ đánh bại Brazil 2-1 để tiến vào vòng loại trực tiếp tại kỳ World Cup gần 3 thập kỷ trước. “Brazil là ứng cử viên sáng giá, tất nhiên rồi, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một trận đấu khó khăn cho họ, và chúng tôi không chơi bóng đá chỉ để cho vui - chúng tôi chơi để giành chiến thắng và tiến vào tứ kết”, Solbakken đánh giá.

Brazil sở hữu một át chủ bài là Vinicius Junior, người đã ghi 4 bàn thắng tại giải đấu. Anh trở thành cầu thủ người Brazil đầu tiên kể từ Ronaldo và Rivaldo năm 2002 ghi bàn trong cả 3 trận đấu vòng bảng tại World Cup. Đó là lần cuối cùng Brazil nâng cao chiếc cúp vô địch. “Tôi nghĩ mọi đội bóng cần phải bố trí đội hình đúng cách và cố gắng ngăn chặn cậu ấy”, Solbakken nói.

Thủ môn Orjan Nyland của Na Uy hiểu rất rõ sức mạnh của Vinicius, sau 3 mùa giải thi đấu tại La Liga trong màu áo Sevilla. Tuy nhiên, anh chỉ ra chiến dịch World Cup 2026 mạnh mẽ, bao gồm vòng loại toàn thắng cả 8 trận, như bằng chứng cho thấy đội tuyển có mọi lý do để tin rằng họ có thể loại Brazil. “Nhờ những gì chúng tôi đã làm được trong 2 hoặc 3 năm qua và những thành tựu đã đạt được cho đến nay, chúng tôi biết mình có thể ngăn chặn bất kỳ ai”, chốt chặn 35 tuổi nói.

Brazil phải vượt qua một trở ngại gần đây khác, khi không thể đánh bại một đối thủ châu Âu ở vòng đấu loại trực tiếp trong 5 kỳ World Cup gần đây nhất. Tại Qatar 2022, Selecao đã thua Croatia trên chấm phạt đền ở tứ kết.

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